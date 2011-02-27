"أفد 2018".. "الحرس الوطني" يكرم "طفل الاحتياجات" الذي طلب شعارها

بعد قصص النجاح أعجب بجهود الشؤون الصحية المشاركة بالمعرض

نالت جهود الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني إعجاب الطفل عبدالعزيز القحطاني، من ذوي الاحتياجات الخاصة، مما دعاه إلى طلب شعار الوزارة من المشاركين في جناح الحرس الوطني بمعرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي "أفد 2018" المقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وجاء ذلك بعد أن شاهد الطفل مسيرة قصص النجاح المعروضة من الشؤون الصحية بالحرس الوطني في الجناح المشارك التي وفرت أكثر من ‎%‎50 من الأسعار، وأصبحت هذه القطع تُصنع في المصانع المحلية في الوطن الغالي.

وتشرف القائمون على الجناح بتسليم الطفل عبدالعزيز القحطاني درعاً مقدمةً من وزارة الحرس الوطني، وبهذه المناسبة أبدى الطفل إعجابه بالحفاوة والاستقبال الذي شاهده من جناح منسوبي الحرس الوطني.

يشار إلى أن معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي "أفد 2018" في دروته الرابعة دشن قبل عدة أيام تحت شعار "صناعتنا قوتنا"، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويستمر لسبعة أيام حافلة بإبراز ودعم المحتوى المحلي وتوطين الصناعات التكميلية، وفقاً لرؤية المملكة 2030، وذلك بحضور عددٍ من الوزراء والمسؤولين في المملكة ودول التحالف الإسلامي لدعم الشرعية في اليمن والدول الشقيقة والصديقة، بالإضافة لضيوف الشرف في جمهورية تركيا.

ويهدف "أفد 2018" في نسخته الرابعة إلى عرض الفرص التصنيعية للمواد وقطع الغيار من قبل الجهات المشاركة في المعرض التي من المتوقع أن تصل إلى ما يقرب من 80 ألف صنف كفرص استثمارية، بالإضافة إلى تعزيز التواصل مع المصانع الوطنية، وزيادة استخدام المحتوى المحلي، وتمكين المصانع الوطنية والمختبرات والمراكز البحثية المتخصصة في المجال الصناعي مــن التعريــف بمنتجاتها وإمكانياتها لدعم التصنيع المحلي.