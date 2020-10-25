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متحدث "الصحة": لم نرفع طلب منع التجول.. ولا نتوقع أن نصل في القريب لمثل هذه الإجراءات

‏أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الوزارة لم ترفع طلباً لمنع التجول.

وبين أن المستويات الموجودة حالياً في مراحل لم تصل إلى تقديم إجراءات احترازية مشددة.

وقال: "لا نتوقع في القريب أن نصل إلى مثل هذه الإجراءات".

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "الصحة": لم نرفع طلب منع التجول.. ولا نتوقع أن نصل في القريب لمثل هذه الإجراءات
سبق

‏أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الوزارة لم ترفع طلباً لمنع التجول.

وبين أن المستويات الموجودة حالياً في مراحل لم تصل إلى تقديم إجراءات احترازية مشددة.

وقال: "لا نتوقع في القريب أن نصل إلى مثل هذه الإجراءات".

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
04:27 PM
اخر تعديل
25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
05:37 PM

متحدث "الصحة": لم نرفع طلب منع التجول.. ولا نتوقع أن نصل في القريب لمثل هذه الإجراءات

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
5,024

‏أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الوزارة لم ترفع طلباً لمنع التجول.

وبين أن المستويات الموجودة حالياً في مراحل لم تصل إلى تقديم إجراءات احترازية مشددة.

وقال: "لا نتوقع في القريب أن نصل إلى مثل هذه الإجراءات".

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