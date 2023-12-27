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"تنمية بطحاء قريش" و"وعي مالي 101" يوقعان اتفاقية لتنفيذ مشروع التوعية المالية للادخار

لتقديم برامج توعوية وتدريبية وحملات تثقيفية ورفع نسبة مدخرات الأسر إلى 10%

أبرمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية ببطحاء قريش في مكة المكرمة، اتفاقيةً مع مبادرة وعي مالي 101، لتنفيذ مشروع التوعية المالية للادخار والميزانية الأسرية، والذي سيتم تنفيذه للفئة المستهدفة العام القادم 2022 للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

ومثل تنمية بطحاء قريش المدير التنفيذي غزالي دحلان، فيما مثل مبادرة "وعي مالي 101" سلطان الزهراني.

وتهدف الاتفاقية إلى تقديم برامج توعوية وتدريبية وحملات تثقيفية في الادخار وإدارة ميزانية الأسرة حضورية أو عن بعد، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتساهم في تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 في رفع نسبة مدخرات الأسر إلى 10%.

وتسعى اللجنة من خلال الاتفاقية إلى تعزيز ثقافة الادخار لدى أفراد المجتمع، وتنويع مصادر الدخل في ظل الدعم الذي يقدمه ولاة الأمر -أيدهم الله- حتى يعيش المواطن حياة كريمة.

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"تنمية بطحاء قريش" و"وعي مالي 101" يوقعان اتفاقية لتنفيذ مشروع التوعية المالية للادخار
سبق

أبرمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية ببطحاء قريش في مكة المكرمة، اتفاقيةً مع مبادرة وعي مالي 101، لتنفيذ مشروع التوعية المالية للادخار والميزانية الأسرية، والذي سيتم تنفيذه للفئة المستهدفة العام القادم 2022 للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

ومثل تنمية بطحاء قريش المدير التنفيذي غزالي دحلان، فيما مثل مبادرة "وعي مالي 101" سلطان الزهراني.

وتهدف الاتفاقية إلى تقديم برامج توعوية وتدريبية وحملات تثقيفية في الادخار وإدارة ميزانية الأسرة حضورية أو عن بعد، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتساهم في تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 في رفع نسبة مدخرات الأسر إلى 10%.

وتسعى اللجنة من خلال الاتفاقية إلى تعزيز ثقافة الادخار لدى أفراد المجتمع، وتنويع مصادر الدخل في ظل الدعم الذي يقدمه ولاة الأمر -أيدهم الله- حتى يعيش المواطن حياة كريمة.

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
04:01 PM

"تنمية بطحاء قريش" و"وعي مالي 101" يوقعان اتفاقية لتنفيذ مشروع التوعية المالية للادخار

لتقديم برامج توعوية وتدريبية وحملات تثقيفية ورفع نسبة مدخرات الأسر إلى 10%

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أبرمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية ببطحاء قريش في مكة المكرمة، اتفاقيةً مع مبادرة وعي مالي 101، لتنفيذ مشروع التوعية المالية للادخار والميزانية الأسرية، والذي سيتم تنفيذه للفئة المستهدفة العام القادم 2022 للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

ومثل تنمية بطحاء قريش المدير التنفيذي غزالي دحلان، فيما مثل مبادرة "وعي مالي 101" سلطان الزهراني.

وتهدف الاتفاقية إلى تقديم برامج توعوية وتدريبية وحملات تثقيفية في الادخار وإدارة ميزانية الأسرة حضورية أو عن بعد، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتساهم في تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 في رفع نسبة مدخرات الأسر إلى 10%.

وتسعى اللجنة من خلال الاتفاقية إلى تعزيز ثقافة الادخار لدى أفراد المجتمع، وتنويع مصادر الدخل في ظل الدعم الذي يقدمه ولاة الأمر -أيدهم الله- حتى يعيش المواطن حياة كريمة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,937
201,250 سيارة ..

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38 مليار ..

38 مليار ..

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