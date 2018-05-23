النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. صور جوية تظهر امتلاء وادي السليل الكبير بالسيول المنقولة

مدير المستشفى لـ"سبق": لم نستقبل ولا حالة.. وعلى أهبة الاستعداد

وثق عدد من المواطنين وهواة الطقس في محافظة السليل، السيول المنقولة، والتي رسمت لوحة خلابة بعد أن ملأت مياه الأمطار الغزيرة الوادي الكبير، ويقع بمنتصف المحافظة.

وحصلت "سبق" على صور جوية وثقها المصور عبدالرحمن محمد العامر، وأظهرت كمية الأمطار الغزيرة والسيول بأحد أكبر أودية محافظة السليل، ويمر بالمراكز والقرى التابعة لها، مشيراً إلى أنهم لم يشهدوا مثلها طوال السنوات الست الماضية".

وسالت على إثر ذلك أودية وشعاب "حمام، المجاميع، وسدرة، والكمع شمال خيران، والشيدية، وقرون والشعاب الشمالية، والتي تصبّ في مجرى البطحاء، فيما وثق الأهالي سيول الأودية وهي تقطع الطريق السريع "الرياض- السليل- وادي الدواسر".

من جانبه، أوضح مدير مستشفى السليل العام الدكتور سعد بن عايض آل وديان لـ"سبق" أن المستشفى لم يستقبل ولله الحمد ولا حالة نتيجة الأمطار والسيول، مؤكداً استعدادهم التام لاستقبال أي حالات طارئة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حال حدوث كوارث لا قدر الله.

وكانت القوات الخاصة لأمن الطرق قد دعت مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض، وتحديداً طريق "الأفلاج- السليل" لأخذ الحيطة والحذر؛ نظراً للسيول المنقولة، منبّهة في الوقت نفسه عابري الطريق بالتهدئة والحذر؛ نظراً للسيول المنقولة شمال محافظة السليل بـ٥٠ كيلومتراً والقادمة من وادي حمام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. صور جوية تظهر امتلاء وادي السليل الكبير بالسيول المنقولة
سبق

وثق عدد من المواطنين وهواة الطقس في محافظة السليل، السيول المنقولة، والتي رسمت لوحة خلابة بعد أن ملأت مياه الأمطار الغزيرة الوادي الكبير، ويقع بمنتصف المحافظة.

وحصلت "سبق" على صور جوية وثقها المصور عبدالرحمن محمد العامر، وأظهرت كمية الأمطار الغزيرة والسيول بأحد أكبر أودية محافظة السليل، ويمر بالمراكز والقرى التابعة لها، مشيراً إلى أنهم لم يشهدوا مثلها طوال السنوات الست الماضية".

وسالت على إثر ذلك أودية وشعاب "حمام، المجاميع، وسدرة، والكمع شمال خيران، والشيدية، وقرون والشعاب الشمالية، والتي تصبّ في مجرى البطحاء، فيما وثق الأهالي سيول الأودية وهي تقطع الطريق السريع "الرياض- السليل- وادي الدواسر".

من جانبه، أوضح مدير مستشفى السليل العام الدكتور سعد بن عايض آل وديان لـ"سبق" أن المستشفى لم يستقبل ولله الحمد ولا حالة نتيجة الأمطار والسيول، مؤكداً استعدادهم التام لاستقبال أي حالات طارئة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حال حدوث كوارث لا قدر الله.

وكانت القوات الخاصة لأمن الطرق قد دعت مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض، وتحديداً طريق "الأفلاج- السليل" لأخذ الحيطة والحذر؛ نظراً للسيول المنقولة، منبّهة في الوقت نفسه عابري الطريق بالتهدئة والحذر؛ نظراً للسيول المنقولة شمال محافظة السليل بـ٥٠ كيلومتراً والقادمة من وادي حمام.

23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
04:24 PM

شاهد.. صور جوية تظهر امتلاء وادي السليل الكبير بالسيول المنقولة

مدير المستشفى لـ"سبق": لم نستقبل ولا حالة.. وعلى أهبة الاستعداد

A A A
خلف الدوسري - السليل
0
9,056

وثق عدد من المواطنين وهواة الطقس في محافظة السليل، السيول المنقولة، والتي رسمت لوحة خلابة بعد أن ملأت مياه الأمطار الغزيرة الوادي الكبير، ويقع بمنتصف المحافظة.

وحصلت "سبق" على صور جوية وثقها المصور عبدالرحمن محمد العامر، وأظهرت كمية الأمطار الغزيرة والسيول بأحد أكبر أودية محافظة السليل، ويمر بالمراكز والقرى التابعة لها، مشيراً إلى أنهم لم يشهدوا مثلها طوال السنوات الست الماضية".

وسالت على إثر ذلك أودية وشعاب "حمام، المجاميع، وسدرة، والكمع شمال خيران، والشيدية، وقرون والشعاب الشمالية، والتي تصبّ في مجرى البطحاء، فيما وثق الأهالي سيول الأودية وهي تقطع الطريق السريع "الرياض- السليل- وادي الدواسر".

من جانبه، أوضح مدير مستشفى السليل العام الدكتور سعد بن عايض آل وديان لـ"سبق" أن المستشفى لم يستقبل ولله الحمد ولا حالة نتيجة الأمطار والسيول، مؤكداً استعدادهم التام لاستقبال أي حالات طارئة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حال حدوث كوارث لا قدر الله.

وكانت القوات الخاصة لأمن الطرق قد دعت مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض، وتحديداً طريق "الأفلاج- السليل" لأخذ الحيطة والحذر؛ نظراً للسيول المنقولة، منبّهة في الوقت نفسه عابري الطريق بالتهدئة والحذر؛ نظراً للسيول المنقولة شمال محافظة السليل بـ٥٠ كيلومتراً والقادمة من وادي حمام.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,760
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,725
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,116
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,336

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني
عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

وحيد بغدادي
عصابة إيران.. إلى أين؟

عصابة إيران.. إلى أين؟

ماجد البريكان
بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني
كن واثقًا من نفسك

كن واثقًا من نفسك

علي القطان
"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

عبدالغني الشيخ
ثالوث النجاح

ثالوث النجاح

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة