انطلاقة البطولة العربية للكاراتيه في تونس بمشاركة سعودية

يوجد فيها أكثر من 300 لاعب ولاعبة

افتتح مدير عام الرياضة بوزارة الرياضة والشباب التونسي، منصف الشلغاف، اليوم، في تونس منافسات البطولة العربية الرابعة للكاراتيه للناشئين، والشباب وتحت 21 عامًا بحضور رئيس الاتحاد العربي للكاراتيه، وعضو الاتحاد الدولي رئيس اتحاد غرب لآسيا إبراهيم القناص، ونائب رئيس الاتحاد الدولي بشير الشريف، ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي سليمان قاي، ونائب ورئيس الاتحاد الآسيوي ونائب رئيس الاتحاد العربي راشد العلي.

وأكد "الشلغاف" سعادة تونس باستضافة المنتخبات العربية، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.

وشهد حفل الافتتاح المبهر في القاعة الرياضية المغطاة بالمنزة، استعراضًا للاعبي البراعم لفنون الكاراتيه، كما شهد استعراضًا للدول المشاركة وهي السعودية وتونس والإمارات واليمن وليبيا والجزائر والمغرب ومصر والعراق وسوريا، بمشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة بمختلف الأوزان.

ووقف الحضور دقيقة صمت على روح فقيد تونس الرئيس الباجي قايد السبسي، فيما ألقى "القناص" كلمة في حفل الافتتاح نقل من خلالها تعازي الاتحاد العربي للأمة التونسية بوفاة الرئيس القايد السبسي، مثمنًا التقدير والحفاوة والتنظيم الذي سطره الاتحاد التونسي للكاراتيه، بقيادة حسن القربي.

ونقل "القناص" تحياته وشكره لمدير عام البطولة بشير الشريف، ولجميع الوفود المشاركة واللجان العاملة، متمنيًا أن تُسهم الدورة بولادة جيل من المبدعين باللعبة وسط تنافس عربي قوي.

ورحب رئيس الاتحاد التونسي للعبة حسن القربي، في كلمته بالجميع في بلدهم الثاني تونس، موجهًا شكره للاتحاد العربي على استضافة البطولة بتونس ومتمنيًا التوفيق للجميع.