رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة ومكة حتى المساء

"الأرصاد" تنبّه: تؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة المدينة المنوّرة تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: خيبر, والحناكية, والعلا, والعيص, ووادي الفرع, والمهد, وبدر, وينبع.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.

كما نبّهت "الأرصاد" في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط للرياح السطحية قد يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على العاصمة المقدّسة ومحافظات: جدة والقنفذة والكامل والليث وبحرة وخليص ورابغ, والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.