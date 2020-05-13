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تخطّى إجمالي الوفيات 31 ألفًا.. إيطاليا تسجل 195 وفاة بكورونا

عدد الأشخاص في العناية المركزة انخفض إلى 893 شخصًا مصابًا

أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، اليوم الأربعاء، أن الوفيات الناجمة عن وباء "كوفيد 19" ارتفعت بواقع 195 حالة اليوم الأربعاء، مقابل 172 ليوم أمس.

وأضافت أن العدد اليومي للإصابات الجديدة انخفض إلى 888 من 1402 يوم الثلاثاء.

وأشارت الوكالة إلى أن العدد الإجمالي لضحايا الفيروس منذ ظهوره في 21 فبراير، بلغ 31106، وهو ثالث أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا، فيما يبلغ عدد الحالات المؤكدة 222104، وهو خامس أعلى رقم عالمي بعد الولايات المتحدة وإسبانيا وبريطانيا وروسيا.

ووفق "روسيا اليوم": أوضحت الوكالة أن عدد الأشخاص المسجلين حاليًّا ويحملون المرض انخفض إلى 78457 من 81266 الثلاثاء.

وبيّنت أيضًا أن عدد الأشخاص في العناية المركزة انخفض من 952 يوم الثلاثاء إلى 893 شخصًا.

جدير بالذكر أن السلطات في إيطاليا أجرت تحاليل "كوفيد 19" لـ1.779 مليون شخص، بين 60 مليون نسمة إجمالي سكان البلاد.

إيطاليا فيروس كورونا الجديد

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تخطّى إجمالي الوفيات 31 ألفًا.. إيطاليا تسجل 195 وفاة بكورونا
سبق

أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، اليوم الأربعاء، أن الوفيات الناجمة عن وباء "كوفيد 19" ارتفعت بواقع 195 حالة اليوم الأربعاء، مقابل 172 ليوم أمس.

وأضافت أن العدد اليومي للإصابات الجديدة انخفض إلى 888 من 1402 يوم الثلاثاء.

وأشارت الوكالة إلى أن العدد الإجمالي لضحايا الفيروس منذ ظهوره في 21 فبراير، بلغ 31106، وهو ثالث أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا، فيما يبلغ عدد الحالات المؤكدة 222104، وهو خامس أعلى رقم عالمي بعد الولايات المتحدة وإسبانيا وبريطانيا وروسيا.

ووفق "روسيا اليوم": أوضحت الوكالة أن عدد الأشخاص المسجلين حاليًّا ويحملون المرض انخفض إلى 78457 من 81266 الثلاثاء.

وبيّنت أيضًا أن عدد الأشخاص في العناية المركزة انخفض من 952 يوم الثلاثاء إلى 893 شخصًا.

جدير بالذكر أن السلطات في إيطاليا أجرت تحاليل "كوفيد 19" لـ1.779 مليون شخص، بين 60 مليون نسمة إجمالي سكان البلاد.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
07:41 PM

تخطّى إجمالي الوفيات 31 ألفًا.. إيطاليا تسجل 195 وفاة بكورونا

عدد الأشخاص في العناية المركزة انخفض إلى 893 شخصًا مصابًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، اليوم الأربعاء، أن الوفيات الناجمة عن وباء "كوفيد 19" ارتفعت بواقع 195 حالة اليوم الأربعاء، مقابل 172 ليوم أمس.

وأضافت أن العدد اليومي للإصابات الجديدة انخفض إلى 888 من 1402 يوم الثلاثاء.

وأشارت الوكالة إلى أن العدد الإجمالي لضحايا الفيروس منذ ظهوره في 21 فبراير، بلغ 31106، وهو ثالث أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا، فيما يبلغ عدد الحالات المؤكدة 222104، وهو خامس أعلى رقم عالمي بعد الولايات المتحدة وإسبانيا وبريطانيا وروسيا.

ووفق "روسيا اليوم": أوضحت الوكالة أن عدد الأشخاص المسجلين حاليًّا ويحملون المرض انخفض إلى 78457 من 81266 الثلاثاء.

وبيّنت أيضًا أن عدد الأشخاص في العناية المركزة انخفض من 952 يوم الثلاثاء إلى 893 شخصًا.

جدير بالذكر أن السلطات في إيطاليا أجرت تحاليل "كوفيد 19" لـ1.779 مليون شخص، بين 60 مليون نسمة إجمالي سكان البلاد.

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