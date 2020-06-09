النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأكبر في التاريخ.. "كورونا" كبد شركات الطيران خسائر بقيمة 84 مليار دولار

الخسائر ستمتد إلى 2021

توقع اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا"، اليوم (الثلاثاء)، أن تتكبد شركات الطيران خسائر صافية تفوق قيمتها 84 مليار دولار خلال سنتها المالية 2020، وأكثر من 15 ملياراً أيضاً في العام 2021، جراء تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

وبين الاتحاد الذي يضمّ 290 شركة طيران تضررت كثيراً جراء إغلاق الحدود، أن خسائر هذا العام ستكون الأكبر في تاريخ الطيران، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جانبه، حذر مدير عام الاتحاد ألكسندر دو جونياك، من مستوى ديون شركات الطيران في المستقبل.

وذكر أن "اجراءات المساعدة المالية التي اتخذتها الحكومات منعت إفلاس الشركات، إلا أنها زادت الديون من 120 إلى 550 مليار دولار أي حوالي 92 في المئة من المداخيل المتوقعة في العام 2021".

الرئيسية/ سياحة / سفر وطيران

اعلان
الأكبر في التاريخ.. "كورونا" كبد شركات الطيران خسائر بقيمة 84 مليار دولار
سبق

توقع اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا"، اليوم (الثلاثاء)، أن تتكبد شركات الطيران خسائر صافية تفوق قيمتها 84 مليار دولار خلال سنتها المالية 2020، وأكثر من 15 ملياراً أيضاً في العام 2021، جراء تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

وبين الاتحاد الذي يضمّ 290 شركة طيران تضررت كثيراً جراء إغلاق الحدود، أن خسائر هذا العام ستكون الأكبر في تاريخ الطيران، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جانبه، حذر مدير عام الاتحاد ألكسندر دو جونياك، من مستوى ديون شركات الطيران في المستقبل.

وذكر أن "اجراءات المساعدة المالية التي اتخذتها الحكومات منعت إفلاس الشركات، إلا أنها زادت الديون من 120 إلى 550 مليار دولار أي حوالي 92 في المئة من المداخيل المتوقعة في العام 2021".

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
07:45 PM

الأكبر في التاريخ.. "كورونا" كبد شركات الطيران خسائر بقيمة 84 مليار دولار

الخسائر ستمتد إلى 2021

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,781

توقع اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا"، اليوم (الثلاثاء)، أن تتكبد شركات الطيران خسائر صافية تفوق قيمتها 84 مليار دولار خلال سنتها المالية 2020، وأكثر من 15 ملياراً أيضاً في العام 2021، جراء تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

وبين الاتحاد الذي يضمّ 290 شركة طيران تضررت كثيراً جراء إغلاق الحدود، أن خسائر هذا العام ستكون الأكبر في تاريخ الطيران، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جانبه، حذر مدير عام الاتحاد ألكسندر دو جونياك، من مستوى ديون شركات الطيران في المستقبل.

وذكر أن "اجراءات المساعدة المالية التي اتخذتها الحكومات منعت إفلاس الشركات، إلا أنها زادت الديون من 120 إلى 550 مليار دولار أي حوالي 92 في المئة من المداخيل المتوقعة في العام 2021".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,956
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,491
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,455
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,048

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة