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أمانة الطائف تدعم جهود النظافة في الأحياء السكنية والمواقع السياحية

نقلت أكثر من ٧٠ ألف طن من النفايات خلال شهر رمضان وعيد الفطر

نقلت آليات أمانة الطائف أكثر من 70 ألف طن من النفايات المنزلية والصلبة إلى المردم العام خلال شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر السعيد، وتمكنت وكالة الخدمات من خلال الإدارة العامة للنظافة دعم جهود النظافة في الشوارع والأحياء والبرحات والمواقع السياحية بالطائف والمراكز التابعة لها.

وشملت الخدمات المقدمة أكثر من 100 حي سكني، وأكثر من ٣٥٠ حديقة ومنتزهًا عامًا وموقعًا سياحيًا، وكافة المحافظة بشرق وغرب المدينة والقرى الواقعة بالمحورين الشمالي والجنوبي.

وأوضحت الأمانة أنها تنفذ برنامجاً شاملاً لنظافة المدينة وقراها من خلال تسخير الإمكانيات المتاحة لها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، مشيرة إلى أن برنامج لنظافة الأسواق بالتعاون مع المحلات التجارية وتطبيق الشروط الصحية والفنية.

وأكدت أمانة الطائف أنها سعت إلى نشر رسائل توعوية متنوعة على المركبات المخصصة لجمع وضغط النفايات وشاحنات نقل النفايات الصلبة، والتي تجوب الشوارع والأحياء لرفع مستوى الوعي المجتمعي، وإيجاد تكامل بين الأمانة كجهة خدمية والأهالي للحفاظ على المكتسبات الوطنية وجمال هذه المدينة السياحية باتباع الممارسات الصحيحة في التخلص من النفايات.

وتم التركيز خلال الفترة الماضية على الالتزام بتوفير بيئة صحية وآمنة ونظيفة للسكان، وتلبية متطلبات المرحلة الحالية من جهود وإمكانات، وتهيئة كافة المعدات والآليات التي شاركت في احتواء آثار موسم الأمطار، وتوزيع فرق النظافة بكوادرها البشرية من عمال ومراقبين ومشرفين لتغطية كافة المواقع بالمحافظة، والعمل على سرعة التجاوب مع البلاغات التي يتم استقبالها عبر هاتف البلاغات الموحد (940).

يذكر أن أعمال النظافة تغطي جمع ونقل النفايات في كل من شرق الطائف، غرب الطائف، شمال الطائف، جنوب الطائف، الهدا والشفا، السيل الكبير وعشيرة والعطيف والطائف الجديد، كما أن أعمال الوقاية الصحية والصحة العامة تغطي الطائف والضواحي والقرى التابعة، وقد شهدت كمية النفايات المنقولة بكافة أنواعها تحسناً ملحوظاً في ظل النمو السكاني والسياحي الذي تشهده المحافظة والزيادة الملموسة في أعداد الزوار للمواقع السياحية.

أمانة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الطائف تدعم جهود النظافة في الأحياء السكنية والمواقع السياحية
سبق

نقلت آليات أمانة الطائف أكثر من 70 ألف طن من النفايات المنزلية والصلبة إلى المردم العام خلال شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر السعيد، وتمكنت وكالة الخدمات من خلال الإدارة العامة للنظافة دعم جهود النظافة في الشوارع والأحياء والبرحات والمواقع السياحية بالطائف والمراكز التابعة لها.

وشملت الخدمات المقدمة أكثر من 100 حي سكني، وأكثر من ٣٥٠ حديقة ومنتزهًا عامًا وموقعًا سياحيًا، وكافة المحافظة بشرق وغرب المدينة والقرى الواقعة بالمحورين الشمالي والجنوبي.

وأوضحت الأمانة أنها تنفذ برنامجاً شاملاً لنظافة المدينة وقراها من خلال تسخير الإمكانيات المتاحة لها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، مشيرة إلى أن برنامج لنظافة الأسواق بالتعاون مع المحلات التجارية وتطبيق الشروط الصحية والفنية.

وأكدت أمانة الطائف أنها سعت إلى نشر رسائل توعوية متنوعة على المركبات المخصصة لجمع وضغط النفايات وشاحنات نقل النفايات الصلبة، والتي تجوب الشوارع والأحياء لرفع مستوى الوعي المجتمعي، وإيجاد تكامل بين الأمانة كجهة خدمية والأهالي للحفاظ على المكتسبات الوطنية وجمال هذه المدينة السياحية باتباع الممارسات الصحيحة في التخلص من النفايات.

وتم التركيز خلال الفترة الماضية على الالتزام بتوفير بيئة صحية وآمنة ونظيفة للسكان، وتلبية متطلبات المرحلة الحالية من جهود وإمكانات، وتهيئة كافة المعدات والآليات التي شاركت في احتواء آثار موسم الأمطار، وتوزيع فرق النظافة بكوادرها البشرية من عمال ومراقبين ومشرفين لتغطية كافة المواقع بالمحافظة، والعمل على سرعة التجاوب مع البلاغات التي يتم استقبالها عبر هاتف البلاغات الموحد (940).

يذكر أن أعمال النظافة تغطي جمع ونقل النفايات في كل من شرق الطائف، غرب الطائف، شمال الطائف، جنوب الطائف، الهدا والشفا، السيل الكبير وعشيرة والعطيف والطائف الجديد، كما أن أعمال الوقاية الصحية والصحة العامة تغطي الطائف والضواحي والقرى التابعة، وقد شهدت كمية النفايات المنقولة بكافة أنواعها تحسناً ملحوظاً في ظل النمو السكاني والسياحي الذي تشهده المحافظة والزيادة الملموسة في أعداد الزوار للمواقع السياحية.

17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442
06:45 PM

أمانة الطائف تدعم جهود النظافة في الأحياء السكنية والمواقع السياحية

نقلت أكثر من ٧٠ ألف طن من النفايات خلال شهر رمضان وعيد الفطر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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نقلت آليات أمانة الطائف أكثر من 70 ألف طن من النفايات المنزلية والصلبة إلى المردم العام خلال شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر السعيد، وتمكنت وكالة الخدمات من خلال الإدارة العامة للنظافة دعم جهود النظافة في الشوارع والأحياء والبرحات والمواقع السياحية بالطائف والمراكز التابعة لها.

وشملت الخدمات المقدمة أكثر من 100 حي سكني، وأكثر من ٣٥٠ حديقة ومنتزهًا عامًا وموقعًا سياحيًا، وكافة المحافظة بشرق وغرب المدينة والقرى الواقعة بالمحورين الشمالي والجنوبي.

وأوضحت الأمانة أنها تنفذ برنامجاً شاملاً لنظافة المدينة وقراها من خلال تسخير الإمكانيات المتاحة لها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، مشيرة إلى أن برنامج لنظافة الأسواق بالتعاون مع المحلات التجارية وتطبيق الشروط الصحية والفنية.

وأكدت أمانة الطائف أنها سعت إلى نشر رسائل توعوية متنوعة على المركبات المخصصة لجمع وضغط النفايات وشاحنات نقل النفايات الصلبة، والتي تجوب الشوارع والأحياء لرفع مستوى الوعي المجتمعي، وإيجاد تكامل بين الأمانة كجهة خدمية والأهالي للحفاظ على المكتسبات الوطنية وجمال هذه المدينة السياحية باتباع الممارسات الصحيحة في التخلص من النفايات.

وتم التركيز خلال الفترة الماضية على الالتزام بتوفير بيئة صحية وآمنة ونظيفة للسكان، وتلبية متطلبات المرحلة الحالية من جهود وإمكانات، وتهيئة كافة المعدات والآليات التي شاركت في احتواء آثار موسم الأمطار، وتوزيع فرق النظافة بكوادرها البشرية من عمال ومراقبين ومشرفين لتغطية كافة المواقع بالمحافظة، والعمل على سرعة التجاوب مع البلاغات التي يتم استقبالها عبر هاتف البلاغات الموحد (940).

يذكر أن أعمال النظافة تغطي جمع ونقل النفايات في كل من شرق الطائف، غرب الطائف، شمال الطائف، جنوب الطائف، الهدا والشفا، السيل الكبير وعشيرة والعطيف والطائف الجديد، كما أن أعمال الوقاية الصحية والصحة العامة تغطي الطائف والضواحي والقرى التابعة، وقد شهدت كمية النفايات المنقولة بكافة أنواعها تحسناً ملحوظاً في ظل النمو السكاني والسياحي الذي تشهده المحافظة والزيادة الملموسة في أعداد الزوار للمواقع السياحية.

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