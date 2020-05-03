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"خيرية الفويلق" تودع 722 ألف ريال في حسابات مستفيديها لمواجهة "كورونا"

وزعت 1560 سلة غذائية ووقائية على الأسر المتأثرة.. ودعت أهل الخير للمساهمة

شاركت جمعية البر الخيرية بالفويلق بمحافظة القويعية - ضمن الجمعيات الخيرية وتحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- بتقديم 1560 سلة غذائية ووقائية وإيداع مبلغ 722 ألف ريال لعدد 295 مستفيدًا من الأسر المتأثرة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19."

وأكد رئيس مجلس الإدارة المهندس سيف بن نهار بن جديع، أن الجمعية حشدت جهودها وإمكاناتها في الفترة الحالية في مواجهة أزمة فيروس كورونا؛ وذلك بتقديم الدعم المادي والعيني للأسر المستفيدة المضافة بالجمعية وحصر باقي الأسر المتضررة من هذه الجائحة والتي تخطت 650 أسرة وتقديم الدعم اللازم لها.


ودعت الجمعية أهل الخير والموسرين للمساهمة في دعم أنشطة وبرامج المشروعات الخيرية التي تنفذها الجمعية لمساعدة الفئات المحتاجة التي تسكن في نطاق خدمات الجمعية .

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"خيرية الفويلق" تودع 722 ألف ريال في حسابات مستفيديها لمواجهة "كورونا"
سبق

شاركت جمعية البر الخيرية بالفويلق بمحافظة القويعية - ضمن الجمعيات الخيرية وتحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- بتقديم 1560 سلة غذائية ووقائية وإيداع مبلغ 722 ألف ريال لعدد 295 مستفيدًا من الأسر المتأثرة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19."

وأكد رئيس مجلس الإدارة المهندس سيف بن نهار بن جديع، أن الجمعية حشدت جهودها وإمكاناتها في الفترة الحالية في مواجهة أزمة فيروس كورونا؛ وذلك بتقديم الدعم المادي والعيني للأسر المستفيدة المضافة بالجمعية وحصر باقي الأسر المتضررة من هذه الجائحة والتي تخطت 650 أسرة وتقديم الدعم اللازم لها.


ودعت الجمعية أهل الخير والموسرين للمساهمة في دعم أنشطة وبرامج المشروعات الخيرية التي تنفذها الجمعية لمساعدة الفئات المحتاجة التي تسكن في نطاق خدمات الجمعية .

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
10:28 PM

"خيرية الفويلق" تودع 722 ألف ريال في حسابات مستفيديها لمواجهة "كورونا"

وزعت 1560 سلة غذائية ووقائية على الأسر المتأثرة.. ودعت أهل الخير للمساهمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شاركت جمعية البر الخيرية بالفويلق بمحافظة القويعية - ضمن الجمعيات الخيرية وتحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- بتقديم 1560 سلة غذائية ووقائية وإيداع مبلغ 722 ألف ريال لعدد 295 مستفيدًا من الأسر المتأثرة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19."

وأكد رئيس مجلس الإدارة المهندس سيف بن نهار بن جديع، أن الجمعية حشدت جهودها وإمكاناتها في الفترة الحالية في مواجهة أزمة فيروس كورونا؛ وذلك بتقديم الدعم المادي والعيني للأسر المستفيدة المضافة بالجمعية وحصر باقي الأسر المتضررة من هذه الجائحة والتي تخطت 650 أسرة وتقديم الدعم اللازم لها.


ودعت الجمعية أهل الخير والموسرين للمساهمة في دعم أنشطة وبرامج المشروعات الخيرية التي تنفذها الجمعية لمساعدة الفئات المحتاجة التي تسكن في نطاق خدمات الجمعية .

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