النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حين يقسو السعوديون على "المتطاول".. هذه #ديار_البدو التي يغفلها "وهبة"!

مئات الصور عن مدن المملكة وتطورها احتلت الترند وتربعت لساعات طوال

شارك الآلاف من المغردين السعوديين، مئات الصور عن المدن السعودية؛ وذلك ردًّا على وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة، عندما وصف المحلل السياسي سلمان الأنصاري بأنه من أهل البدو.

وأطلق المغردون هشتاقات عدة منها هشتاق #ديار_البدو الذي تربع على الترند منذ ساعات طويلة نشروا فيه صورًا مختلفة من مدن السعودية وتطورها؛ مؤكدين أنهم من أطيب شعوب العالم وفي نفس الوقت من أقسى الشعوب عندما يتعلق الأمر بدينهم أو حكامهم أو وطنهم.

وكان "شربل"، قد تطاول واصفًا السعودية بالبدو؛ إثر مداخلة للمحلل السياسي السعودي سلمان الأنصاري؛ حيث تَصَدّر وسم#شربل_وهبي موقع "تويتر" في انتقادات واسعة إزاء سخريته من دولة وقفت مع شعبه وما زالت.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حين يقسو السعوديون على "المتطاول".. هذه #ديار_البدو التي يغفلها "وهبة"!
سبق

شارك الآلاف من المغردين السعوديين، مئات الصور عن المدن السعودية؛ وذلك ردًّا على وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة، عندما وصف المحلل السياسي سلمان الأنصاري بأنه من أهل البدو.

وأطلق المغردون هشتاقات عدة منها هشتاق #ديار_البدو الذي تربع على الترند منذ ساعات طويلة نشروا فيه صورًا مختلفة من مدن السعودية وتطورها؛ مؤكدين أنهم من أطيب شعوب العالم وفي نفس الوقت من أقسى الشعوب عندما يتعلق الأمر بدينهم أو حكامهم أو وطنهم.

وكان "شربل"، قد تطاول واصفًا السعودية بالبدو؛ إثر مداخلة للمحلل السياسي السعودي سلمان الأنصاري؛ حيث تَصَدّر وسم#شربل_وهبي موقع "تويتر" في انتقادات واسعة إزاء سخريته من دولة وقفت مع شعبه وما زالت.

18 مايو 2021 - 6 شوّال 1442
01:00 PM

حين يقسو السعوديون على "المتطاول".. هذه #ديار_البدو التي يغفلها "وهبة"!

مئات الصور عن مدن المملكة وتطورها احتلت الترند وتربعت لساعات طوال

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
6
7,732

شارك الآلاف من المغردين السعوديين، مئات الصور عن المدن السعودية؛ وذلك ردًّا على وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة، عندما وصف المحلل السياسي سلمان الأنصاري بأنه من أهل البدو.

وأطلق المغردون هشتاقات عدة منها هشتاق #ديار_البدو الذي تربع على الترند منذ ساعات طويلة نشروا فيه صورًا مختلفة من مدن السعودية وتطورها؛ مؤكدين أنهم من أطيب شعوب العالم وفي نفس الوقت من أقسى الشعوب عندما يتعلق الأمر بدينهم أو حكامهم أو وطنهم.

وكان "شربل"، قد تطاول واصفًا السعودية بالبدو؛ إثر مداخلة للمحلل السياسي السعودي سلمان الأنصاري؛ حيث تَصَدّر وسم#شربل_وهبي موقع "تويتر" في انتقادات واسعة إزاء سخريته من دولة وقفت مع شعبه وما زالت.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,861
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,592
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,313
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,127

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر
البـارحة تسـحرت..!!

البـارحة تسـحرت..!!

محمد الصيعري
القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

عبدالمحسن الحارثي
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

عبدالمحسن الحارثي
سمو ولي العهد وهوية المملكة

سمو ولي العهد وهوية المملكة

غسان محمد عسيلان
دروس من الصاروخ الصيني

دروس من الصاروخ الصيني

مها الجبر
تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

برجس البرجس
مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

ماجد البريكان
كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة