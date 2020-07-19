عبدالملك الطف إلى رتبة بروفيسور بجامعة الملك عبدالعزيز

أصدر المجلس العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز، قرارًا بترقية الدكتور عبدالملك بن محمـد صالح الطف، إلى رتبة "بروفيسور" في جراحة السمنة والجراحة بالتداخلات البسيطة.

ودعا البروفيسور عبدالملك الطف، الله، أن تكون هذه الترقية عونًا له على طاعة المولى سبحانه وخدمة المليك والوطن، وحافزًا للمزيد من الإنجاز العلمي.