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قمة رباعية تضم الإمارات واليونان وقبرص و"إسرائيل" في نيقوسيا غداً

تبحث التطورات الإقليمية والطاقة

‬أعلنت اليونان أن وزير خارجيتها نيكوس دندياس، سيشارك في قمة رباعية تضم قبرص واليونان و"إسرائيل" والإمارات في قبرص، بحسب ما ذكرت "فرانس 24" اليوم (الخميس).

وبينت اليونان أن القمة التي تحتضنها العاصمة القبرصية نيقوسيا ستركز على التطورات الإقليمية، وملفات الطاقة، ومكافحة كورونا، ودعم التعاون بين الدول الأربع.

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قمة رباعية تضم الإمارات واليونان وقبرص و"إسرائيل" في نيقوسيا غداً
سبق

‬أعلنت اليونان أن وزير خارجيتها نيكوس دندياس، سيشارك في قمة رباعية تضم قبرص واليونان و"إسرائيل" والإمارات في قبرص، بحسب ما ذكرت "فرانس 24" اليوم (الخميس).

وبينت اليونان أن القمة التي تحتضنها العاصمة القبرصية نيقوسيا ستركز على التطورات الإقليمية، وملفات الطاقة، ومكافحة كورونا، ودعم التعاون بين الدول الأربع.

15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442
05:37 PM

قمة رباعية تضم الإمارات واليونان وقبرص و"إسرائيل" في نيقوسيا غداً

تبحث التطورات الإقليمية والطاقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬أعلنت اليونان أن وزير خارجيتها نيكوس دندياس، سيشارك في قمة رباعية تضم قبرص واليونان و"إسرائيل" والإمارات في قبرص، بحسب ما ذكرت "فرانس 24" اليوم (الخميس).

وبينت اليونان أن القمة التي تحتضنها العاصمة القبرصية نيقوسيا ستركز على التطورات الإقليمية، وملفات الطاقة، ومكافحة كورونا، ودعم التعاون بين الدول الأربع.

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