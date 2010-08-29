حصيلة إصابات "كورونا" في المغرب تقفز إلى 60.056
تسجيل 26 حالة وفاة خلال يوم
سجّل المغرب اليوم (السبت)، 1.567 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 60.056.
وأفادت وزارة الصحة المغربية بأنها سجّلت 26 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 1.078.
وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء يرتفع إلى 44.618.
فيروس كورونا الجديد
حصيلة إصابات "كورونا" في المغرب تقفز إلى 60.056
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-08-29
سجّل المغرب اليوم (السبت)، 1.567 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 60.056.
وأفادت وزارة الصحة المغربية بأنها سجّلت 26 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 1.078.
وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء يرتفع إلى 44.618.
29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
09:43 PM
حصيلة إصابات "كورونا" في المغرب تقفز إلى 60.056
تسجيل 26 حالة وفاة خلال يوم
سجّل المغرب اليوم (السبت)، 1.567 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 60.056.
وأفادت وزارة الصحة المغربية بأنها سجّلت 26 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 1.078.
وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء يرتفع إلى 44.618.