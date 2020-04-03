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"ابن منيف": قرارات خادم الحرمين تؤكد حرصه على الوطن والمواطن

قال: استباقية أثبتت للعالم جودة إدارتها للأزمة

عبر شيخ شمل قبائل جشم يام الشيخ سلطان بن سالم آل منيف، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان على جميع القرارات التي اتُخذت حفاظاً على المواطنين من انتشار وباء كورونا المستجد.

وقال الشيخ "ابن منيف": إن قيادتنا الرشيدة وضعت في طليعة اهتماماتها وأولوياتها المحافظة على صحة المواطن والمقيم على حد سواء؛ لذا يجب على الجميع استشعار المسؤولية والالتزام بالبقاء في المنازل حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

كما أشاد بما اتخذته الحكومة الرشيدة من إجراءات نوعية وقرارات استباقية أثبتت للعالم جودة وكفاءة تعاملها وإدارتها للأزمة، يعززها وعي المواطن والمقيم باتباع والتزام التعليمات لمواجهة جائحة كورونا.

نجران

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"ابن منيف": قرارات خادم الحرمين تؤكد حرصه على الوطن والمواطن
سبق

عبر شيخ شمل قبائل جشم يام الشيخ سلطان بن سالم آل منيف، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان على جميع القرارات التي اتُخذت حفاظاً على المواطنين من انتشار وباء كورونا المستجد.

وقال الشيخ "ابن منيف": إن قيادتنا الرشيدة وضعت في طليعة اهتماماتها وأولوياتها المحافظة على صحة المواطن والمقيم على حد سواء؛ لذا يجب على الجميع استشعار المسؤولية والالتزام بالبقاء في المنازل حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

كما أشاد بما اتخذته الحكومة الرشيدة من إجراءات نوعية وقرارات استباقية أثبتت للعالم جودة وكفاءة تعاملها وإدارتها للأزمة، يعززها وعي المواطن والمقيم باتباع والتزام التعليمات لمواجهة جائحة كورونا.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
09:47 PM

"ابن منيف": قرارات خادم الحرمين تؤكد حرصه على الوطن والمواطن

قال: استباقية أثبتت للعالم جودة إدارتها للأزمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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عبر شيخ شمل قبائل جشم يام الشيخ سلطان بن سالم آل منيف، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان على جميع القرارات التي اتُخذت حفاظاً على المواطنين من انتشار وباء كورونا المستجد.

وقال الشيخ "ابن منيف": إن قيادتنا الرشيدة وضعت في طليعة اهتماماتها وأولوياتها المحافظة على صحة المواطن والمقيم على حد سواء؛ لذا يجب على الجميع استشعار المسؤولية والالتزام بالبقاء في المنازل حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

كما أشاد بما اتخذته الحكومة الرشيدة من إجراءات نوعية وقرارات استباقية أثبتت للعالم جودة وكفاءة تعاملها وإدارتها للأزمة، يعززها وعي المواطن والمقيم باتباع والتزام التعليمات لمواجهة جائحة كورونا.

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