وقال: "لا نتوقع في القريب أن نصل إلى مثل هذه الإجراءات".

وبين أن المستويات الموجودة حالياً في مراحل لم تصل إلى تقديم إجراءات احترازية مشددة.

‏أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الوزارة لم ترفع طلباً لمنع التجول.

متحدث "الصحة": لم نرفع طلب منع التجول.. ولا نتوقع أن نصل في القريب لمثل هذه الإجراءات عبدالله البرقاوي سبق 2020-10-25 ‏أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الوزارة لم ترفع طلباً لمنع التجول. وبين أن المستويات الموجودة حالياً في مراحل لم تصل إلى تقديم إجراءات احترازية مشددة. وقال: "لا نتوقع في القريب أن نصل إلى مثل هذه الإجراءات".

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442 04:27 PM

اخر تعديل 25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442 05:37 PM

متحدث "الصحة": لم نرفع طلب منع التجول.. ولا نتوقع أن نصل في القريب لمثل هذه الإجراءات





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‏أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الوزارة لم ترفع طلباً لمنع التجول.

وبين أن المستويات الموجودة حالياً في مراحل لم تصل إلى تقديم إجراءات احترازية مشددة.

وقال: "لا نتوقع في القريب أن نصل إلى مثل هذه الإجراءات".