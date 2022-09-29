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الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على ميليشيا "حزب الله" اللبنانية

استهدفت أفرادًا على صلة بالحزب

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات ضد أفراد على صلة بميليشيا "حزب الله" اللبنانية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني، يوم الأربعاء: إن واشنطن فرضت عقوبات تتّصل بجماعة حزب الله اللبناني؛ وفق موقع "روسيا اليوم".

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الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على ميليشيا "حزب الله" اللبنانية
سبق

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات ضد أفراد على صلة بميليشيا "حزب الله" اللبنانية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني، يوم الأربعاء: إن واشنطن فرضت عقوبات تتّصل بجماعة حزب الله اللبناني؛ وفق موقع "روسيا اليوم".

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
05:48 PM

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على ميليشيا "حزب الله" اللبنانية

استهدفت أفرادًا على صلة بالحزب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات ضد أفراد على صلة بميليشيا "حزب الله" اللبنانية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني، يوم الأربعاء: إن واشنطن فرضت عقوبات تتّصل بجماعة حزب الله اللبناني؛ وفق موقع "روسيا اليوم".

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