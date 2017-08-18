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هل تنسى طفلك في متجر وأنت تتسوق؟.. الحكاية الغريبة لرضيعة ألمانية!

عمرها 8 أسابيع.. وكانت تغط في نوم عميق

عاشت أسرة من ألمانيا تجربة مريرة يصعب نسيانها بسهولة؛ فبعد ساعة من مغادرة متجر خاص بمستلزمات الحيوانات الأليفة؛ تَبَيّن للأسرة أن رضيعتها الصغيرة ليست في البيت. فما الذي حدث بالضبط؟ وكيف انتهت قصة غياب الرضيعة عن البيت؟

وقال موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله": لم تكن تلك الأسرة تعتقد أن ذهابها لشراء بعض المستلزمات الضرورية، سيجعلها تمرّ بتجربة ستحملها معها ربما مدى الحياة؛ فبعد مرور أكثر من ساعة على وصولها إلى المنزل، سألت الزوجة زوجها قائلة: "هل رأيت رضيعتنا الصغيرة؟"؛ فرد الزوج عليها بالسؤال نفسه! ثم تبين لهما أن الرضيعة ليست في المنزل بل في مكان آخر.

وحسب مجلة "دير شبيغل" أمس السبت؛ فإن أسرة من مدينة فاينهايم الواقعة في ولاية بادن فورتمبورغ، نسيت رضيعتها في متجر خاص بمستلزمات الحيوانات الأليفة.

وقالت شرطة المدينة: إن أحد العاملين بالمتجر عثر على مقعد الرضيعة، التي لا يتجاوز عمرها ثمانية أسابيع فقط فوق أحد المقاعد بالمتجر؛ مضيفة أن الرضيعة كانت تغط في نوم عميق.

أما عن سبب نسيان الرضيعة في المتجر؛ فقد أشار موقع "دي فيلت" إلى أن الأب والأم كانا على ما يبدو مشغولين بابنهما الآخر (5 أعوام)، مضيفًا أن الثلاثة (الأب والأم والابن) ذهبوا إلى المنزل، وهم يعتقدون أن الرضيعة نائمة في المقعد الخلفي بالسيارة.

ولحسن الحظ، اكتشف أحد العاملين بالمتجر أمر الرضيعة الصغيرة، واتصل على وجه السرعة بالشرطة. أما الطفلة الرضيعة، فقد حظيت بعناية ممرضة أطفال كانت متواجدة بالصدفة في المتجر؛ فيما استعادت الأسرة رضيعتها الصغيرة وهي بصحة جيدة.

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هل تنسى طفلك في متجر وأنت تتسوق؟.. الحكاية الغريبة لرضيعة ألمانية!
سبق

عاشت أسرة من ألمانيا تجربة مريرة يصعب نسيانها بسهولة؛ فبعد ساعة من مغادرة متجر خاص بمستلزمات الحيوانات الأليفة؛ تَبَيّن للأسرة أن رضيعتها الصغيرة ليست في البيت. فما الذي حدث بالضبط؟ وكيف انتهت قصة غياب الرضيعة عن البيت؟

وقال موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله": لم تكن تلك الأسرة تعتقد أن ذهابها لشراء بعض المستلزمات الضرورية، سيجعلها تمرّ بتجربة ستحملها معها ربما مدى الحياة؛ فبعد مرور أكثر من ساعة على وصولها إلى المنزل، سألت الزوجة زوجها قائلة: "هل رأيت رضيعتنا الصغيرة؟"؛ فرد الزوج عليها بالسؤال نفسه! ثم تبين لهما أن الرضيعة ليست في المنزل بل في مكان آخر.

وحسب مجلة "دير شبيغل" أمس السبت؛ فإن أسرة من مدينة فاينهايم الواقعة في ولاية بادن فورتمبورغ، نسيت رضيعتها في متجر خاص بمستلزمات الحيوانات الأليفة.

وقالت شرطة المدينة: إن أحد العاملين بالمتجر عثر على مقعد الرضيعة، التي لا يتجاوز عمرها ثمانية أسابيع فقط فوق أحد المقاعد بالمتجر؛ مضيفة أن الرضيعة كانت تغط في نوم عميق.

أما عن سبب نسيان الرضيعة في المتجر؛ فقد أشار موقع "دي فيلت" إلى أن الأب والأم كانا على ما يبدو مشغولين بابنهما الآخر (5 أعوام)، مضيفًا أن الثلاثة (الأب والأم والابن) ذهبوا إلى المنزل، وهم يعتقدون أن الرضيعة نائمة في المقعد الخلفي بالسيارة.

ولحسن الحظ، اكتشف أحد العاملين بالمتجر أمر الرضيعة الصغيرة، واتصل على وجه السرعة بالشرطة. أما الطفلة الرضيعة، فقد حظيت بعناية ممرضة أطفال كانت متواجدة بالصدفة في المتجر؛ فيما استعادت الأسرة رضيعتها الصغيرة وهي بصحة جيدة.

18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
09:57 AM

هل تنسى طفلك في متجر وأنت تتسوق؟.. الحكاية الغريبة لرضيعة ألمانية!

عمرها 8 أسابيع.. وكانت تغط في نوم عميق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عاشت أسرة من ألمانيا تجربة مريرة يصعب نسيانها بسهولة؛ فبعد ساعة من مغادرة متجر خاص بمستلزمات الحيوانات الأليفة؛ تَبَيّن للأسرة أن رضيعتها الصغيرة ليست في البيت. فما الذي حدث بالضبط؟ وكيف انتهت قصة غياب الرضيعة عن البيت؟

وقال موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله": لم تكن تلك الأسرة تعتقد أن ذهابها لشراء بعض المستلزمات الضرورية، سيجعلها تمرّ بتجربة ستحملها معها ربما مدى الحياة؛ فبعد مرور أكثر من ساعة على وصولها إلى المنزل، سألت الزوجة زوجها قائلة: "هل رأيت رضيعتنا الصغيرة؟"؛ فرد الزوج عليها بالسؤال نفسه! ثم تبين لهما أن الرضيعة ليست في المنزل بل في مكان آخر.

وحسب مجلة "دير شبيغل" أمس السبت؛ فإن أسرة من مدينة فاينهايم الواقعة في ولاية بادن فورتمبورغ، نسيت رضيعتها في متجر خاص بمستلزمات الحيوانات الأليفة.

وقالت شرطة المدينة: إن أحد العاملين بالمتجر عثر على مقعد الرضيعة، التي لا يتجاوز عمرها ثمانية أسابيع فقط فوق أحد المقاعد بالمتجر؛ مضيفة أن الرضيعة كانت تغط في نوم عميق.

أما عن سبب نسيان الرضيعة في المتجر؛ فقد أشار موقع "دي فيلت" إلى أن الأب والأم كانا على ما يبدو مشغولين بابنهما الآخر (5 أعوام)، مضيفًا أن الثلاثة (الأب والأم والابن) ذهبوا إلى المنزل، وهم يعتقدون أن الرضيعة نائمة في المقعد الخلفي بالسيارة.

ولحسن الحظ، اكتشف أحد العاملين بالمتجر أمر الرضيعة الصغيرة، واتصل على وجه السرعة بالشرطة. أما الطفلة الرضيعة، فقد حظيت بعناية ممرضة أطفال كانت متواجدة بالصدفة في المتجر؛ فيما استعادت الأسرة رضيعتها الصغيرة وهي بصحة جيدة.

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