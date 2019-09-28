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مواطنون: لائحة الذوق والتأشيرة السياحية تقودان للسعودية العظمى

الفرحة تعم "تويتر" بصدور قرارين يحملان الخير

غرّد عدد من المواطنين من خلال وسم #الذوق_العام و#التأشيرة_السياحية، معبرين عن فرحتهم وسعادتهم بصدور قرارين يحملان الكثير من المعاني والفوائد على مستوى الوطن والشعب.

وكتب خالد الصفيان مؤسس مبادرة الذوق العام: ‏وصولنا لهذه المرحلة خطوة فاقت الحلم والتوقعات، وهذا ما تعودناه من حكومتنا الرشيدة من تلمس احتياجات المجتمع والارتقاء به للأفضل.

وقالت الدكتورة رزان خدام: كتبت لعلّ بعض مناهج المرحلة الابتدائية تتبنى توعية الجيل القادم بالآداب العامة "فعلاً لا قولاً" لتكون جزءاً من أخلاقهم وتصرفاتهم لا خشيةً من العقوبة.

ونشر المحامي الإلكتروني عدداً من التغريدات توضح الية التطبيق، حيث قال:‏ قد يلاحظ البعض تقاطع بعض مخالفات #الذوق_العام مع الأنظمة الأخرى؛ كنظام مكافحة التحرش ونظام حقوق المؤلف أو نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام المرور.

‏وأضاف: اللائحة عالجت ذلك مسبقاً في المادة 8 حيث نصت على أن إيقاع الغرامة على المخالف، لا يتعارض مع تطبيق العقوبات الأشد في الأنظمة الأخرى.

وكتب يوسف المدني: ‏حظرت القواعد المنظمة لـلائحة الذوق العام إيقاع أي عقوبة على أي سلوك لم ينص عليه في جدول المخالفات، كما سيتعين على كل مخالف تغطية تكاليف الإصلاح وإزالة الأضرار الناجمة على أي مخالفات في السعودية، وأيضا للمتضرر المطالبة بالحق الخاص لدى الجهات المختصة.

وغردت فاطمة سعيد: ‏أخيرًا سوف أقولها "بملء الفم" لم أخالف لائحة الذوق العام سيادة القانون كم هي رائعة عندما يكون هناك قانون يحميك وبنود تمتثل لها، هذه هي الدولة المدنية دولة القانون.

وكتبت منى الفهد تقول: لائحة الذوق العام وصدور التأشيرة السياحية تنقلنا إلى المملكة الجديدة العظيمة، لدينا الكثير ليشاهده العالم من آثار وأماكن خلابة، وسيكون للائحة الذوق العام دور مهم للتعامل مع السياح؛ فهو أمر جديد بالنسبة لنا ولا ننكر أننا شعب يحب الضيف ويحترمه ويقدم أجمل صورة عنده.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مواطنون: لائحة الذوق والتأشيرة السياحية تقودان للسعودية العظمى
سبق

غرّد عدد من المواطنين من خلال وسم #الذوق_العام و#التأشيرة_السياحية، معبرين عن فرحتهم وسعادتهم بصدور قرارين يحملان الكثير من المعاني والفوائد على مستوى الوطن والشعب.

وكتب خالد الصفيان مؤسس مبادرة الذوق العام: ‏وصولنا لهذه المرحلة خطوة فاقت الحلم والتوقعات، وهذا ما تعودناه من حكومتنا الرشيدة من تلمس احتياجات المجتمع والارتقاء به للأفضل.

وقالت الدكتورة رزان خدام: كتبت لعلّ بعض مناهج المرحلة الابتدائية تتبنى توعية الجيل القادم بالآداب العامة "فعلاً لا قولاً" لتكون جزءاً من أخلاقهم وتصرفاتهم لا خشيةً من العقوبة.

ونشر المحامي الإلكتروني عدداً من التغريدات توضح الية التطبيق، حيث قال:‏ قد يلاحظ البعض تقاطع بعض مخالفات #الذوق_العام مع الأنظمة الأخرى؛ كنظام مكافحة التحرش ونظام حقوق المؤلف أو نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام المرور.

‏وأضاف: اللائحة عالجت ذلك مسبقاً في المادة 8 حيث نصت على أن إيقاع الغرامة على المخالف، لا يتعارض مع تطبيق العقوبات الأشد في الأنظمة الأخرى.

وكتب يوسف المدني: ‏حظرت القواعد المنظمة لـلائحة الذوق العام إيقاع أي عقوبة على أي سلوك لم ينص عليه في جدول المخالفات، كما سيتعين على كل مخالف تغطية تكاليف الإصلاح وإزالة الأضرار الناجمة على أي مخالفات في السعودية، وأيضا للمتضرر المطالبة بالحق الخاص لدى الجهات المختصة.

وغردت فاطمة سعيد: ‏أخيرًا سوف أقولها "بملء الفم" لم أخالف لائحة الذوق العام سيادة القانون كم هي رائعة عندما يكون هناك قانون يحميك وبنود تمتثل لها، هذه هي الدولة المدنية دولة القانون.

وكتبت منى الفهد تقول: لائحة الذوق العام وصدور التأشيرة السياحية تنقلنا إلى المملكة الجديدة العظيمة، لدينا الكثير ليشاهده العالم من آثار وأماكن خلابة، وسيكون للائحة الذوق العام دور مهم للتعامل مع السياح؛ فهو أمر جديد بالنسبة لنا ولا ننكر أننا شعب يحب الضيف ويحترمه ويقدم أجمل صورة عنده.

28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441
06:50 PM

مواطنون: لائحة الذوق والتأشيرة السياحية تقودان للسعودية العظمى

الفرحة تعم "تويتر" بصدور قرارين يحملان الخير

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خلود غنام - الرياض
13
1,252

غرّد عدد من المواطنين من خلال وسم #الذوق_العام و#التأشيرة_السياحية، معبرين عن فرحتهم وسعادتهم بصدور قرارين يحملان الكثير من المعاني والفوائد على مستوى الوطن والشعب.

وكتب خالد الصفيان مؤسس مبادرة الذوق العام: ‏وصولنا لهذه المرحلة خطوة فاقت الحلم والتوقعات، وهذا ما تعودناه من حكومتنا الرشيدة من تلمس احتياجات المجتمع والارتقاء به للأفضل.

وقالت الدكتورة رزان خدام: كتبت لعلّ بعض مناهج المرحلة الابتدائية تتبنى توعية الجيل القادم بالآداب العامة "فعلاً لا قولاً" لتكون جزءاً من أخلاقهم وتصرفاتهم لا خشيةً من العقوبة.

ونشر المحامي الإلكتروني عدداً من التغريدات توضح الية التطبيق، حيث قال:‏ قد يلاحظ البعض تقاطع بعض مخالفات #الذوق_العام مع الأنظمة الأخرى؛ كنظام مكافحة التحرش ونظام حقوق المؤلف أو نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام المرور.

‏وأضاف: اللائحة عالجت ذلك مسبقاً في المادة 8 حيث نصت على أن إيقاع الغرامة على المخالف، لا يتعارض مع تطبيق العقوبات الأشد في الأنظمة الأخرى.

وكتب يوسف المدني: ‏حظرت القواعد المنظمة لـلائحة الذوق العام إيقاع أي عقوبة على أي سلوك لم ينص عليه في جدول المخالفات، كما سيتعين على كل مخالف تغطية تكاليف الإصلاح وإزالة الأضرار الناجمة على أي مخالفات في السعودية، وأيضا للمتضرر المطالبة بالحق الخاص لدى الجهات المختصة.

وغردت فاطمة سعيد: ‏أخيرًا سوف أقولها "بملء الفم" لم أخالف لائحة الذوق العام سيادة القانون كم هي رائعة عندما يكون هناك قانون يحميك وبنود تمتثل لها، هذه هي الدولة المدنية دولة القانون.

وكتبت منى الفهد تقول: لائحة الذوق العام وصدور التأشيرة السياحية تنقلنا إلى المملكة الجديدة العظيمة، لدينا الكثير ليشاهده العالم من آثار وأماكن خلابة، وسيكون للائحة الذوق العام دور مهم للتعامل مع السياح؛ فهو أمر جديد بالنسبة لنا ولا ننكر أننا شعب يحب الضيف ويحترمه ويقدم أجمل صورة عنده.

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