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تطبيق حكم الفيديو المساعد في دوري أبطال آسيا

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR اعتباراً من ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2020، حيث سيتم للمرة الأولى تطبيق هذه التقنية في مسابقات الأندية للاتحاد، ويأتي ذلك التزاماً منه بتطوير التحكيم والارتقاء به إلى مستويات جديدة.

وكانت كرة القدم الآسيوية شهدت للمرة الأولى تطبيق حكم الفيديو المساعد عام 2019، وذلك اعتباراً من ربع نهائي كأس آسيا في الإمارات، قبل أن يتم تطبيق النظام على جميع المباريات الـ32 في بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.

وقام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتنظيم العديد من دورات حكم الفيديو المساعد منذ عام مارس
2017، وقد أنجز الاتحاد خطوات ثابتة ناجحة في تطبيق هذا النظام المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم والمجلس الدولي لكرة القدم IFAB.

ومن أجل الإعداد لتطبيق نظام حكم الفيديو المساعد في دوري أبطال آسيا، يقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعمل ورشة عمل لمنسق معلومات نظام الفيديو المساعد، وذلك خلال الفترة من 26 أغسطس الجاري، لضمان إطلاع منسقي نظام الفيديو المساعد على أحدث تطورات هذه التقنية.

ويسعى نظام حكم الفيديو المساعد لتحقيق أقل تدخل مع الحصول على أكبر قدر من الفائدة، وهو يقتصر في تطبيقه على أربع حالات فقط وهي حسم قرار احتساب الهدف، ضربات الجزاء، البطاقات الحمراء المباشرة، أو الخطأ في تحديد هوية اللاعب.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حكم الفيديو المساعد VAR

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تطبيق حكم الفيديو المساعد في دوري أبطال آسيا
سبق

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR اعتباراً من ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2020، حيث سيتم للمرة الأولى تطبيق هذه التقنية في مسابقات الأندية للاتحاد، ويأتي ذلك التزاماً منه بتطوير التحكيم والارتقاء به إلى مستويات جديدة.

وكانت كرة القدم الآسيوية شهدت للمرة الأولى تطبيق حكم الفيديو المساعد عام 2019، وذلك اعتباراً من ربع نهائي كأس آسيا في الإمارات، قبل أن يتم تطبيق النظام على جميع المباريات الـ32 في بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.

وقام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتنظيم العديد من دورات حكم الفيديو المساعد منذ عام مارس
2017، وقد أنجز الاتحاد خطوات ثابتة ناجحة في تطبيق هذا النظام المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم والمجلس الدولي لكرة القدم IFAB.

ومن أجل الإعداد لتطبيق نظام حكم الفيديو المساعد في دوري أبطال آسيا، يقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعمل ورشة عمل لمنسق معلومات نظام الفيديو المساعد، وذلك خلال الفترة من 26 أغسطس الجاري، لضمان إطلاع منسقي نظام الفيديو المساعد على أحدث تطورات هذه التقنية.

ويسعى نظام حكم الفيديو المساعد لتحقيق أقل تدخل مع الحصول على أكبر قدر من الفائدة، وهو يقتصر في تطبيقه على أربع حالات فقط وهي حسم قرار احتساب الهدف، ضربات الجزاء، البطاقات الحمراء المباشرة، أو الخطأ في تحديد هوية اللاعب.

24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442
03:48 PM

تطبيق حكم الفيديو المساعد في دوري أبطال آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR اعتباراً من ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2020، حيث سيتم للمرة الأولى تطبيق هذه التقنية في مسابقات الأندية للاتحاد، ويأتي ذلك التزاماً منه بتطوير التحكيم والارتقاء به إلى مستويات جديدة.

وكانت كرة القدم الآسيوية شهدت للمرة الأولى تطبيق حكم الفيديو المساعد عام 2019، وذلك اعتباراً من ربع نهائي كأس آسيا في الإمارات، قبل أن يتم تطبيق النظام على جميع المباريات الـ32 في بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.

وقام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتنظيم العديد من دورات حكم الفيديو المساعد منذ عام مارس
2017، وقد أنجز الاتحاد خطوات ثابتة ناجحة في تطبيق هذا النظام المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم والمجلس الدولي لكرة القدم IFAB.

ومن أجل الإعداد لتطبيق نظام حكم الفيديو المساعد في دوري أبطال آسيا، يقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعمل ورشة عمل لمنسق معلومات نظام الفيديو المساعد، وذلك خلال الفترة من 26 أغسطس الجاري، لضمان إطلاع منسقي نظام الفيديو المساعد على أحدث تطورات هذه التقنية.

ويسعى نظام حكم الفيديو المساعد لتحقيق أقل تدخل مع الحصول على أكبر قدر من الفائدة، وهو يقتصر في تطبيقه على أربع حالات فقط وهي حسم قرار احتساب الهدف، ضربات الجزاء، البطاقات الحمراء المباشرة، أو الخطأ في تحديد هوية اللاعب.

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