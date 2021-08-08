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أسواق عبدالله العثيم تفتتح أحدث فروعها بمحافظة الحناكية

دشنت الفرع 258 على مستوى المملكة

دشن عبدالعزيز عبدالله العثيم الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم، أحدث فروع الشركة بمحافظة الحناكية بمنطقة المدينة المنورة، والذي يحمل الرقم 258 على مستوى المملكة، حيث تم الافتتاح بحضور فهد بن عواض المشرافي، محافظ محافظة الحناكية.

وجاء الافتتاح في ظل التقيد بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الجهات الرسمية، كالتباعد الاجتماعي، وتوفير جميع المتطلبات كمواد التعقيم والكمامات ومسافات التباعد بين الموظفين والعملاء.

من جانبه أوضح عبدالعزيز العثيم أن هذا الافتتاح يأتي امتداداً لنهج الشركة في التوسع والتطوير وتحقيق المزيد من النمو لسلسلة فروعها داخل وخارج المملكة، إضافة لتطوير فروعها الحالية.

وتابع أن وصول عدد شبكة الفروع إلى 258 فرعاً يواكب التطور الذي يشهده القطاع الخاص بالمملكة وقطاع التجزئة تحديداً، وهو ما يعكس استراتيجية الشركة التوسعية لخدمة كافة شرائح المجتمع، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية، وأن انتشار فروع الأسواق في كافة مدن المملكة يُحمّلها مسؤولية كبرى تتمثل في دورها الفعال لتطوير واستقطاب الكفاءات الوطنية، من خلال خلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي وفق مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030 تحت مظلة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأضاف: "تعتبر محافظة الحناكية من المناطق المستهدفة من الشركة لزيادة قاعدة فروعها فيها، التي ستخدم نطاقاً جغرافيّاً واسعاً من سكان المحافظة، ويأتي هذا التوسع في إطار استراتيجية مستندة إلى ثقة العملاء التي اكتسبتها وتعززت على مدى السنوات الماضية، وتلبية للطلب المتزايد من قِبَل العملاء لتوفير احتياجاتهم المختلفة من المنتجات الاستهلاكية والغذائية، والتزامها المستمر بتقديم العروض المتميزة والمبتكرة على العديد من الأصناف التي تلبي متطلبات وحاجات الأسرة بأقل الأسعار وأكثرها توفيراً وتناسب شرائح المجتمع كافة".

وأضاف: "فرع محافظة الحناكية الجديد يقع على طريق الملك عبدالعزيز في حي الدرة بمدينة الحناكية، وتم تشييده على مساحة إجمالية تبلغ 1588 متراً مربعاً، وكما يتمتع الفرع الجديد بتصميم وشكل مميز، يتيح عرضاً واضحاً ومنظماً لجميع المنتجات والأصناف، ومجهز بأحدث التقنيات والمعدات ويتميز بكوادر بشرية مؤهلة وبأطقم عمل متخصصة على أعلى مستوى لتقديم أفضل الخدمات للعملاء".

يذكر أن برنامج الافتتاح تضمّن عروضاً قوية على مئات الأصناف إضافة إلى المزايا الخاصة للعملاء الذين يحملون عضوية برنامج الولاء " اكتساب".

وتوفر أسواق عبدالله العثيم الاشتراك المجاني في برنامج "اكتساب" لجميع العملاء من خلال تحميل تطبيق "اكتساب" للأجهزة الذكية عبر متجر جوجل بلاي أو أبل ستور، وتفعيل فوري للعضوية، أو التسجيل بالتطبيق للعملاء الذين لديهم عضوية مفعلة سابقاً، وذلك للاستفادة من الخصومات الحقيقية والعروض المميزة التي يقدّمها البرنامج للمتسوقين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أسواق عبدالله العثيم تفتتح أحدث فروعها بمحافظة الحناكية
سبق

دشن عبدالعزيز عبدالله العثيم الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم، أحدث فروع الشركة بمحافظة الحناكية بمنطقة المدينة المنورة، والذي يحمل الرقم 258 على مستوى المملكة، حيث تم الافتتاح بحضور فهد بن عواض المشرافي، محافظ محافظة الحناكية.

وجاء الافتتاح في ظل التقيد بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الجهات الرسمية، كالتباعد الاجتماعي، وتوفير جميع المتطلبات كمواد التعقيم والكمامات ومسافات التباعد بين الموظفين والعملاء.

من جانبه أوضح عبدالعزيز العثيم أن هذا الافتتاح يأتي امتداداً لنهج الشركة في التوسع والتطوير وتحقيق المزيد من النمو لسلسلة فروعها داخل وخارج المملكة، إضافة لتطوير فروعها الحالية.

وتابع أن وصول عدد شبكة الفروع إلى 258 فرعاً يواكب التطور الذي يشهده القطاع الخاص بالمملكة وقطاع التجزئة تحديداً، وهو ما يعكس استراتيجية الشركة التوسعية لخدمة كافة شرائح المجتمع، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية، وأن انتشار فروع الأسواق في كافة مدن المملكة يُحمّلها مسؤولية كبرى تتمثل في دورها الفعال لتطوير واستقطاب الكفاءات الوطنية، من خلال خلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي وفق مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030 تحت مظلة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأضاف: "تعتبر محافظة الحناكية من المناطق المستهدفة من الشركة لزيادة قاعدة فروعها فيها، التي ستخدم نطاقاً جغرافيّاً واسعاً من سكان المحافظة، ويأتي هذا التوسع في إطار استراتيجية مستندة إلى ثقة العملاء التي اكتسبتها وتعززت على مدى السنوات الماضية، وتلبية للطلب المتزايد من قِبَل العملاء لتوفير احتياجاتهم المختلفة من المنتجات الاستهلاكية والغذائية، والتزامها المستمر بتقديم العروض المتميزة والمبتكرة على العديد من الأصناف التي تلبي متطلبات وحاجات الأسرة بأقل الأسعار وأكثرها توفيراً وتناسب شرائح المجتمع كافة".

وأضاف: "فرع محافظة الحناكية الجديد يقع على طريق الملك عبدالعزيز في حي الدرة بمدينة الحناكية، وتم تشييده على مساحة إجمالية تبلغ 1588 متراً مربعاً، وكما يتمتع الفرع الجديد بتصميم وشكل مميز، يتيح عرضاً واضحاً ومنظماً لجميع المنتجات والأصناف، ومجهز بأحدث التقنيات والمعدات ويتميز بكوادر بشرية مؤهلة وبأطقم عمل متخصصة على أعلى مستوى لتقديم أفضل الخدمات للعملاء".

يذكر أن برنامج الافتتاح تضمّن عروضاً قوية على مئات الأصناف إضافة إلى المزايا الخاصة للعملاء الذين يحملون عضوية برنامج الولاء " اكتساب".

وتوفر أسواق عبدالله العثيم الاشتراك المجاني في برنامج "اكتساب" لجميع العملاء من خلال تحميل تطبيق "اكتساب" للأجهزة الذكية عبر متجر جوجل بلاي أو أبل ستور، وتفعيل فوري للعضوية، أو التسجيل بالتطبيق للعملاء الذين لديهم عضوية مفعلة سابقاً، وذلك للاستفادة من الخصومات الحقيقية والعروض المميزة التي يقدّمها البرنامج للمتسوقين.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
05:13 PM

أسواق عبدالله العثيم تفتتح أحدث فروعها بمحافظة الحناكية

دشنت الفرع 258 على مستوى المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن عبدالعزيز عبدالله العثيم الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم، أحدث فروع الشركة بمحافظة الحناكية بمنطقة المدينة المنورة، والذي يحمل الرقم 258 على مستوى المملكة، حيث تم الافتتاح بحضور فهد بن عواض المشرافي، محافظ محافظة الحناكية.

وجاء الافتتاح في ظل التقيد بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الجهات الرسمية، كالتباعد الاجتماعي، وتوفير جميع المتطلبات كمواد التعقيم والكمامات ومسافات التباعد بين الموظفين والعملاء.

من جانبه أوضح عبدالعزيز العثيم أن هذا الافتتاح يأتي امتداداً لنهج الشركة في التوسع والتطوير وتحقيق المزيد من النمو لسلسلة فروعها داخل وخارج المملكة، إضافة لتطوير فروعها الحالية.

وتابع أن وصول عدد شبكة الفروع إلى 258 فرعاً يواكب التطور الذي يشهده القطاع الخاص بالمملكة وقطاع التجزئة تحديداً، وهو ما يعكس استراتيجية الشركة التوسعية لخدمة كافة شرائح المجتمع، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية، وأن انتشار فروع الأسواق في كافة مدن المملكة يُحمّلها مسؤولية كبرى تتمثل في دورها الفعال لتطوير واستقطاب الكفاءات الوطنية، من خلال خلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي وفق مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030 تحت مظلة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأضاف: "تعتبر محافظة الحناكية من المناطق المستهدفة من الشركة لزيادة قاعدة فروعها فيها، التي ستخدم نطاقاً جغرافيّاً واسعاً من سكان المحافظة، ويأتي هذا التوسع في إطار استراتيجية مستندة إلى ثقة العملاء التي اكتسبتها وتعززت على مدى السنوات الماضية، وتلبية للطلب المتزايد من قِبَل العملاء لتوفير احتياجاتهم المختلفة من المنتجات الاستهلاكية والغذائية، والتزامها المستمر بتقديم العروض المتميزة والمبتكرة على العديد من الأصناف التي تلبي متطلبات وحاجات الأسرة بأقل الأسعار وأكثرها توفيراً وتناسب شرائح المجتمع كافة".

وأضاف: "فرع محافظة الحناكية الجديد يقع على طريق الملك عبدالعزيز في حي الدرة بمدينة الحناكية، وتم تشييده على مساحة إجمالية تبلغ 1588 متراً مربعاً، وكما يتمتع الفرع الجديد بتصميم وشكل مميز، يتيح عرضاً واضحاً ومنظماً لجميع المنتجات والأصناف، ومجهز بأحدث التقنيات والمعدات ويتميز بكوادر بشرية مؤهلة وبأطقم عمل متخصصة على أعلى مستوى لتقديم أفضل الخدمات للعملاء".

يذكر أن برنامج الافتتاح تضمّن عروضاً قوية على مئات الأصناف إضافة إلى المزايا الخاصة للعملاء الذين يحملون عضوية برنامج الولاء " اكتساب".

وتوفر أسواق عبدالله العثيم الاشتراك المجاني في برنامج "اكتساب" لجميع العملاء من خلال تحميل تطبيق "اكتساب" للأجهزة الذكية عبر متجر جوجل بلاي أو أبل ستور، وتفعيل فوري للعضوية، أو التسجيل بالتطبيق للعملاء الذين لديهم عضوية مفعلة سابقاً، وذلك للاستفادة من الخصومات الحقيقية والعروض المميزة التي يقدّمها البرنامج للمتسوقين.

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