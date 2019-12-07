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بالصور.. "ضمد" و"العيدابي" تودّعان شهيديهما.. والقيادة تعزّي ذويهم

استشهدا خلال الواجب الوطني في الحد الجنوبي

أدت جموع المصلين في محافظتي ضمد والعيدابي، صلاة الميت على شهيدَي الوطن؛ الشهيد وكيل رقيب أحمد بن يحيى سليمان الغزواني، أحد منسوبي القوات البرية، والشهيد الجندي سلطان بن عيسى شبلي، أحد منسوبي سلاح البحرية بوحدة قوة الواجب، واللّذان استشهدا أثناء قيامهما بواجبهما في الدفاع عن الوطن بالحد الجنوبي.

‎ونقل محافظ ضمد، عبدالله البراق، ومحافظ العيدابي، عبدالله الظافري؛ تعازي القيادة لذوي الشهيدَين، وتعازي أمير منطقة جازان ونائبه، سائلين الله أن يتقبلهما في الشهداء، ويسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.


‎من جانبهم؛ عبّر ذوو الشهيدَين عن فخرهم واعتزازهم بما قدّمه الشهداء في ميادين الشرف، وبسالتهم في ردع العدوان، مجدّدين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، وداعين الله بالرحمة للشهداء، والنصر والتمكين للمرابطين على ثغور هذا الوطن الغالي.

جازان ضمد العيدابي صلاة الميت الشهيد أحمد الغزواني الشهيد سلطان شبلي محافظ ضمد عبدالله البراق محافظ العيدابي عبدالله الظافري

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بالصور.. "ضمد" و"العيدابي" تودّعان شهيديهما.. والقيادة تعزّي ذويهم
سبق

أدت جموع المصلين في محافظتي ضمد والعيدابي، صلاة الميت على شهيدَي الوطن؛ الشهيد وكيل رقيب أحمد بن يحيى سليمان الغزواني، أحد منسوبي القوات البرية، والشهيد الجندي سلطان بن عيسى شبلي، أحد منسوبي سلاح البحرية بوحدة قوة الواجب، واللّذان استشهدا أثناء قيامهما بواجبهما في الدفاع عن الوطن بالحد الجنوبي.

‎ونقل محافظ ضمد، عبدالله البراق، ومحافظ العيدابي، عبدالله الظافري؛ تعازي القيادة لذوي الشهيدَين، وتعازي أمير منطقة جازان ونائبه، سائلين الله أن يتقبلهما في الشهداء، ويسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.


‎من جانبهم؛ عبّر ذوو الشهيدَين عن فخرهم واعتزازهم بما قدّمه الشهداء في ميادين الشرف، وبسالتهم في ردع العدوان، مجدّدين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، وداعين الله بالرحمة للشهداء، والنصر والتمكين للمرابطين على ثغور هذا الوطن الغالي.

07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441
07:21 PM

بالصور.. "ضمد" و"العيدابي" تودّعان شهيديهما.. والقيادة تعزّي ذويهم

استشهدا خلال الواجب الوطني في الحد الجنوبي

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عبدالرحمن السلماني - جازان
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3,166

أدت جموع المصلين في محافظتي ضمد والعيدابي، صلاة الميت على شهيدَي الوطن؛ الشهيد وكيل رقيب أحمد بن يحيى سليمان الغزواني، أحد منسوبي القوات البرية، والشهيد الجندي سلطان بن عيسى شبلي، أحد منسوبي سلاح البحرية بوحدة قوة الواجب، واللّذان استشهدا أثناء قيامهما بواجبهما في الدفاع عن الوطن بالحد الجنوبي.

‎ونقل محافظ ضمد، عبدالله البراق، ومحافظ العيدابي، عبدالله الظافري؛ تعازي القيادة لذوي الشهيدَين، وتعازي أمير منطقة جازان ونائبه، سائلين الله أن يتقبلهما في الشهداء، ويسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.


‎من جانبهم؛ عبّر ذوو الشهيدَين عن فخرهم واعتزازهم بما قدّمه الشهداء في ميادين الشرف، وبسالتهم في ردع العدوان، مجدّدين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، وداعين الله بالرحمة للشهداء، والنصر والتمكين للمرابطين على ثغور هذا الوطن الغالي.

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