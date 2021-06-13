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أغلقوا النوافذ بإحكام.. عاصفة رملية قوية على مشارف الرياض

موجة الغبار تشكلت في الأجزاء الجنوبية من العراق ثم تحركت للكويت

ُتظهر آخر صور الأقمار الاصطناعية تحرك العاصفة الرملية وتمركزها على مشارف مدينة الرياض من جانبها الشمالي، حيث يتوقع أن تبدأ بالتأثير عليها خالل الساعات القادمة.

وبحسب التوقعات، التي نشرها قبل قليل موقع "طقس العرب" فإن الغبار سيصل للرياض بشكل كثيف ومؤثر، حيث ينصح، بعدم الخروج من المنازل والقيادة في مثل هكذا ظروف تجنبًا لخطر الحوادث المرورية، كما ينصح بضرورة إغلاق النوافذ بشكل محكم للتقليل من مضاعفات مرضى الجهاز التنفسي والعيون، إضافة لكبار وصغار السن.

وقد تشكلت موجة الغبار اليوم في الأجزاء الجنوبية من العراق ثم تحركت نحو الكويت والأجزاء الشمالية الشرقية من السعودية لتتمركز على مشارف الأجزاء الشمالية من الرياض، حيث يتوقع أن تؤثر عليها بقوة، لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر.

الرياض العاصفة الرملية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أغلقوا النوافذ بإحكام.. عاصفة رملية قوية على مشارف الرياض
سبق

ُتظهر آخر صور الأقمار الاصطناعية تحرك العاصفة الرملية وتمركزها على مشارف مدينة الرياض من جانبها الشمالي، حيث يتوقع أن تبدأ بالتأثير عليها خالل الساعات القادمة.

وبحسب التوقعات، التي نشرها قبل قليل موقع "طقس العرب" فإن الغبار سيصل للرياض بشكل كثيف ومؤثر، حيث ينصح، بعدم الخروج من المنازل والقيادة في مثل هكذا ظروف تجنبًا لخطر الحوادث المرورية، كما ينصح بضرورة إغلاق النوافذ بشكل محكم للتقليل من مضاعفات مرضى الجهاز التنفسي والعيون، إضافة لكبار وصغار السن.

وقد تشكلت موجة الغبار اليوم في الأجزاء الجنوبية من العراق ثم تحركت نحو الكويت والأجزاء الشمالية الشرقية من السعودية لتتمركز على مشارف الأجزاء الشمالية من الرياض، حيث يتوقع أن تؤثر عليها بقوة، لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر.

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
03:01 PM

أغلقوا النوافذ بإحكام.. عاصفة رملية قوية على مشارف الرياض

موجة الغبار تشكلت في الأجزاء الجنوبية من العراق ثم تحركت للكويت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ُتظهر آخر صور الأقمار الاصطناعية تحرك العاصفة الرملية وتمركزها على مشارف مدينة الرياض من جانبها الشمالي، حيث يتوقع أن تبدأ بالتأثير عليها خالل الساعات القادمة.

وبحسب التوقعات، التي نشرها قبل قليل موقع "طقس العرب" فإن الغبار سيصل للرياض بشكل كثيف ومؤثر، حيث ينصح، بعدم الخروج من المنازل والقيادة في مثل هكذا ظروف تجنبًا لخطر الحوادث المرورية، كما ينصح بضرورة إغلاق النوافذ بشكل محكم للتقليل من مضاعفات مرضى الجهاز التنفسي والعيون، إضافة لكبار وصغار السن.

وقد تشكلت موجة الغبار اليوم في الأجزاء الجنوبية من العراق ثم تحركت نحو الكويت والأجزاء الشمالية الشرقية من السعودية لتتمركز على مشارف الأجزاء الشمالية من الرياض، حيث يتوقع أن تؤثر عليها بقوة، لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر.

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