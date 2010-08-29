النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حصيلة إصابات "كورونا" في المغرب تقفز إلى 60.056

تسجيل 26 حالة وفاة خلال يوم

سجّل المغرب اليوم (السبت)، 1.567 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 60.056.

وأفادت وزارة الصحة المغربية بأنها سجّلت 26 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 1.078.

وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء يرتفع إلى 44.618.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
حصيلة إصابات "كورونا" في المغرب تقفز إلى 60.056
سبق

سجّل المغرب اليوم (السبت)، 1.567 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 60.056.

وأفادت وزارة الصحة المغربية بأنها سجّلت 26 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 1.078.

وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء يرتفع إلى 44.618.

29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
09:43 PM

حصيلة إصابات "كورونا" في المغرب تقفز إلى 60.056

تسجيل 26 حالة وفاة خلال يوم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
0
330

سجّل المغرب اليوم (السبت)، 1.567 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 60.056.

وأفادت وزارة الصحة المغربية بأنها سجّلت 26 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 1.078.

وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء يرتفع إلى 44.618.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,288
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,554
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,786
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,037

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة