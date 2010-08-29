وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء يرتفع إلى 44.618.

وأفادت وزارة الصحة المغربية بأنها سجّلت 26 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 1.078.

سجّل المغرب اليوم (السبت)، 1.567 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 60.056.

حصيلة إصابات "كورونا" في المغرب تقفز إلى 60.056 وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-08-29 سجّل المغرب اليوم (السبت)، 1.567 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 60.056. وأفادت وزارة الصحة المغربية بأنها سجّلت 26 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 1.078. وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء يرتفع إلى 44.618.

29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442 09:43 PM

حصيلة إصابات "كورونا" في المغرب تقفز إلى 60.056 تسجيل 26 حالة وفاة خلال يوم





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سجّل المغرب اليوم (السبت)، 1.567 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 60.056.

وأفادت وزارة الصحة المغربية بأنها سجّلت 26 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 1.078.

وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء يرتفع إلى 44.618.