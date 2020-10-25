متحدث "الصحة": لم نرفع طلب منع التجول.. ولا نتوقع أن نصل في القريب لمثل هذه الإجراءات

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الوزارة لم ترفع طلباً لمنع التجول.
وبين أن المستويات الموجودة حالياً في مراحل لم تصل إلى تقديم إجراءات احترازية مشددة.
وقال: "لا نتوقع في القريب أن نصل إلى مثل هذه الإجراءات".
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الوزارة لم ترفع طلباً لمنع التجول.
وبين أن المستويات الموجودة حالياً في مراحل لم تصل إلى تقديم إجراءات احترازية مشددة.
وقال: "لا نتوقع في القريب أن نصل إلى مثل هذه الإجراءات".فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الوزارة لم ترفع طلباً لمنع التجول.
وبين أن المستويات الموجودة حالياً في مراحل لم تصل إلى تقديم إجراءات احترازية مشددة.
وقال: "لا نتوقع في القريب أن نصل إلى مثل هذه الإجراءات".
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الوزارة لم ترفع طلباً لمنع التجول.
وبين أن المستويات الموجودة حالياً في مراحل لم تصل إلى تقديم إجراءات احترازية مشددة.
وقال: "لا نتوقع في القريب أن نصل إلى مثل هذه الإجراءات".