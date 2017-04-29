النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

طرح أكثر من 100 فرصة تطوعية صحية بمكة

لفئات وتخصصات الأطباء والتمريض وإدارية متنوعة

طرحت إدارة التطوع الصحي بتجمع مكة المكرمة الصحي ضمن جهودها في تنظيم وتعزيز العمل التطوعي وتنظيمه فرصًا تطوعية تجاوزت الـ 100 فرصة تطوعية على منصة التطوع الصحي الموحدة.

وتتنوع الفرص التطوعية وتناسب أدوارها مع المتطوعين من الكادر الطبي وغير الطبي من إداريين وفنيين لتقديم خدمات لوجستية وتثقيفية، تشمل خدمات طبية وتمريضية بإشراف كفاءات مؤهلة من مشرفي الإدارات والمواقع مع توفير كافة الأدوات اللازمة من تدريب وتأهيل لضمان حصول الفائدة المرجوة وتقديم الخدمات بكفاءة وجودة عالية.

ويتم توزيع وتكليف المتطوعين والمتطوعات فيما يزيد عن ٢٠ موقعًا، شملت مستشفيات ومراكز رعاية أولية ومراكز تطعيم لقاح كورونا كل حسب تخصصه، بحيث ترتكز المبادرة التطوعية الموجهة من قبل وزارة الصحة تحت شعار (سواعد الصحة) على تركيز الجهود التطوعية في المنطقة المركزية عالية الكثافة، مثل مستشفى أجياد والمراكز الطارئة التابعة لها داخل الحرم المكي ومركز تطعيم لقاح كورونا الواقع في أبراج البيت.

وتشتمل فئات المتطوعين المتواجدة حاليًا على فئات تخصصات الأطباء والتمريض وتخصصات طبية وإدارية متنوعة تقوم أعمالهم لتدعيم جهود الكوادر الطبية الموجودة استعدادًا لتقديم كافة الخدمات الطبية الطارئة واللازمة للزوار المصلين بالحرم المكي الشريف والمعتمرين في شهر رمضان المبارك، وتزامنًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
طرح أكثر من 100 فرصة تطوعية صحية بمكة
سبق

طرحت إدارة التطوع الصحي بتجمع مكة المكرمة الصحي ضمن جهودها في تنظيم وتعزيز العمل التطوعي وتنظيمه فرصًا تطوعية تجاوزت الـ 100 فرصة تطوعية على منصة التطوع الصحي الموحدة.

وتتنوع الفرص التطوعية وتناسب أدوارها مع المتطوعين من الكادر الطبي وغير الطبي من إداريين وفنيين لتقديم خدمات لوجستية وتثقيفية، تشمل خدمات طبية وتمريضية بإشراف كفاءات مؤهلة من مشرفي الإدارات والمواقع مع توفير كافة الأدوات اللازمة من تدريب وتأهيل لضمان حصول الفائدة المرجوة وتقديم الخدمات بكفاءة وجودة عالية.

ويتم توزيع وتكليف المتطوعين والمتطوعات فيما يزيد عن ٢٠ موقعًا، شملت مستشفيات ومراكز رعاية أولية ومراكز تطعيم لقاح كورونا كل حسب تخصصه، بحيث ترتكز المبادرة التطوعية الموجهة من قبل وزارة الصحة تحت شعار (سواعد الصحة) على تركيز الجهود التطوعية في المنطقة المركزية عالية الكثافة، مثل مستشفى أجياد والمراكز الطارئة التابعة لها داخل الحرم المكي ومركز تطعيم لقاح كورونا الواقع في أبراج البيت.

وتشتمل فئات المتطوعين المتواجدة حاليًا على فئات تخصصات الأطباء والتمريض وتخصصات طبية وإدارية متنوعة تقوم أعمالهم لتدعيم جهود الكوادر الطبية الموجودة استعدادًا لتقديم كافة الخدمات الطبية الطارئة واللازمة للزوار المصلين بالحرم المكي الشريف والمعتمرين في شهر رمضان المبارك، وتزامنًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442
04:08 PM

طرح أكثر من 100 فرصة تطوعية صحية بمكة

لفئات وتخصصات الأطباء والتمريض وإدارية متنوعة

A A A
عبدالرزاق البجالي - الرياض
0
80

طرحت إدارة التطوع الصحي بتجمع مكة المكرمة الصحي ضمن جهودها في تنظيم وتعزيز العمل التطوعي وتنظيمه فرصًا تطوعية تجاوزت الـ 100 فرصة تطوعية على منصة التطوع الصحي الموحدة.

وتتنوع الفرص التطوعية وتناسب أدوارها مع المتطوعين من الكادر الطبي وغير الطبي من إداريين وفنيين لتقديم خدمات لوجستية وتثقيفية، تشمل خدمات طبية وتمريضية بإشراف كفاءات مؤهلة من مشرفي الإدارات والمواقع مع توفير كافة الأدوات اللازمة من تدريب وتأهيل لضمان حصول الفائدة المرجوة وتقديم الخدمات بكفاءة وجودة عالية.

ويتم توزيع وتكليف المتطوعين والمتطوعات فيما يزيد عن ٢٠ موقعًا، شملت مستشفيات ومراكز رعاية أولية ومراكز تطعيم لقاح كورونا كل حسب تخصصه، بحيث ترتكز المبادرة التطوعية الموجهة من قبل وزارة الصحة تحت شعار (سواعد الصحة) على تركيز الجهود التطوعية في المنطقة المركزية عالية الكثافة، مثل مستشفى أجياد والمراكز الطارئة التابعة لها داخل الحرم المكي ومركز تطعيم لقاح كورونا الواقع في أبراج البيت.

وتشتمل فئات المتطوعين المتواجدة حاليًا على فئات تخصصات الأطباء والتمريض وتخصصات طبية وإدارية متنوعة تقوم أعمالهم لتدعيم جهود الكوادر الطبية الموجودة استعدادًا لتقديم كافة الخدمات الطبية الطارئة واللازمة للزوار المصلين بالحرم المكي الشريف والمعتمرين في شهر رمضان المبارك، وتزامنًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,458
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,285
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,819
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,726

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي
"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

غسان محمد عسيلان
خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خالد الشبانة
شكرًا للقائمين على "إحسان"

شكرًا للقائمين على "إحسان"

حسن آل عمير
محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

سعيد آل جندب
الرمان المخدِّر..!

الرمان المخدِّر..!

محمد الصيعري
نحو إعلام يواكب رؤية 2030

نحو إعلام يواكب رؤية 2030

محمد الحيدر
القانون في لبنان انتهى!!

القانون في لبنان انتهى!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية العظمى وخمس سنوات في الماراثون التنموي

السعودية العظمى وخمس سنوات في الماراثون التنموي

سعد بن عبدالله آل حماد
تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

ماضي السبعي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة