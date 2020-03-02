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أمير عسير يدشن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني

أطلق مبادرة "لا للمجازفة" في إطار تعزيز السلوك الإيجابي

أطلق أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، الليلة الماضية، مبادرة "لا للمجازفة"، التي تهدف إلى توعية المجتمع بالمخاطر الناتجة عن المجازفة، إضافة إلى نشر ثقافة السلامة، وتعزيز السلوك الإيجابي؛ من خلال استشعار الجميع لمسؤولياته.

ولفت الانتباه إلى بعض السلوكيات الخاطئة، والمخاطر المترتبة على بعض التصرفات مثل عبور الأودية أثناء جريان السيول، أو إهمال متطلبات السلامة المنزلية؛ وذلك للحد من الحوادث الناتجة عن المجازفة.

جاء ذلك خلال تدشين سموه لفعاليات وبرامج الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني ٢٠٢٠م بمنطقة عسير، تحت شعار "السلامة أولًا"، في مجمع الراشد مول بأبها.

واطلع أمير عسير، فور وصوله مقر الاحتفال، على البرامج التوعوية والتثقيفية للجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية المشاركة في الفعاليات التي تسعى بدورها إلى تعزيز مفاهيم السلامة في المجتمع.

واستمع إلى شرح عن ما تُقدمه الجهات الحكومية بالمنطقة من برامج للأمن والسلامة؛ من خلال الإدارات المتخصصة، وامتدح الأمير تركي بن طلال الدورَ الذي تقوم به مديرية الدفاع المدني بعسير ومساهمتها الدائمة في كافة مبادرات وبرامج المنطقة.

وأوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير العميد علي السعوي، أن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني في عسير تستمر لمدة خمسة أيام؛ حيث تشمل العديد من البرامج الموجهة لشرائح المجتمع، والتي تُعنى بأهمية ورفع مستوى الوعي بالسلامة لدى الجميع، وتنظيم المعارض التوعوية في المجمعات التجارية بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.

ولفت إلى أن الفعاليات تتضمن كذلك توزيع النشرات والكتيبات والمطويات التوعوية والتثقيفية لأفراد المجتمع، وتقديم الهدايا التذكارية التي تحمل العبارات الإرشادية، إلى جانب إلقاء المحاضرات في الجامعات والمدارس الحكومية والأهلية، وتطبيق خطط الإخلاء في المدارس وتنفيذ برنامج يوم الدفاع المدني المدرسي.

أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز مبادرة لا للمجازفة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير عسير يدشن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني
سبق

أطلق أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، الليلة الماضية، مبادرة "لا للمجازفة"، التي تهدف إلى توعية المجتمع بالمخاطر الناتجة عن المجازفة، إضافة إلى نشر ثقافة السلامة، وتعزيز السلوك الإيجابي؛ من خلال استشعار الجميع لمسؤولياته.

ولفت الانتباه إلى بعض السلوكيات الخاطئة، والمخاطر المترتبة على بعض التصرفات مثل عبور الأودية أثناء جريان السيول، أو إهمال متطلبات السلامة المنزلية؛ وذلك للحد من الحوادث الناتجة عن المجازفة.

جاء ذلك خلال تدشين سموه لفعاليات وبرامج الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني ٢٠٢٠م بمنطقة عسير، تحت شعار "السلامة أولًا"، في مجمع الراشد مول بأبها.

واطلع أمير عسير، فور وصوله مقر الاحتفال، على البرامج التوعوية والتثقيفية للجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية المشاركة في الفعاليات التي تسعى بدورها إلى تعزيز مفاهيم السلامة في المجتمع.

واستمع إلى شرح عن ما تُقدمه الجهات الحكومية بالمنطقة من برامج للأمن والسلامة؛ من خلال الإدارات المتخصصة، وامتدح الأمير تركي بن طلال الدورَ الذي تقوم به مديرية الدفاع المدني بعسير ومساهمتها الدائمة في كافة مبادرات وبرامج المنطقة.

وأوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير العميد علي السعوي، أن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني في عسير تستمر لمدة خمسة أيام؛ حيث تشمل العديد من البرامج الموجهة لشرائح المجتمع، والتي تُعنى بأهمية ورفع مستوى الوعي بالسلامة لدى الجميع، وتنظيم المعارض التوعوية في المجمعات التجارية بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.

ولفت إلى أن الفعاليات تتضمن كذلك توزيع النشرات والكتيبات والمطويات التوعوية والتثقيفية لأفراد المجتمع، وتقديم الهدايا التذكارية التي تحمل العبارات الإرشادية، إلى جانب إلقاء المحاضرات في الجامعات والمدارس الحكومية والأهلية، وتطبيق خطط الإخلاء في المدارس وتنفيذ برنامج يوم الدفاع المدني المدرسي.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
02:23 PM

أمير عسير يدشن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني

أطلق مبادرة "لا للمجازفة" في إطار تعزيز السلوك الإيجابي

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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أطلق أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، الليلة الماضية، مبادرة "لا للمجازفة"، التي تهدف إلى توعية المجتمع بالمخاطر الناتجة عن المجازفة، إضافة إلى نشر ثقافة السلامة، وتعزيز السلوك الإيجابي؛ من خلال استشعار الجميع لمسؤولياته.

ولفت الانتباه إلى بعض السلوكيات الخاطئة، والمخاطر المترتبة على بعض التصرفات مثل عبور الأودية أثناء جريان السيول، أو إهمال متطلبات السلامة المنزلية؛ وذلك للحد من الحوادث الناتجة عن المجازفة.

جاء ذلك خلال تدشين سموه لفعاليات وبرامج الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني ٢٠٢٠م بمنطقة عسير، تحت شعار "السلامة أولًا"، في مجمع الراشد مول بأبها.

واطلع أمير عسير، فور وصوله مقر الاحتفال، على البرامج التوعوية والتثقيفية للجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية المشاركة في الفعاليات التي تسعى بدورها إلى تعزيز مفاهيم السلامة في المجتمع.

واستمع إلى شرح عن ما تُقدمه الجهات الحكومية بالمنطقة من برامج للأمن والسلامة؛ من خلال الإدارات المتخصصة، وامتدح الأمير تركي بن طلال الدورَ الذي تقوم به مديرية الدفاع المدني بعسير ومساهمتها الدائمة في كافة مبادرات وبرامج المنطقة.

وأوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير العميد علي السعوي، أن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني في عسير تستمر لمدة خمسة أيام؛ حيث تشمل العديد من البرامج الموجهة لشرائح المجتمع، والتي تُعنى بأهمية ورفع مستوى الوعي بالسلامة لدى الجميع، وتنظيم المعارض التوعوية في المجمعات التجارية بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.

ولفت إلى أن الفعاليات تتضمن كذلك توزيع النشرات والكتيبات والمطويات التوعوية والتثقيفية لأفراد المجتمع، وتقديم الهدايا التذكارية التي تحمل العبارات الإرشادية، إلى جانب إلقاء المحاضرات في الجامعات والمدارس الحكومية والأهلية، وتطبيق خطط الإخلاء في المدارس وتنفيذ برنامج يوم الدفاع المدني المدرسي.

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