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"الاتصالات" تصنّف مقدمي الخدمات وفق اهتمامهم بالمستخدمين

خلال الربع الثاني من عام 2021

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات وفقًا لمستويات اهتمامهم بالمستخدمين خلال الربع الثاني من عام 2021.

وكشف المؤشر أن إجمالي الشكاوى التي صعّدها المستخدمون للهيئة، بلغ (8,305) شكاوى، راصداً تسجيل شركة (زين) لأكثر عدد شكاوى مصعدة للهيئة في خدمات الاتصالات المتنقلة خلال الربع الثاني من العام الجاري 2021، بواقع (10) شكاوى لكل 100 ألف اشتراك، فيما سجلت شركة (ليبارا) أقل عدد شكاوى في خدمات الاتصالات المتنقلة بعدد شكوى واحدة لكل 100 ألف اشتراك.

وأشارت الهيئة إلى أن غالبية تلك الشكاوى؛ كانت بسبب الاعتراض على الفواتير والالتزامات المالية، بالإضافة إلى عدم تقديم خدمة أو تفعيلها أو تطبيق مزاياها.

أما على صعيد خدمات الاتصالات الثابتة؛ فقد رصد المؤشر تسجيل شركة (موبايلي) لأقل عدد شكاوى مصعدة للهيئة بـ (17) شكوى لكل 100 ألف اشتراك، فيما سجلت شركة "سلام" أكثر عدد شكاوى في خدمات الاتصالات الثابتة خلال الربع الثاني من عام 2021 بعد تسجيلها لـ(75) شكوى لكل 100 ألف اشتراك، وأوضحت الهيئة أن أسباب غالبية تلك الشكاوى تعود إلى تدني مستوى الخدمة أو انقطاعها، إلى جانب الاعتراض على الفواتير والالتزامات المالية.

يُشار إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تسعى من خلال نشر نتائج مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات إلى رفع مستوى الشفافية وتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمات, لرفع كفاءة الخدمة وتعزيز جودتها وتطويرها، حيث يقوم المؤشر، بتحليل البيانات مقابل كل 100 ألف اشتراك لدى كل مقدم خدمة، بناءً على الرصد الآلي للشكاوى من الموقع الإلكتروني للهيئة.

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"الاتصالات" تصنّف مقدمي الخدمات وفق اهتمامهم بالمستخدمين
سبق

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات وفقًا لمستويات اهتمامهم بالمستخدمين خلال الربع الثاني من عام 2021.

وكشف المؤشر أن إجمالي الشكاوى التي صعّدها المستخدمون للهيئة، بلغ (8,305) شكاوى، راصداً تسجيل شركة (زين) لأكثر عدد شكاوى مصعدة للهيئة في خدمات الاتصالات المتنقلة خلال الربع الثاني من العام الجاري 2021، بواقع (10) شكاوى لكل 100 ألف اشتراك، فيما سجلت شركة (ليبارا) أقل عدد شكاوى في خدمات الاتصالات المتنقلة بعدد شكوى واحدة لكل 100 ألف اشتراك.

وأشارت الهيئة إلى أن غالبية تلك الشكاوى؛ كانت بسبب الاعتراض على الفواتير والالتزامات المالية، بالإضافة إلى عدم تقديم خدمة أو تفعيلها أو تطبيق مزاياها.

أما على صعيد خدمات الاتصالات الثابتة؛ فقد رصد المؤشر تسجيل شركة (موبايلي) لأقل عدد شكاوى مصعدة للهيئة بـ (17) شكوى لكل 100 ألف اشتراك، فيما سجلت شركة "سلام" أكثر عدد شكاوى في خدمات الاتصالات الثابتة خلال الربع الثاني من عام 2021 بعد تسجيلها لـ(75) شكوى لكل 100 ألف اشتراك، وأوضحت الهيئة أن أسباب غالبية تلك الشكاوى تعود إلى تدني مستوى الخدمة أو انقطاعها، إلى جانب الاعتراض على الفواتير والالتزامات المالية.

يُشار إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تسعى من خلال نشر نتائج مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات إلى رفع مستوى الشفافية وتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمات, لرفع كفاءة الخدمة وتعزيز جودتها وتطويرها، حيث يقوم المؤشر، بتحليل البيانات مقابل كل 100 ألف اشتراك لدى كل مقدم خدمة، بناءً على الرصد الآلي للشكاوى من الموقع الإلكتروني للهيئة.

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
05:51 PM

"الاتصالات" تصنّف مقدمي الخدمات وفق اهتمامهم بالمستخدمين

خلال الربع الثاني من عام 2021

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات وفقًا لمستويات اهتمامهم بالمستخدمين خلال الربع الثاني من عام 2021.

وكشف المؤشر أن إجمالي الشكاوى التي صعّدها المستخدمون للهيئة، بلغ (8,305) شكاوى، راصداً تسجيل شركة (زين) لأكثر عدد شكاوى مصعدة للهيئة في خدمات الاتصالات المتنقلة خلال الربع الثاني من العام الجاري 2021، بواقع (10) شكاوى لكل 100 ألف اشتراك، فيما سجلت شركة (ليبارا) أقل عدد شكاوى في خدمات الاتصالات المتنقلة بعدد شكوى واحدة لكل 100 ألف اشتراك.

وأشارت الهيئة إلى أن غالبية تلك الشكاوى؛ كانت بسبب الاعتراض على الفواتير والالتزامات المالية، بالإضافة إلى عدم تقديم خدمة أو تفعيلها أو تطبيق مزاياها.

أما على صعيد خدمات الاتصالات الثابتة؛ فقد رصد المؤشر تسجيل شركة (موبايلي) لأقل عدد شكاوى مصعدة للهيئة بـ (17) شكوى لكل 100 ألف اشتراك، فيما سجلت شركة "سلام" أكثر عدد شكاوى في خدمات الاتصالات الثابتة خلال الربع الثاني من عام 2021 بعد تسجيلها لـ(75) شكوى لكل 100 ألف اشتراك، وأوضحت الهيئة أن أسباب غالبية تلك الشكاوى تعود إلى تدني مستوى الخدمة أو انقطاعها، إلى جانب الاعتراض على الفواتير والالتزامات المالية.

يُشار إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تسعى من خلال نشر نتائج مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات إلى رفع مستوى الشفافية وتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمات, لرفع كفاءة الخدمة وتعزيز جودتها وتطويرها، حيث يقوم المؤشر، بتحليل البيانات مقابل كل 100 ألف اشتراك لدى كل مقدم خدمة، بناءً على الرصد الآلي للشكاوى من الموقع الإلكتروني للهيئة.

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