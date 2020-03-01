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"هدف" يطلق برنامجاً متخصصاً لمتدربي الأكاديمية المالية

بهدف تمكين وتأهيل القيادات الواعدة ورفع مستواهم المهني

أطلقت الإدارة العامة للأكاديميات التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بالتعاون مع الأكاديمية المالية اليوم, برنامج أكاديمية "هدف" للقيادة، ويستمر 12 أسبوعاً, بمشاركة 32 متدرباً ومتدربة .
ويسعى البرنامج إلى تمكين وتأهيل القيادات الواعدة من السعوديين والسعوديات ورفع مستواهم المهني لدى منشآت القطاع الخاص، ومنها القطاع المالي.
وأُنشئت الأكاديمية المالية تماشيًا مع رؤية 2030 ومبادرة برنامج تطوير القطاع المالي لتقديم حلول تعليمية وتطويرية متنوعة بهدف تزويد الممارسين في القطاع المالي -المبتدئين أو ذوي الخبرة المتقدمة - بالمعرفة والمهارات اللازمة؛ من أجل الارتقاء بمستوى أداء العاملين في القطاع وتعزيز قدراتهم.
ويرتكز البرنامج الذي ينفذه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" على ست مراحل، تبدأ بعملية التسجيل وتقييم المتقدمين واختيارهم لحضور البرنامج, بينما تتضمن المرحلة التالية تدريب المشاركين تدريباً مباشراً مدته 5 أيام، ويتم خلال فترة التدريب توزيع مشروعات تطبيق التعلم، أما في المرحلة الثالثة من البرنامج الذي يمتد 6 أسابيع؛ يقوم المتدربون بتطبيق ما تعلموه لدى جهة عملهم من خلال العمل على المشاريع، وفي المرحلة الرابعة يتلقى المشاركون تدريباً مباشراً مدته 5 أيام، والخامسة يتم تقديم المشروعات ومناقشتها وتقييمها من قبل لجنة مختصة، ومن ثم إقامة ندوة القيادة وحفل التخرج, فيما ترتكز المرحلة السادسة على متابعة وتقييم أثر البرنامج التدريبي على المتدربين لدى جهات عملهم.

وتهدف أكاديمية هدف للقيادة إلى مساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية واختيار الأنسب للمناصب القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال ودعم منشآت القطاع الخاص نحو الاستمرارية في تطوير المهارات القيادية لقياداتها المستقبلية.

الإدارة العامة للأكاديميات صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف" يطلق برنامجاً متخصصاً لمتدربي الأكاديمية المالية
سبق

أطلقت الإدارة العامة للأكاديميات التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بالتعاون مع الأكاديمية المالية اليوم, برنامج أكاديمية "هدف" للقيادة، ويستمر 12 أسبوعاً, بمشاركة 32 متدرباً ومتدربة .
ويسعى البرنامج إلى تمكين وتأهيل القيادات الواعدة من السعوديين والسعوديات ورفع مستواهم المهني لدى منشآت القطاع الخاص، ومنها القطاع المالي.
وأُنشئت الأكاديمية المالية تماشيًا مع رؤية 2030 ومبادرة برنامج تطوير القطاع المالي لتقديم حلول تعليمية وتطويرية متنوعة بهدف تزويد الممارسين في القطاع المالي -المبتدئين أو ذوي الخبرة المتقدمة - بالمعرفة والمهارات اللازمة؛ من أجل الارتقاء بمستوى أداء العاملين في القطاع وتعزيز قدراتهم.
ويرتكز البرنامج الذي ينفذه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" على ست مراحل، تبدأ بعملية التسجيل وتقييم المتقدمين واختيارهم لحضور البرنامج, بينما تتضمن المرحلة التالية تدريب المشاركين تدريباً مباشراً مدته 5 أيام، ويتم خلال فترة التدريب توزيع مشروعات تطبيق التعلم، أما في المرحلة الثالثة من البرنامج الذي يمتد 6 أسابيع؛ يقوم المتدربون بتطبيق ما تعلموه لدى جهة عملهم من خلال العمل على المشاريع، وفي المرحلة الرابعة يتلقى المشاركون تدريباً مباشراً مدته 5 أيام، والخامسة يتم تقديم المشروعات ومناقشتها وتقييمها من قبل لجنة مختصة، ومن ثم إقامة ندوة القيادة وحفل التخرج, فيما ترتكز المرحلة السادسة على متابعة وتقييم أثر البرنامج التدريبي على المتدربين لدى جهات عملهم.

وتهدف أكاديمية هدف للقيادة إلى مساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية واختيار الأنسب للمناصب القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال ودعم منشآت القطاع الخاص نحو الاستمرارية في تطوير المهارات القيادية لقياداتها المستقبلية.

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
03:39 PM

"هدف" يطلق برنامجاً متخصصاً لمتدربي الأكاديمية المالية

بهدف تمكين وتأهيل القيادات الواعدة ورفع مستواهم المهني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت الإدارة العامة للأكاديميات التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بالتعاون مع الأكاديمية المالية اليوم, برنامج أكاديمية "هدف" للقيادة، ويستمر 12 أسبوعاً, بمشاركة 32 متدرباً ومتدربة .
ويسعى البرنامج إلى تمكين وتأهيل القيادات الواعدة من السعوديين والسعوديات ورفع مستواهم المهني لدى منشآت القطاع الخاص، ومنها القطاع المالي.
وأُنشئت الأكاديمية المالية تماشيًا مع رؤية 2030 ومبادرة برنامج تطوير القطاع المالي لتقديم حلول تعليمية وتطويرية متنوعة بهدف تزويد الممارسين في القطاع المالي -المبتدئين أو ذوي الخبرة المتقدمة - بالمعرفة والمهارات اللازمة؛ من أجل الارتقاء بمستوى أداء العاملين في القطاع وتعزيز قدراتهم.
ويرتكز البرنامج الذي ينفذه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" على ست مراحل، تبدأ بعملية التسجيل وتقييم المتقدمين واختيارهم لحضور البرنامج, بينما تتضمن المرحلة التالية تدريب المشاركين تدريباً مباشراً مدته 5 أيام، ويتم خلال فترة التدريب توزيع مشروعات تطبيق التعلم، أما في المرحلة الثالثة من البرنامج الذي يمتد 6 أسابيع؛ يقوم المتدربون بتطبيق ما تعلموه لدى جهة عملهم من خلال العمل على المشاريع، وفي المرحلة الرابعة يتلقى المشاركون تدريباً مباشراً مدته 5 أيام، والخامسة يتم تقديم المشروعات ومناقشتها وتقييمها من قبل لجنة مختصة، ومن ثم إقامة ندوة القيادة وحفل التخرج, فيما ترتكز المرحلة السادسة على متابعة وتقييم أثر البرنامج التدريبي على المتدربين لدى جهات عملهم.

وتهدف أكاديمية هدف للقيادة إلى مساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية واختيار الأنسب للمناصب القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال ودعم منشآت القطاع الخاص نحو الاستمرارية في تطوير المهارات القيادية لقياداتها المستقبلية.

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