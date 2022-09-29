وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني، يوم الأربعاء: إن واشنطن فرضت عقوبات تتّصل بجماعة حزب الله اللبناني؛ وفق موقع "روسيا اليوم".

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات ضد أفراد على صلة بميليشيا "حزب الله" اللبنانية.

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على ميليشيا "حزب الله" اللبنانية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-09-29 أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات ضد أفراد على صلة بميليشيا "حزب الله" اللبنانية. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني، يوم الأربعاء: إن واشنطن فرضت عقوبات تتّصل بجماعة حزب الله اللبناني؛ وفق موقع "روسيا اليوم".

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443 05:48 PM

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على ميليشيا "حزب الله" اللبنانية استهدفت أفرادًا على صلة بالحزب





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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات ضد أفراد على صلة بميليشيا "حزب الله" اللبنانية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني، يوم الأربعاء: إن واشنطن فرضت عقوبات تتّصل بجماعة حزب الله اللبناني؛ وفق موقع "روسيا اليوم".