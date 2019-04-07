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مركز محاكاة الشبكة الكهربائية.. نظم رقمية جعلته أحد أكبر المعامل عالميًّا

بوادي الظهران ويقدم الدعم المتخصص لدراسة الأعطال.. 40 وحدة معالجة

يمثل مركز أبحاث النقل والمحاكاة الرقمية للشبكة الكهربائية بوادي الظهران للتقنية، نقلة نوعية في مجال تنفيذ الدراسات الخاصة بالشبكة الكهربائية في المملكة، والتخطيط، والتشغيل، والحماية؛ حيث يمتلك المركز معملًا تقنيًّا متقدمًا يحتوي على 40 وحدة من المعالجات الرقمية؛ مما يجعله واحدًا من أكبر معامل محاكاة الشبكة الكهربائية في العالم.

ويحتوى المركز، الذي نجح في تقديم العديد من الدراسات الفنية المهمة، على أجهزة تحكم خاصة بالمعوضات الديناميكية التي تلعب دورًا رئيسيًّا خلال مرحلة التخطيط والتصميم لمشاريع المعوضات الديناميكية في المملكة العربية السعودية.

ويهدف مركز أبحاث النقل والمحاكاة الرقمية للشبكة الكهربائية بوادي الظهران للتقنية، إلى إيجاد طرق تطويرية مبتكرة إضافة إلى حل المشاكل المتعلقة بموثوقية واستقرارية الشبكة الكهربائية؛ وكذلك تحليل شبكة النقل باستخدام برامج المحاكاة الرقمية لتقديم الدعم للقطاعات المختلفة كالتخطيط والهندسة والتشغيل والصيانة، ودعم إدخال وتطبيق التكنولوجيا الحديثة لتعزيز وتحسين الشبكات الكهربائية.

كما يقدم المركز الدعم الفني المتخصص لدراسة أعطال الشبكة الكهربائية، واستخدام نظم متطورة لاختبارات التحكم والحماية المختلفة؛ وتمكين الشبكة من خلال ربط أنظمة مصادر الطاقة المتجددة المتاحة وأنظمة تخزين الطاقة الكهربائية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مركز محاكاة الشبكة الكهربائية.. نظم رقمية جعلته أحد أكبر المعامل عالميًّا
سبق

يمثل مركز أبحاث النقل والمحاكاة الرقمية للشبكة الكهربائية بوادي الظهران للتقنية، نقلة نوعية في مجال تنفيذ الدراسات الخاصة بالشبكة الكهربائية في المملكة، والتخطيط، والتشغيل، والحماية؛ حيث يمتلك المركز معملًا تقنيًّا متقدمًا يحتوي على 40 وحدة من المعالجات الرقمية؛ مما يجعله واحدًا من أكبر معامل محاكاة الشبكة الكهربائية في العالم.

ويحتوى المركز، الذي نجح في تقديم العديد من الدراسات الفنية المهمة، على أجهزة تحكم خاصة بالمعوضات الديناميكية التي تلعب دورًا رئيسيًّا خلال مرحلة التخطيط والتصميم لمشاريع المعوضات الديناميكية في المملكة العربية السعودية.

ويهدف مركز أبحاث النقل والمحاكاة الرقمية للشبكة الكهربائية بوادي الظهران للتقنية، إلى إيجاد طرق تطويرية مبتكرة إضافة إلى حل المشاكل المتعلقة بموثوقية واستقرارية الشبكة الكهربائية؛ وكذلك تحليل شبكة النقل باستخدام برامج المحاكاة الرقمية لتقديم الدعم للقطاعات المختلفة كالتخطيط والهندسة والتشغيل والصيانة، ودعم إدخال وتطبيق التكنولوجيا الحديثة لتعزيز وتحسين الشبكات الكهربائية.

كما يقدم المركز الدعم الفني المتخصص لدراسة أعطال الشبكة الكهربائية، واستخدام نظم متطورة لاختبارات التحكم والحماية المختلفة؛ وتمكين الشبكة من خلال ربط أنظمة مصادر الطاقة المتجددة المتاحة وأنظمة تخزين الطاقة الكهربائية.

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
12:33 PM

مركز محاكاة الشبكة الكهربائية.. نظم رقمية جعلته أحد أكبر المعامل عالميًّا

بوادي الظهران ويقدم الدعم المتخصص لدراسة الأعطال.. 40 وحدة معالجة

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عبدالله الراجحي - جدة
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يمثل مركز أبحاث النقل والمحاكاة الرقمية للشبكة الكهربائية بوادي الظهران للتقنية، نقلة نوعية في مجال تنفيذ الدراسات الخاصة بالشبكة الكهربائية في المملكة، والتخطيط، والتشغيل، والحماية؛ حيث يمتلك المركز معملًا تقنيًّا متقدمًا يحتوي على 40 وحدة من المعالجات الرقمية؛ مما يجعله واحدًا من أكبر معامل محاكاة الشبكة الكهربائية في العالم.

ويحتوى المركز، الذي نجح في تقديم العديد من الدراسات الفنية المهمة، على أجهزة تحكم خاصة بالمعوضات الديناميكية التي تلعب دورًا رئيسيًّا خلال مرحلة التخطيط والتصميم لمشاريع المعوضات الديناميكية في المملكة العربية السعودية.

ويهدف مركز أبحاث النقل والمحاكاة الرقمية للشبكة الكهربائية بوادي الظهران للتقنية، إلى إيجاد طرق تطويرية مبتكرة إضافة إلى حل المشاكل المتعلقة بموثوقية واستقرارية الشبكة الكهربائية؛ وكذلك تحليل شبكة النقل باستخدام برامج المحاكاة الرقمية لتقديم الدعم للقطاعات المختلفة كالتخطيط والهندسة والتشغيل والصيانة، ودعم إدخال وتطبيق التكنولوجيا الحديثة لتعزيز وتحسين الشبكات الكهربائية.

كما يقدم المركز الدعم الفني المتخصص لدراسة أعطال الشبكة الكهربائية، واستخدام نظم متطورة لاختبارات التحكم والحماية المختلفة؛ وتمكين الشبكة من خلال ربط أنظمة مصادر الطاقة المتجددة المتاحة وأنظمة تخزين الطاقة الكهربائية.

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