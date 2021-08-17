صورة "الطائرة المكتظة" بالأفغان.. موقع أمريكي: توجهوا إلى دولة عربية

العملية أطلق عليها "تحميل الأرضية"

بعدما فرضت حركة "طالبان" سيطرتها على البلاد، انتشرت صور ومقاطع فيديو عدة لأفغان حاولوا الهروب من حكم الحركة التي طُردت من السلطة منذ عشرين عامًا، وكان أبرزها صورة لطائرة عسكرية أمريكية اكتظت بمدنيين فارين من أفغانستان.

وحسب قناة "الحرة"، أوضح موقع "ديفينس وان" أن "طائرة شحن عسكرية قامت بإجلاء رقم قياسي وصل إلى 640 أفغانيًّا، في وقت متأخر من يوم الأحد، وكانت وجهتها قاعدة "العديد" الجوية في قطر"؛ وذلك بحسب ما نُقل عن مسؤولين أمريكيين.

وأشار الموقع إلى أن الإجلاء تم عبر طائرة "Reach 871" من طراز C-17، وهي تنتمي إلى الجناح الجوي رقم 436، الموجود في قاعدة دوفر الجوية في ولاية ديلاوير الأمريكية.

ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي قوله: إن "الطائرة لم تكن تنوي حمل هذا العدد الكبير؛ لكن الأفغان المذعورين دفعوا أنفسهم نحوها، فاتخذ الطاقم قرار المغادرة بدلًا من إجبارهم على النزول من الطائرة".

ولفت المسؤول إلى أن الرحلة كانت واحدة من رحلات عدة تمكنت من الإقلاع وعلى متنها مئات الأفغان، وربما كانت حمولة البعض منها أكثر من 640 شخصًا.

ومثل هذه الواقعة حصلت عام 2013؛ حيث تم إجلاء مدنيين فروا من إعصار في الفلبين عبر طائرة شحن عسكرية؛ وهو ما يُعرف باسم "تحميل الأرضية"، التي تعني تشبث الركاب بأحزمة شحن كأحزمة أمان مؤقتة؛ بحسب الموقع.

وتدهورت الأمور في كابل -التي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين شخص- بشكل سريع، يوم الأحد، بسيطرة طالبان عليها بعد استيلائها على العواصم الإقليمية، خلال الأسابيع الماضية؛ فيما غادر الرئيس "أشرف غني" البلاد، وقال لاحقًا إنه قرر المغادرة "حقنا للدماء".