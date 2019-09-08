النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محافظ حبونا يشكر ولي العهد على سرعة نقل ابنه بالإخلاء الطبي

بعد تعرضه لعارض صحي طارئ

قدّم محافظ حبونا (١٠٠ كم شمال نجران) عبدالله بن مبارك بن زامان الشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، على مواقفه الإنسانية الكبيرة التي تعود عليها المواطنون من سموه، وذلك بعدما وجه سموه بسرعة الإخلاء الطبي لابنه "هذال" البالغ من العمر عشر سنوات بعد تعرضه لعارض صحي طارئ.

وكان سموه الكريم وجّه بنقل ابن محافظ حبونا إلى أحد المستشفيات المتقدمة بالرياض، وفي مدة لم تتجاوز 24 ساعة.

وأضاف "ابن زامان": إن هذا ليس بمستغرب على ولاة أمرنا، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
محافظ حبونا يشكر ولي العهد على سرعة نقل ابنه بالإخلاء الطبي
سبق

قدّم محافظ حبونا (١٠٠ كم شمال نجران) عبدالله بن مبارك بن زامان الشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، على مواقفه الإنسانية الكبيرة التي تعود عليها المواطنون من سموه، وذلك بعدما وجه سموه بسرعة الإخلاء الطبي لابنه "هذال" البالغ من العمر عشر سنوات بعد تعرضه لعارض صحي طارئ.

وكان سموه الكريم وجّه بنقل ابن محافظ حبونا إلى أحد المستشفيات المتقدمة بالرياض، وفي مدة لم تتجاوز 24 ساعة.

وأضاف "ابن زامان": إن هذا ليس بمستغرب على ولاة أمرنا، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441
07:53 PM

محافظ حبونا يشكر ولي العهد على سرعة نقل ابنه بالإخلاء الطبي

بعد تعرضه لعارض صحي طارئ

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
6
4,276

قدّم محافظ حبونا (١٠٠ كم شمال نجران) عبدالله بن مبارك بن زامان الشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، على مواقفه الإنسانية الكبيرة التي تعود عليها المواطنون من سموه، وذلك بعدما وجه سموه بسرعة الإخلاء الطبي لابنه "هذال" البالغ من العمر عشر سنوات بعد تعرضه لعارض صحي طارئ.

وكان سموه الكريم وجّه بنقل ابن محافظ حبونا إلى أحد المستشفيات المتقدمة بالرياض، وفي مدة لم تتجاوز 24 ساعة.

وأضاف "ابن زامان": إن هذا ليس بمستغرب على ولاة أمرنا، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,092
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,575
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,480
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,934

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة