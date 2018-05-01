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نادي الشباب.. المحطة الأولى لدورة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم

من أجل تواصل أمثل مع الجمهور

تقيم جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، مساء غد الأربعاء، دورة تدريبية لعدد من لاعبي الفريق الأول، وكذلك الفرق السنية بنادي الشباب تحت عنوان "فنون التعامل مع الجمهور"، وذلك في مقر نادي الشباب.

حيث تتمحور الدورة على عدد من المحاور؛ وهي: "مقومات الاتصال الناجح، خصائص الجمهور، تفسير سلوك أفراد المجمع، بعض أنماط الشخصيات وكيفية التعامل معها".

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية الكابتن ماجد عبدالله، أن إقامة هذه الدورة تأتي ضمن أهداف الجمعية التي تسعى من خلالها لتطوير اللاعب الحالي، وكذلك إرشاده.

مشددًا على أن الدورات التدريبية للاعبين ستكون مستمرة خلال الفترة المقبلة في المجال الصحي، وكذلك الاجتماعي، بالإضافة إلى الادخاري بالتعاون مع الأندية الرياضية، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي لدى لاعبي كرة القدم بالأندية السعودية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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نادي الشباب.. المحطة الأولى لدورة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم
سبق

تقيم جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، مساء غد الأربعاء، دورة تدريبية لعدد من لاعبي الفريق الأول، وكذلك الفرق السنية بنادي الشباب تحت عنوان "فنون التعامل مع الجمهور"، وذلك في مقر نادي الشباب.

حيث تتمحور الدورة على عدد من المحاور؛ وهي: "مقومات الاتصال الناجح، خصائص الجمهور، تفسير سلوك أفراد المجمع، بعض أنماط الشخصيات وكيفية التعامل معها".

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية الكابتن ماجد عبدالله، أن إقامة هذه الدورة تأتي ضمن أهداف الجمعية التي تسعى من خلالها لتطوير اللاعب الحالي، وكذلك إرشاده.

مشددًا على أن الدورات التدريبية للاعبين ستكون مستمرة خلال الفترة المقبلة في المجال الصحي، وكذلك الاجتماعي، بالإضافة إلى الادخاري بالتعاون مع الأندية الرياضية، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي لدى لاعبي كرة القدم بالأندية السعودية.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
08:52 PM

نادي الشباب.. المحطة الأولى لدورة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم

من أجل تواصل أمثل مع الجمهور

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تقيم جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، مساء غد الأربعاء، دورة تدريبية لعدد من لاعبي الفريق الأول، وكذلك الفرق السنية بنادي الشباب تحت عنوان "فنون التعامل مع الجمهور"، وذلك في مقر نادي الشباب.

حيث تتمحور الدورة على عدد من المحاور؛ وهي: "مقومات الاتصال الناجح، خصائص الجمهور، تفسير سلوك أفراد المجمع، بعض أنماط الشخصيات وكيفية التعامل معها".

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية الكابتن ماجد عبدالله، أن إقامة هذه الدورة تأتي ضمن أهداف الجمعية التي تسعى من خلالها لتطوير اللاعب الحالي، وكذلك إرشاده.

مشددًا على أن الدورات التدريبية للاعبين ستكون مستمرة خلال الفترة المقبلة في المجال الصحي، وكذلك الاجتماعي، بالإضافة إلى الادخاري بالتعاون مع الأندية الرياضية، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي لدى لاعبي كرة القدم بالأندية السعودية.

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