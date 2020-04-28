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حصيلة يومية قياسية.. روسيا تعلن 72 وفاة و6411 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الإصابات قفز لـ"93558" لتحل في المرتبة الثامنة عالميًّا متجاوزة إيران

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 72 وفاة و6441 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ تفشي الوباء.

وأشار مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا، في بيان له، إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 867 حالة؛ بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 93558 لتحل روسيا في المرتبة الثامنة عالميًّا من حيث هذا المؤشر متجاوزة إيران.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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حصيلة يومية قياسية.. روسيا تعلن 72 وفاة و6411 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 72 وفاة و6441 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ تفشي الوباء.

وأشار مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا، في بيان له، إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 867 حالة؛ بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 93558 لتحل روسيا في المرتبة الثامنة عالميًّا من حيث هذا المؤشر متجاوزة إيران.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
11:31 AM

حصيلة يومية قياسية.. روسيا تعلن 72 وفاة و6411 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الإصابات قفز لـ"93558" لتحل في المرتبة الثامنة عالميًّا متجاوزة إيران

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 72 وفاة و6441 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ تفشي الوباء.

وأشار مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا، في بيان له، إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 867 حالة؛ بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 93558 لتحل روسيا في المرتبة الثامنة عالميًّا من حيث هذا المؤشر متجاوزة إيران.

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