النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 569 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 704 خلال الـ24 ساعة الماضية

صورة "الطائرة المكتظة" بالأفغان.. موقع أمريكي: توجهوا إلى دولة عربية

العملية أطلق عليها "تحميل الأرضية"

بعدما فرضت حركة "طالبان" سيطرتها على البلاد، انتشرت صور ومقاطع فيديو عدة لأفغان حاولوا الهروب من حكم الحركة التي طُردت من السلطة منذ عشرين عامًا، وكان أبرزها صورة لطائرة عسكرية أمريكية اكتظت بمدنيين فارين من أفغانستان.

وحسب قناة "الحرة"، أوضح موقع "ديفينس وان" أن "طائرة شحن عسكرية قامت بإجلاء رقم قياسي وصل إلى 640 أفغانيًّا، في وقت متأخر من يوم الأحد، وكانت وجهتها قاعدة "العديد" الجوية في قطر"؛ وذلك بحسب ما نُقل عن مسؤولين أمريكيين.

وأشار الموقع إلى أن الإجلاء تم عبر طائرة "Reach 871" من طراز C-17، وهي تنتمي إلى الجناح الجوي رقم 436، الموجود في قاعدة دوفر الجوية في ولاية ديلاوير الأمريكية.

ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي قوله: إن "الطائرة لم تكن تنوي حمل هذا العدد الكبير؛ لكن الأفغان المذعورين دفعوا أنفسهم نحوها، فاتخذ الطاقم قرار المغادرة بدلًا من إجبارهم على النزول من الطائرة".

ولفت المسؤول إلى أن الرحلة كانت واحدة من رحلات عدة تمكنت من الإقلاع وعلى متنها مئات الأفغان، وربما كانت حمولة البعض منها أكثر من 640 شخصًا.

ومثل هذه الواقعة حصلت عام 2013؛ حيث تم إجلاء مدنيين فروا من إعصار في الفلبين عبر طائرة شحن عسكرية؛ وهو ما يُعرف باسم "تحميل الأرضية"، التي تعني تشبث الركاب بأحزمة شحن كأحزمة أمان مؤقتة؛ بحسب الموقع.

وتدهورت الأمور في كابل -التي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين شخص- بشكل سريع، يوم الأحد، بسيطرة طالبان عليها بعد استيلائها على العواصم الإقليمية، خلال الأسابيع الماضية؛ فيما غادر الرئيس "أشرف غني" البلاد، وقال لاحقًا إنه قرر المغادرة "حقنا للدماء".

الرئيسية/ محطات

اعلان
صورة "الطائرة المكتظة" بالأفغان.. موقع أمريكي: توجهوا إلى دولة عربية
سبق

بعدما فرضت حركة "طالبان" سيطرتها على البلاد، انتشرت صور ومقاطع فيديو عدة لأفغان حاولوا الهروب من حكم الحركة التي طُردت من السلطة منذ عشرين عامًا، وكان أبرزها صورة لطائرة عسكرية أمريكية اكتظت بمدنيين فارين من أفغانستان.

وحسب قناة "الحرة"، أوضح موقع "ديفينس وان" أن "طائرة شحن عسكرية قامت بإجلاء رقم قياسي وصل إلى 640 أفغانيًّا، في وقت متأخر من يوم الأحد، وكانت وجهتها قاعدة "العديد" الجوية في قطر"؛ وذلك بحسب ما نُقل عن مسؤولين أمريكيين.

وأشار الموقع إلى أن الإجلاء تم عبر طائرة "Reach 871" من طراز C-17، وهي تنتمي إلى الجناح الجوي رقم 436، الموجود في قاعدة دوفر الجوية في ولاية ديلاوير الأمريكية.

ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي قوله: إن "الطائرة لم تكن تنوي حمل هذا العدد الكبير؛ لكن الأفغان المذعورين دفعوا أنفسهم نحوها، فاتخذ الطاقم قرار المغادرة بدلًا من إجبارهم على النزول من الطائرة".

ولفت المسؤول إلى أن الرحلة كانت واحدة من رحلات عدة تمكنت من الإقلاع وعلى متنها مئات الأفغان، وربما كانت حمولة البعض منها أكثر من 640 شخصًا.

ومثل هذه الواقعة حصلت عام 2013؛ حيث تم إجلاء مدنيين فروا من إعصار في الفلبين عبر طائرة شحن عسكرية؛ وهو ما يُعرف باسم "تحميل الأرضية"، التي تعني تشبث الركاب بأحزمة شحن كأحزمة أمان مؤقتة؛ بحسب الموقع.

وتدهورت الأمور في كابل -التي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين شخص- بشكل سريع، يوم الأحد، بسيطرة طالبان عليها بعد استيلائها على العواصم الإقليمية، خلال الأسابيع الماضية؛ فيما غادر الرئيس "أشرف غني" البلاد، وقال لاحقًا إنه قرر المغادرة "حقنا للدماء".

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
01:59 PM

صورة "الطائرة المكتظة" بالأفغان.. موقع أمريكي: توجهوا إلى دولة عربية

العملية أطلق عليها "تحميل الأرضية"

A A A
أيمن حسن - الرياض
9
12,729

بعدما فرضت حركة "طالبان" سيطرتها على البلاد، انتشرت صور ومقاطع فيديو عدة لأفغان حاولوا الهروب من حكم الحركة التي طُردت من السلطة منذ عشرين عامًا، وكان أبرزها صورة لطائرة عسكرية أمريكية اكتظت بمدنيين فارين من أفغانستان.

وحسب قناة "الحرة"، أوضح موقع "ديفينس وان" أن "طائرة شحن عسكرية قامت بإجلاء رقم قياسي وصل إلى 640 أفغانيًّا، في وقت متأخر من يوم الأحد، وكانت وجهتها قاعدة "العديد" الجوية في قطر"؛ وذلك بحسب ما نُقل عن مسؤولين أمريكيين.

وأشار الموقع إلى أن الإجلاء تم عبر طائرة "Reach 871" من طراز C-17، وهي تنتمي إلى الجناح الجوي رقم 436، الموجود في قاعدة دوفر الجوية في ولاية ديلاوير الأمريكية.

ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي قوله: إن "الطائرة لم تكن تنوي حمل هذا العدد الكبير؛ لكن الأفغان المذعورين دفعوا أنفسهم نحوها، فاتخذ الطاقم قرار المغادرة بدلًا من إجبارهم على النزول من الطائرة".

ولفت المسؤول إلى أن الرحلة كانت واحدة من رحلات عدة تمكنت من الإقلاع وعلى متنها مئات الأفغان، وربما كانت حمولة البعض منها أكثر من 640 شخصًا.

ومثل هذه الواقعة حصلت عام 2013؛ حيث تم إجلاء مدنيين فروا من إعصار في الفلبين عبر طائرة شحن عسكرية؛ وهو ما يُعرف باسم "تحميل الأرضية"، التي تعني تشبث الركاب بأحزمة شحن كأحزمة أمان مؤقتة؛ بحسب الموقع.

وتدهورت الأمور في كابل -التي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين شخص- بشكل سريع، يوم الأحد، بسيطرة طالبان عليها بعد استيلائها على العواصم الإقليمية، خلال الأسابيع الماضية؛ فيما غادر الرئيس "أشرف غني" البلاد، وقال لاحقًا إنه قرر المغادرة "حقنا للدماء".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,817
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,378
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,647
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,412

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة