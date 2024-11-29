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"الشؤون الصحية" بحائل تشارك بحملة للتبرع بالدم

خلال مهرجان الحمضيات بالمنطقة

تشارك المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، في مهرجان الحمضيات بحائل، بحملة للتبرع بالدم.

يعقد المهرجان في مركز خدمات المزارعين بالقاعد شمال مدينة حائل.

وينفذ الحملة بنك الدم المركزي بصحة حائل، وفريق التطوع الصحي الذي يعمل على تنظيم وتوجيه الزوار لتحقيق التباعد والالتزام بالإجراءات الوقائية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

بالإضافة لمشاركة تجمع حائل الصحي، بعربة متنقلة لتطعيمات فيروس كورونا تضم طواقم طبية وفنية.

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"الشؤون الصحية" بحائل تشارك بحملة للتبرع بالدم
سبق

تشارك المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، في مهرجان الحمضيات بحائل، بحملة للتبرع بالدم.

يعقد المهرجان في مركز خدمات المزارعين بالقاعد شمال مدينة حائل.

وينفذ الحملة بنك الدم المركزي بصحة حائل، وفريق التطوع الصحي الذي يعمل على تنظيم وتوجيه الزوار لتحقيق التباعد والالتزام بالإجراءات الوقائية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

بالإضافة لمشاركة تجمع حائل الصحي، بعربة متنقلة لتطعيمات فيروس كورونا تضم طواقم طبية وفنية.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
04:53 PM

"الشؤون الصحية" بحائل تشارك بحملة للتبرع بالدم

خلال مهرجان الحمضيات بالمنطقة

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منصور الشلاقي - الرياض
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تشارك المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، في مهرجان الحمضيات بحائل، بحملة للتبرع بالدم.

يعقد المهرجان في مركز خدمات المزارعين بالقاعد شمال مدينة حائل.

وينفذ الحملة بنك الدم المركزي بصحة حائل، وفريق التطوع الصحي الذي يعمل على تنظيم وتوجيه الزوار لتحقيق التباعد والالتزام بالإجراءات الوقائية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

بالإضافة لمشاركة تجمع حائل الصحي، بعربة متنقلة لتطعيمات فيروس كورونا تضم طواقم طبية وفنية.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,953
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,422
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,257
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,304

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