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تمتد إلى الرياض.. الحصيني يرسم خريطة هطولات "سقيا" خلال الـ 36 ساعة المقبلة

قال: ابتعدوا عن الأودية لغزارة الأمطار المتوقعة وتجدد السحب الممطرة وانحدارها

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ خلال الـ "36" ساعة المقبلة -بإذن الله- من فجر يوم الخميس 1442/4/11هـ إلى ليلة الجمعة، أن تبدأ الحالة الممطرة #سقيا على أجزاءٍ من المناطق التالية: مكة المكرّمة بما فيها جدة، والباحة وعسير وجازان بما فيها السواحل، وشرق هذه المناطق، ثم تمتد الخميس نواحي منطقة القصيم، ثم منطقة الرياض ليلة الجمعة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: #سقيا تمتد إلى أجزاءٍ من المدينة الشمالية وغرب نجران والكويت وعُمان والإمارات واليمن الأمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد.. وسيول على أجزاء من مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان وسواحلها، وابتعدوا عن الأودية لأسباب غزارة الأمطار المتوقعة وتجدد السحب الممطرة وطبيعة الأودية وشدة انحدارها.

وتابع: متوقع اليوم الأربعاء 1442/4/10هـ، رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من المدينة المنوّرة وحائل وتبوك ومكة المكرّمة وغرب الرياض وجنوبها، وعلى الشمالية، مثيرة للأتربة، خاصة خارج المدن.

الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تمتد إلى الرياض.. الحصيني يرسم خريطة هطولات "سقيا" خلال الـ 36 ساعة المقبلة
سبق

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ خلال الـ "36" ساعة المقبلة -بإذن الله- من فجر يوم الخميس 1442/4/11هـ إلى ليلة الجمعة، أن تبدأ الحالة الممطرة #سقيا على أجزاءٍ من المناطق التالية: مكة المكرّمة بما فيها جدة، والباحة وعسير وجازان بما فيها السواحل، وشرق هذه المناطق، ثم تمتد الخميس نواحي منطقة القصيم، ثم منطقة الرياض ليلة الجمعة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: #سقيا تمتد إلى أجزاءٍ من المدينة الشمالية وغرب نجران والكويت وعُمان والإمارات واليمن الأمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد.. وسيول على أجزاء من مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان وسواحلها، وابتعدوا عن الأودية لأسباب غزارة الأمطار المتوقعة وتجدد السحب الممطرة وطبيعة الأودية وشدة انحدارها.

وتابع: متوقع اليوم الأربعاء 1442/4/10هـ، رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من المدينة المنوّرة وحائل وتبوك ومكة المكرّمة وغرب الرياض وجنوبها، وعلى الشمالية، مثيرة للأتربة، خاصة خارج المدن.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
09:45 AM

تمتد إلى الرياض.. الحصيني يرسم خريطة هطولات "سقيا" خلال الـ 36 ساعة المقبلة

قال: ابتعدوا عن الأودية لغزارة الأمطار المتوقعة وتجدد السحب الممطرة وانحدارها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ خلال الـ "36" ساعة المقبلة -بإذن الله- من فجر يوم الخميس 1442/4/11هـ إلى ليلة الجمعة، أن تبدأ الحالة الممطرة #سقيا على أجزاءٍ من المناطق التالية: مكة المكرّمة بما فيها جدة، والباحة وعسير وجازان بما فيها السواحل، وشرق هذه المناطق، ثم تمتد الخميس نواحي منطقة القصيم، ثم منطقة الرياض ليلة الجمعة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: #سقيا تمتد إلى أجزاءٍ من المدينة الشمالية وغرب نجران والكويت وعُمان والإمارات واليمن الأمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد.. وسيول على أجزاء من مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان وسواحلها، وابتعدوا عن الأودية لأسباب غزارة الأمطار المتوقعة وتجدد السحب الممطرة وطبيعة الأودية وشدة انحدارها.

وتابع: متوقع اليوم الأربعاء 1442/4/10هـ، رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من المدينة المنوّرة وحائل وتبوك ومكة المكرّمة وغرب الرياض وجنوبها، وعلى الشمالية، مثيرة للأتربة، خاصة خارج المدن.

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