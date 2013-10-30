النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 398 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 404 خلال الـ24 ساعة الماضية

سفير أستراليا يثمّن إجراءات المملكة في مواجهة الجائحة

قدّر جهود العاملين في وزارتي "الصحة" و"الحج والعمرة"

ثمّن سفير أستراليا لدى المملكة، رضوان جودت، الإجراءات التي اتخذتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، في مواجهة جائحة "كورونا 19"’، وما قدمته خلالها من أعمال إنسانية عظيمة، شملت المواطن والمقيم على حد سواء في تقديم الرعاية الصحية المجانية وإصدار القرارات الحكيمة التي أثبتت قوة ومتانة هذه الدولة في مواجهة الأزمات .

وعقب لقائه اليوم رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج دول تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا طارق بن محمد عنقاوي بمقر المؤسسة بمكة المكرمة، قال "جودت": المتتبع لما سطرته المملكة من أعمال نبيلة جراء هذه الجائحة لهو دليل صادق على ما يجده الإنسان الذي يعيش على ترابها من كريم الرعاية ووافر الاهتمام من منطلق تمسكها بكتاب الله الكريم وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وما تستشعر من عظم المسؤولية الملقاة على عاتقها تجاه المواطن والمقيم والزائر والمعتمر والحاج .

وقدر الجهود الكبيرة التي بذلها ويبذلها جميع العاملين في الصفوف الأولية من وزارتي الصحة والحج والعمرة ورجال الأمن ورئاسة شؤون الحرمين لمواجهة الجائحة، معربًا عن سروره بعودة المصلين إلى الحرمين الشريفين وتمكين المعتمرين من أداء مناسك العمرة وسط تنظيمات وإجراءات احترازية مثالية.

وأشاد بما قدمته وزارة الحج والعمرة من اهتمام بالغ وتنظيم رائع للحجاج خلال موسم الحج الاستثنائي 1441ه وما تقوم به حاليًا بالتعاون مع الجهات المعنية، من تنظيم دقيق لتمكين المواطنين والمقيمين من داخل المملكة وخارجها لأداء مناسك العمرة.

وقدم سفير أستراليا، باسمه ونيابة عن كافة الحجاج الاستراليين البالغ عددهم أكثر من خمسة آلاف حاج، شكره وامتنانه لجميع القائمين على المؤسسة بقيادة رئيس مجلس إدارتها طارق عنقاوي على ما قدموه ويقدموه للحجاج الذين يتشرفون بخدمتهم.

وأضاف: المؤسسة تتحرك من منطلق تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين والتعرف على سير الخطوات التطويرية للمؤسسة في ظل برنامج تحول مؤسسات الطوافة إلى شركات لتجويد الخدمات والتكيف مع التغيير المستقبلي الذي تشهده المملكة في الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.

من جانبه، رحب رئيس مجلس إدارة المؤسسة طارق عنقاوي، بالسفير الأسترالي، وشكره على زياته للمؤسسة وما أبداه من مشاعر صادقة تجاه ما قدمته المؤسسة للحجاج.

وقال: ما يقدم للحاج الكريم من رعاية واهتمام ينبع من استشعار الجميع في هذه البلاد المباركة بعظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم نحو ضيوف الرحمن، وينطلق من توجيهات القيادة المستمرة الرامية إلى توفير كامل الخدمات للحجاج ويتواكب مع ما توليه وزارة الحج والعمرة من عناية برحلة الحج وحرصها على تجويد الخدمات وسهولة الإجراءات.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سفير أستراليا يثمّن إجراءات المملكة في مواجهة الجائحة
سبق

ثمّن سفير أستراليا لدى المملكة، رضوان جودت، الإجراءات التي اتخذتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، في مواجهة جائحة "كورونا 19"’، وما قدمته خلالها من أعمال إنسانية عظيمة، شملت المواطن والمقيم على حد سواء في تقديم الرعاية الصحية المجانية وإصدار القرارات الحكيمة التي أثبتت قوة ومتانة هذه الدولة في مواجهة الأزمات .

وعقب لقائه اليوم رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج دول تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا طارق بن محمد عنقاوي بمقر المؤسسة بمكة المكرمة، قال "جودت": المتتبع لما سطرته المملكة من أعمال نبيلة جراء هذه الجائحة لهو دليل صادق على ما يجده الإنسان الذي يعيش على ترابها من كريم الرعاية ووافر الاهتمام من منطلق تمسكها بكتاب الله الكريم وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وما تستشعر من عظم المسؤولية الملقاة على عاتقها تجاه المواطن والمقيم والزائر والمعتمر والحاج .

وقدر الجهود الكبيرة التي بذلها ويبذلها جميع العاملين في الصفوف الأولية من وزارتي الصحة والحج والعمرة ورجال الأمن ورئاسة شؤون الحرمين لمواجهة الجائحة، معربًا عن سروره بعودة المصلين إلى الحرمين الشريفين وتمكين المعتمرين من أداء مناسك العمرة وسط تنظيمات وإجراءات احترازية مثالية.

وأشاد بما قدمته وزارة الحج والعمرة من اهتمام بالغ وتنظيم رائع للحجاج خلال موسم الحج الاستثنائي 1441ه وما تقوم به حاليًا بالتعاون مع الجهات المعنية، من تنظيم دقيق لتمكين المواطنين والمقيمين من داخل المملكة وخارجها لأداء مناسك العمرة.

وقدم سفير أستراليا، باسمه ونيابة عن كافة الحجاج الاستراليين البالغ عددهم أكثر من خمسة آلاف حاج، شكره وامتنانه لجميع القائمين على المؤسسة بقيادة رئيس مجلس إدارتها طارق عنقاوي على ما قدموه ويقدموه للحجاج الذين يتشرفون بخدمتهم.

وأضاف: المؤسسة تتحرك من منطلق تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين والتعرف على سير الخطوات التطويرية للمؤسسة في ظل برنامج تحول مؤسسات الطوافة إلى شركات لتجويد الخدمات والتكيف مع التغيير المستقبلي الذي تشهده المملكة في الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.

من جانبه، رحب رئيس مجلس إدارة المؤسسة طارق عنقاوي، بالسفير الأسترالي، وشكره على زياته للمؤسسة وما أبداه من مشاعر صادقة تجاه ما قدمته المؤسسة للحجاج.

وقال: ما يقدم للحاج الكريم من رعاية واهتمام ينبع من استشعار الجميع في هذه البلاد المباركة بعظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم نحو ضيوف الرحمن، وينطلق من توجيهات القيادة المستمرة الرامية إلى توفير كامل الخدمات للحجاج ويتواكب مع ما توليه وزارة الحج والعمرة من عناية برحلة الحج وحرصها على تجويد الخدمات وسهولة الإجراءات.

30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442
02:41 PM

سفير أستراليا يثمّن إجراءات المملكة في مواجهة الجائحة

قدّر جهود العاملين في وزارتي "الصحة" و"الحج والعمرة"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
520

ثمّن سفير أستراليا لدى المملكة، رضوان جودت، الإجراءات التي اتخذتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، في مواجهة جائحة "كورونا 19"’، وما قدمته خلالها من أعمال إنسانية عظيمة، شملت المواطن والمقيم على حد سواء في تقديم الرعاية الصحية المجانية وإصدار القرارات الحكيمة التي أثبتت قوة ومتانة هذه الدولة في مواجهة الأزمات .

وعقب لقائه اليوم رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج دول تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا طارق بن محمد عنقاوي بمقر المؤسسة بمكة المكرمة، قال "جودت": المتتبع لما سطرته المملكة من أعمال نبيلة جراء هذه الجائحة لهو دليل صادق على ما يجده الإنسان الذي يعيش على ترابها من كريم الرعاية ووافر الاهتمام من منطلق تمسكها بكتاب الله الكريم وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وما تستشعر من عظم المسؤولية الملقاة على عاتقها تجاه المواطن والمقيم والزائر والمعتمر والحاج .

وقدر الجهود الكبيرة التي بذلها ويبذلها جميع العاملين في الصفوف الأولية من وزارتي الصحة والحج والعمرة ورجال الأمن ورئاسة شؤون الحرمين لمواجهة الجائحة، معربًا عن سروره بعودة المصلين إلى الحرمين الشريفين وتمكين المعتمرين من أداء مناسك العمرة وسط تنظيمات وإجراءات احترازية مثالية.

وأشاد بما قدمته وزارة الحج والعمرة من اهتمام بالغ وتنظيم رائع للحجاج خلال موسم الحج الاستثنائي 1441ه وما تقوم به حاليًا بالتعاون مع الجهات المعنية، من تنظيم دقيق لتمكين المواطنين والمقيمين من داخل المملكة وخارجها لأداء مناسك العمرة.

وقدم سفير أستراليا، باسمه ونيابة عن كافة الحجاج الاستراليين البالغ عددهم أكثر من خمسة آلاف حاج، شكره وامتنانه لجميع القائمين على المؤسسة بقيادة رئيس مجلس إدارتها طارق عنقاوي على ما قدموه ويقدموه للحجاج الذين يتشرفون بخدمتهم.

وأضاف: المؤسسة تتحرك من منطلق تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين والتعرف على سير الخطوات التطويرية للمؤسسة في ظل برنامج تحول مؤسسات الطوافة إلى شركات لتجويد الخدمات والتكيف مع التغيير المستقبلي الذي تشهده المملكة في الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.

من جانبه، رحب رئيس مجلس إدارة المؤسسة طارق عنقاوي، بالسفير الأسترالي، وشكره على زياته للمؤسسة وما أبداه من مشاعر صادقة تجاه ما قدمته المؤسسة للحجاج.

وقال: ما يقدم للحاج الكريم من رعاية واهتمام ينبع من استشعار الجميع في هذه البلاد المباركة بعظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم نحو ضيوف الرحمن، وينطلق من توجيهات القيادة المستمرة الرامية إلى توفير كامل الخدمات للحجاج ويتواكب مع ما توليه وزارة الحج والعمرة من عناية برحلة الحج وحرصها على تجويد الخدمات وسهولة الإجراءات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,378
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,769
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,681
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,840

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب
فاكهة الأبجدية-1

فاكهة الأبجدية-1

محمد الرطيان
"دبلوماسية البنغ بونغ"

"دبلوماسية البنغ بونغ"

عبدالسلام المشيطي
السنافر..!

السنافر..!

بدر الغامدي
الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

غسان محمد عسيلان
أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

ماجد البريكان
ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

حواء القرني
كفاكم أيها الأتراك!!

كفاكم أيها الأتراك!!

غسان محمد عسيلان
طبيب لكن أخلاقه تجارية!

طبيب لكن أخلاقه تجارية!

عبدالغني الشيخ
مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

علي آل شرمة
من الذي أخبر محمدًا؟!

من الذي أخبر محمدًا؟!

محمد الرطيان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة