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الولايات المتحدة تسجل 75,956 وبريطانيا 3150 إصابة بكورونا

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 75,956 إصابة مؤكدة و871 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان لها أمس "الجمعة" أن إجمالي الإصابات بلغ 30,814,955 والوفيات 557,093.

يأتي هذا فيما سجلت المملكة المتحدة 3150 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و60 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها أمس "الجمعة" إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,365,461 فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 127,040.

فيروس كورونا الجديد

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الولايات المتحدة تسجل 75,956 وبريطانيا 3150 إصابة بكورونا
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 75,956 إصابة مؤكدة و871 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان لها أمس "الجمعة" أن إجمالي الإصابات بلغ 30,814,955 والوفيات 557,093.

يأتي هذا فيما سجلت المملكة المتحدة 3150 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و60 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها أمس "الجمعة" إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,365,461 فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 127,040.

10 إبريل 2021 - 28 شعبان 1442
01:39 AM

الولايات المتحدة تسجل 75,956 وبريطانيا 3150 إصابة بكورونا

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 75,956 إصابة مؤكدة و871 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان لها أمس "الجمعة" أن إجمالي الإصابات بلغ 30,814,955 والوفيات 557,093.

يأتي هذا فيما سجلت المملكة المتحدة 3150 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و60 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها أمس "الجمعة" إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,365,461 فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 127,040.

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