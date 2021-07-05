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"مشاط": حملة توعوية متكاملة بعد انتهاء تسجيل الراغبين بأداء الحج

قال: سيتم لاحقًا وضع الخطة النهائية للنقل من خلال ‏الجهات الأمنية المختصة

شددت وزارة الحج والعمرة على إطلاق حملة توعوية متكاملة لرفع سقف توعية وتثقيف الحاج بما يجب التقيد به قبل دخوله مكة المكرمة من احترازات وتعليمات كفيلة بتهيئة البيئة الصحية لأداء مناسك الحج للعام الاستثنائي الحالي، والتي ستكون مستهل الأسبوع المقبل مع انتهاء تسجيل الراغبين في أداء الحج، مع تكثيف الأعمال التي تشترك فيها مختلف الجهات العاملة في شؤون الحج، وتقديم الخدمات لضيوف الرحمن.

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط، أن بيئة الحج للعام الحالي ستكون مختلفة عن السنوات الاعتيادية‏، فهي بيئة صحية في المقام الأول، يراعى فيها التباعد ‏بين الحاج والآخر في كامل رحلة الحج، فيما سيتم لاحقًا وضع الخطة النهائية للنقل من خلال ‏الجهات الأمنية المختصة.

وكشف عن أن التجهيزات الخاصة بالمخيمات‏ سينتهي العمل من البنى التحتية لها مع انتهاء شهر ذي القعدة الحالي، لافتًا إلى أن فترة استقبال الطلبات للحج كانت محددة بـ10 أيام، مع فتح البوابة الإلكترونية، ‏وسجّل من خلالها أكثر من 558 ألف طلب، والمستهدف منها 60 ألف طلب، وبالتالي طبّق بعدها آلية الفرز للوصول إلى العدد المقرر لأداء الحج مراعاةً للاحترازات الوقائية من فيروس كورونا.

وقال إن الوزارة وظفت العديد من البرامج والمشروعات التقنية، والتي أحدثت هذه السنة والسنوات الماضية، وتحديدًا هذه السنة نقلة نوعية في الخدمات ‏‏التي سينعم بها ضيوف الرحمن، و‏سيكون هناك فرق عمل من وزارة الحج والعمرة، ومن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لأعداد الضيافة للفئة الغالية على المجتمع "ذوي الاحتياجات الخاصة"، وبإذن الله، سيكون عددهم ليس بالبسيط، ‏والتواصل ما زال مستمرًا مع الجهات ذات الاختصاص، حيث سيكون هناك مخيم مختص ‏لتلك الفئة التي ستكون خدمتهم بوتيرة الخدمات المقدمة نفسها لبقية ضيوف الرحمن.

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"مشاط": حملة توعوية متكاملة بعد انتهاء تسجيل الراغبين بأداء الحج
سبق

شددت وزارة الحج والعمرة على إطلاق حملة توعوية متكاملة لرفع سقف توعية وتثقيف الحاج بما يجب التقيد به قبل دخوله مكة المكرمة من احترازات وتعليمات كفيلة بتهيئة البيئة الصحية لأداء مناسك الحج للعام الاستثنائي الحالي، والتي ستكون مستهل الأسبوع المقبل مع انتهاء تسجيل الراغبين في أداء الحج، مع تكثيف الأعمال التي تشترك فيها مختلف الجهات العاملة في شؤون الحج، وتقديم الخدمات لضيوف الرحمن.

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط، أن بيئة الحج للعام الحالي ستكون مختلفة عن السنوات الاعتيادية‏، فهي بيئة صحية في المقام الأول، يراعى فيها التباعد ‏بين الحاج والآخر في كامل رحلة الحج، فيما سيتم لاحقًا وضع الخطة النهائية للنقل من خلال ‏الجهات الأمنية المختصة.

وكشف عن أن التجهيزات الخاصة بالمخيمات‏ سينتهي العمل من البنى التحتية لها مع انتهاء شهر ذي القعدة الحالي، لافتًا إلى أن فترة استقبال الطلبات للحج كانت محددة بـ10 أيام، مع فتح البوابة الإلكترونية، ‏وسجّل من خلالها أكثر من 558 ألف طلب، والمستهدف منها 60 ألف طلب، وبالتالي طبّق بعدها آلية الفرز للوصول إلى العدد المقرر لأداء الحج مراعاةً للاحترازات الوقائية من فيروس كورونا.

وقال إن الوزارة وظفت العديد من البرامج والمشروعات التقنية، والتي أحدثت هذه السنة والسنوات الماضية، وتحديدًا هذه السنة نقلة نوعية في الخدمات ‏‏التي سينعم بها ضيوف الرحمن، و‏سيكون هناك فرق عمل من وزارة الحج والعمرة، ومن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لأعداد الضيافة للفئة الغالية على المجتمع "ذوي الاحتياجات الخاصة"، وبإذن الله، سيكون عددهم ليس بالبسيط، ‏والتواصل ما زال مستمرًا مع الجهات ذات الاختصاص، حيث سيكون هناك مخيم مختص ‏لتلك الفئة التي ستكون خدمتهم بوتيرة الخدمات المقدمة نفسها لبقية ضيوف الرحمن.

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
10:59 PM

"مشاط": حملة توعوية متكاملة بعد انتهاء تسجيل الراغبين بأداء الحج

قال: سيتم لاحقًا وضع الخطة النهائية للنقل من خلال ‏الجهات الأمنية المختصة

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عبدالله الراجحي - مكة المكرمة
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شددت وزارة الحج والعمرة على إطلاق حملة توعوية متكاملة لرفع سقف توعية وتثقيف الحاج بما يجب التقيد به قبل دخوله مكة المكرمة من احترازات وتعليمات كفيلة بتهيئة البيئة الصحية لأداء مناسك الحج للعام الاستثنائي الحالي، والتي ستكون مستهل الأسبوع المقبل مع انتهاء تسجيل الراغبين في أداء الحج، مع تكثيف الأعمال التي تشترك فيها مختلف الجهات العاملة في شؤون الحج، وتقديم الخدمات لضيوف الرحمن.

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط، أن بيئة الحج للعام الحالي ستكون مختلفة عن السنوات الاعتيادية‏، فهي بيئة صحية في المقام الأول، يراعى فيها التباعد ‏بين الحاج والآخر في كامل رحلة الحج، فيما سيتم لاحقًا وضع الخطة النهائية للنقل من خلال ‏الجهات الأمنية المختصة.

وكشف عن أن التجهيزات الخاصة بالمخيمات‏ سينتهي العمل من البنى التحتية لها مع انتهاء شهر ذي القعدة الحالي، لافتًا إلى أن فترة استقبال الطلبات للحج كانت محددة بـ10 أيام، مع فتح البوابة الإلكترونية، ‏وسجّل من خلالها أكثر من 558 ألف طلب، والمستهدف منها 60 ألف طلب، وبالتالي طبّق بعدها آلية الفرز للوصول إلى العدد المقرر لأداء الحج مراعاةً للاحترازات الوقائية من فيروس كورونا.

وقال إن الوزارة وظفت العديد من البرامج والمشروعات التقنية، والتي أحدثت هذه السنة والسنوات الماضية، وتحديدًا هذه السنة نقلة نوعية في الخدمات ‏‏التي سينعم بها ضيوف الرحمن، و‏سيكون هناك فرق عمل من وزارة الحج والعمرة، ومن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لأعداد الضيافة للفئة الغالية على المجتمع "ذوي الاحتياجات الخاصة"، وبإذن الله، سيكون عددهم ليس بالبسيط، ‏والتواصل ما زال مستمرًا مع الجهات ذات الاختصاص، حيث سيكون هناك مخيم مختص ‏لتلك الفئة التي ستكون خدمتهم بوتيرة الخدمات المقدمة نفسها لبقية ضيوف الرحمن.

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