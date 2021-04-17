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‎تنبيه لـ "مركز الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرّمة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية وأتربة مثارة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرّمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 9 من صباح اليوم السبت: القنفذة، والليث، وبحرة، والأجزاء المجاورة لها.

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‎تنبيه لـ "مركز الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرّمة
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية وأتربة مثارة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرّمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 9 من صباح اليوم السبت: القنفذة، والليث، وبحرة، والأجزاء المجاورة لها.

17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442
10:32 AM

‎تنبيه لـ "مركز الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرّمة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية وأتربة مثارة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرّمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 9 من صباح اليوم السبت: القنفذة، والليث، وبحرة، والأجزاء المجاورة لها.

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