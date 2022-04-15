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الأمطار تواعد نجران حتى الـ 9 مساءً.. "الأرصاد" تنبّه وتفصّل

حالة يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة نجران، يتضمن أمطاراً رعدية وأتربة مثارة؛ تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً، وتشمل مدينة نجران ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وخباش، وشرورة.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطاراً رعدية نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأمطار تواعد نجران حتى الـ 9 مساءً.. "الأرصاد" تنبّه وتفصّل
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة نجران، يتضمن أمطاراً رعدية وأتربة مثارة؛ تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً، وتشمل مدينة نجران ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وخباش، وشرورة.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
11:11 AM

الأمطار تواعد نجران حتى الـ 9 مساءً.. "الأرصاد" تنبّه وتفصّل

حالة يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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1,149

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة نجران، يتضمن أمطاراً رعدية وأتربة مثارة؛ تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً، وتشمل مدينة نجران ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وخباش، وشرورة.

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