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غداً.. "أخضر اليد" يلتقي اليابان في دور الـ16 لكأس آسيا

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة اليد غداً نظيره الياباني عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدور الرئيس للبطولة الآسيوية بنسختها التاسعة عشرة للرجال المقامة في الكويت، والمؤهلة لكأس العالم 2021.
ويتطلع أخضر اليد لتحقيق الانتصار الثالث على التوالي في البطولة، والمنافسة على التأهل لبطولة العالم 2021م للمرة العاشرة في تاريخه.
وكان المنتخب السعودي قد أجرى مرانه اليوم وسط معنويات مرتفعة بعد الانتصار الأخير على كوريا الجنوبية، الذي يعد من ضمن أقوى المنتخبات الآسيوية المشاركة في البطولة.
يذكر أن المنتخب السعودي يلعب ضمن المجموعة الأولى من الدور الرئيس بجوار منتخبات، البحرين، الإمارات، واليابان، بعد تصدره مجموعته في الدور الأول بالعلامة الكاملة بواقع 4 نقاط حصدها من فوزه على منتخبي أستراليا وكوريا الجنوبية.

الكويت كرة اليد كأس آسيا المنتخب السعودي المنتخب الياباني

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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غداً.. "أخضر اليد" يلتقي اليابان في دور الـ16 لكأس آسيا
سبق

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة اليد غداً نظيره الياباني عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدور الرئيس للبطولة الآسيوية بنسختها التاسعة عشرة للرجال المقامة في الكويت، والمؤهلة لكأس العالم 2021.
ويتطلع أخضر اليد لتحقيق الانتصار الثالث على التوالي في البطولة، والمنافسة على التأهل لبطولة العالم 2021م للمرة العاشرة في تاريخه.
وكان المنتخب السعودي قد أجرى مرانه اليوم وسط معنويات مرتفعة بعد الانتصار الأخير على كوريا الجنوبية، الذي يعد من ضمن أقوى المنتخبات الآسيوية المشاركة في البطولة.
يذكر أن المنتخب السعودي يلعب ضمن المجموعة الأولى من الدور الرئيس بجوار منتخبات، البحرين، الإمارات، واليابان، بعد تصدره مجموعته في الدور الأول بالعلامة الكاملة بواقع 4 نقاط حصدها من فوزه على منتخبي أستراليا وكوريا الجنوبية.

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
09:36 PM

غداً.. "أخضر اليد" يلتقي اليابان في دور الـ16 لكأس آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة اليد غداً نظيره الياباني عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدور الرئيس للبطولة الآسيوية بنسختها التاسعة عشرة للرجال المقامة في الكويت، والمؤهلة لكأس العالم 2021.
ويتطلع أخضر اليد لتحقيق الانتصار الثالث على التوالي في البطولة، والمنافسة على التأهل لبطولة العالم 2021م للمرة العاشرة في تاريخه.
وكان المنتخب السعودي قد أجرى مرانه اليوم وسط معنويات مرتفعة بعد الانتصار الأخير على كوريا الجنوبية، الذي يعد من ضمن أقوى المنتخبات الآسيوية المشاركة في البطولة.
يذكر أن المنتخب السعودي يلعب ضمن المجموعة الأولى من الدور الرئيس بجوار منتخبات، البحرين، الإمارات، واليابان، بعد تصدره مجموعته في الدور الأول بالعلامة الكاملة بواقع 4 نقاط حصدها من فوزه على منتخبي أستراليا وكوريا الجنوبية.

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