النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المسند": درجات الحرارة تواصل ارتفاعها بشكل طفيف وتدريجي.. وهنا ستكون شدتها

توقّع تشكّل سحب ممطرة على أجزاء من مرتفعات عسير والباحة واستمرار البوارح

أوضح أستاذ المناخ سابقاً بجامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الأستاذ الدكتور عبدالله المسند أن درجة الحرارة ما زالت ترتفع بشكل طفيف وتدريجي، وشدة الحر تكون بعد انصراف الشمس عن تعامدها على مدار السرطان، بعد 21 يونيو، وقال الأول: "لا حر إلا بعد الانصراف".

وتابع "المسند" في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": متوقع أن تتشكل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاء من مرتفعات عسير والباحة، مع استمرار نشاط رياح البوارح الشمالية الحارة لهذا اليوم، وقد تثير الغبار على نواحي متفرقة من الشرقية وأجزاء من شرق منطقة الرياض.

ونشر "المسند" قائمة بدرجات الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ28 محطة في السعودية وتأتي القريات وطريف أبرد من المصائف الجنوبية الغربية فجراً، يليها قائمة بدرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس، وأخرى بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية على مستوى العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المسند": درجات الحرارة تواصل ارتفاعها بشكل طفيف وتدريجي.. وهنا ستكون شدتها
سبق

أوضح أستاذ المناخ سابقاً بجامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الأستاذ الدكتور عبدالله المسند أن درجة الحرارة ما زالت ترتفع بشكل طفيف وتدريجي، وشدة الحر تكون بعد انصراف الشمس عن تعامدها على مدار السرطان، بعد 21 يونيو، وقال الأول: "لا حر إلا بعد الانصراف".

وتابع "المسند" في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": متوقع أن تتشكل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاء من مرتفعات عسير والباحة، مع استمرار نشاط رياح البوارح الشمالية الحارة لهذا اليوم، وقد تثير الغبار على نواحي متفرقة من الشرقية وأجزاء من شرق منطقة الرياض.

ونشر "المسند" قائمة بدرجات الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ28 محطة في السعودية وتأتي القريات وطريف أبرد من المصائف الجنوبية الغربية فجراً، يليها قائمة بدرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس، وأخرى بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية على مستوى العالم.

17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442
10:53 AM

"المسند": درجات الحرارة تواصل ارتفاعها بشكل طفيف وتدريجي.. وهنا ستكون شدتها

توقّع تشكّل سحب ممطرة على أجزاء من مرتفعات عسير والباحة واستمرار البوارح

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
5,901

أوضح أستاذ المناخ سابقاً بجامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الأستاذ الدكتور عبدالله المسند أن درجة الحرارة ما زالت ترتفع بشكل طفيف وتدريجي، وشدة الحر تكون بعد انصراف الشمس عن تعامدها على مدار السرطان، بعد 21 يونيو، وقال الأول: "لا حر إلا بعد الانصراف".

وتابع "المسند" في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": متوقع أن تتشكل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاء من مرتفعات عسير والباحة، مع استمرار نشاط رياح البوارح الشمالية الحارة لهذا اليوم، وقد تثير الغبار على نواحي متفرقة من الشرقية وأجزاء من شرق منطقة الرياض.

ونشر "المسند" قائمة بدرجات الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ28 محطة في السعودية وتأتي القريات وطريف أبرد من المصائف الجنوبية الغربية فجراً، يليها قائمة بدرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس، وأخرى بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية على مستوى العالم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,646
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,141
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,254
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,865

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا والتفكير الناقد!!

تعليمنا والتفكير الناقد!!

غسان محمد عسيلان
الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة
كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة