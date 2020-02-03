وتفصيلاً، أوضح مدير إدارة الموارد البشرية إبراهيم جهاش أن الوظائف الشاغرة متاحة للسعوديين والسعوديات على لائحة المستخدمين وبند الأجور لحَمَلة الثانوية العامة فأقل. لافتًا إلى أن التقديم سيكون من خلال الرابط الإلكتروني الآتي: HTTPS://FORMS.ASEDU.GOV.SA/REG/EMP بدءًا من الاثنين التاسع من شهر جمادى الآخرة إلى نهاية دوام الخميس الثاني عشر من الشهر ذاته، والاكتفاء بالتقديم الإلكتروني، ولن يُستقبل أي طلب ورقي أو أي طلب بعد انتهاء الفترة المحددة.

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير البرنامج الزمني وآلية التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس.

"تعليم عسير" تعلن توافُر وظائف شاغرة للسعوديين والسعوديات وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-02-03 اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير البرنامج الزمني وآلية التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس. وتفصيلاً، أوضح مدير إدارة الموارد البشرية إبراهيم جهاش أن الوظائف الشاغرة متاحة للسعوديين والسعوديات على لائحة المستخدمين وبند الأجور لحَمَلة الثانوية العامة فأقل. لافتًا إلى أن التقديم سيكون من خلال الرابط الإلكتروني الآتي: HTTPS://FORMS.ASEDU.GOV.SA/REG/EMP بدءًا من الاثنين التاسع من شهر جمادى الآخرة إلى نهاية دوام الخميس الثاني عشر من الشهر ذاته، والاكتفاء بالتقديم الإلكتروني، ولن يُستقبل أي طلب ورقي أو أي طلب بعد انتهاء الفترة المحددة.

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441 12:58 AM

"تعليم عسير" تعلن توافُر وظائف شاغرة للسعوديين والسعوديات لحَمَلة الثانوية العامة فأقل.. والتقديم إلكترونيًّا فقط حتى الخميس المقبل





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اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير البرنامج الزمني وآلية التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس.

وتفصيلاً، أوضح مدير إدارة الموارد البشرية إبراهيم جهاش أن الوظائف الشاغرة متاحة للسعوديين والسعوديات على لائحة المستخدمين وبند الأجور لحَمَلة الثانوية العامة فأقل. لافتًا إلى أن التقديم سيكون من خلال الرابط الإلكتروني الآتي: HTTPS://FORMS.ASEDU.GOV.SA/REG/EMP بدءًا من الاثنين التاسع من شهر جمادى الآخرة إلى نهاية دوام الخميس الثاني عشر من الشهر ذاته، والاكتفاء بالتقديم الإلكتروني، ولن يُستقبل أي طلب ورقي أو أي طلب بعد انتهاء الفترة المحددة.