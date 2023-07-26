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اختتام فعاليات النادي الصيفي للإدارة العامة لسجن الطائف

تضمن أنشطة رياضية وثقافية وتدريبية وعدد المستفيدين بلغ 1200 نزيل

اختتمت فعاليات النادي الصيفي بالإدارة العامة لسجن الطائف بحضور مدير عام التعليم بمحافظة الطائف الدكتور طلال اللهيبي، والذي تضمن أنشطة رياضية وثقافية وتدريبية، فيما بلغ عدد المستفيدين 1200 نزيل.

وأوضح مدير الإدارة العامة لسجن الطائف بالإنابة، المقدم سالم عسيري، أن فعاليات النادي الصيفي استمرت لمدة ثمانية أسابيع نُفذ من خلالها ستة برامج ومسابقات: برنامج الحاسب الآلي وتطبيقاته، وبرنامج المورث الشعبي" فنجال وعلوم رجال"، ومسابقة الخط العربي، ومسابقة أجمل صوت إنشادي، وبرنامج الأمسيات الشعرية، وبرنامج النشاط الرياضي، وبطولة الكيرم والبلوت، وبرنامج الإسعافات الأولية ،وبرنامج العمل التطوعي.

وأشاد العسيري بفعاليات النادي الصيفي التي ساهمت في استثمار أوقات النزلاء وإيجاد منافسات هادفة.

وفي ختام الحفل، تم توزيع الجوائز على الفائزين من النزلاء والمشاركين في البرامج والمسابقات.

وتأتي تلك الأنشطة في إطار تفعيل الشراكة مع إدارة التعليم التي تم توقيعها في شهر شعبان من العام الحالي، بحضور محافظ الطائف سعد الميموني، ومدير السجون بمنطقة مكة المكرمة اللواء ماجد بن بندر الدويش.

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اختتام فعاليات النادي الصيفي للإدارة العامة لسجن الطائف
سبق

اختتمت فعاليات النادي الصيفي بالإدارة العامة لسجن الطائف بحضور مدير عام التعليم بمحافظة الطائف الدكتور طلال اللهيبي، والذي تضمن أنشطة رياضية وثقافية وتدريبية، فيما بلغ عدد المستفيدين 1200 نزيل.

وأوضح مدير الإدارة العامة لسجن الطائف بالإنابة، المقدم سالم عسيري، أن فعاليات النادي الصيفي استمرت لمدة ثمانية أسابيع نُفذ من خلالها ستة برامج ومسابقات: برنامج الحاسب الآلي وتطبيقاته، وبرنامج المورث الشعبي" فنجال وعلوم رجال"، ومسابقة الخط العربي، ومسابقة أجمل صوت إنشادي، وبرنامج الأمسيات الشعرية، وبرنامج النشاط الرياضي، وبطولة الكيرم والبلوت، وبرنامج الإسعافات الأولية ،وبرنامج العمل التطوعي.

وأشاد العسيري بفعاليات النادي الصيفي التي ساهمت في استثمار أوقات النزلاء وإيجاد منافسات هادفة.

وفي ختام الحفل، تم توزيع الجوائز على الفائزين من النزلاء والمشاركين في البرامج والمسابقات.

وتأتي تلك الأنشطة في إطار تفعيل الشراكة مع إدارة التعليم التي تم توقيعها في شهر شعبان من العام الحالي، بحضور محافظ الطائف سعد الميموني، ومدير السجون بمنطقة مكة المكرمة اللواء ماجد بن بندر الدويش.

25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
08:57 PM

اختتام فعاليات النادي الصيفي للإدارة العامة لسجن الطائف

تضمن أنشطة رياضية وثقافية وتدريبية وعدد المستفيدين بلغ 1200 نزيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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اختتمت فعاليات النادي الصيفي بالإدارة العامة لسجن الطائف بحضور مدير عام التعليم بمحافظة الطائف الدكتور طلال اللهيبي، والذي تضمن أنشطة رياضية وثقافية وتدريبية، فيما بلغ عدد المستفيدين 1200 نزيل.

وأوضح مدير الإدارة العامة لسجن الطائف بالإنابة، المقدم سالم عسيري، أن فعاليات النادي الصيفي استمرت لمدة ثمانية أسابيع نُفذ من خلالها ستة برامج ومسابقات: برنامج الحاسب الآلي وتطبيقاته، وبرنامج المورث الشعبي" فنجال وعلوم رجال"، ومسابقة الخط العربي، ومسابقة أجمل صوت إنشادي، وبرنامج الأمسيات الشعرية، وبرنامج النشاط الرياضي، وبطولة الكيرم والبلوت، وبرنامج الإسعافات الأولية ،وبرنامج العمل التطوعي.

وأشاد العسيري بفعاليات النادي الصيفي التي ساهمت في استثمار أوقات النزلاء وإيجاد منافسات هادفة.

وفي ختام الحفل، تم توزيع الجوائز على الفائزين من النزلاء والمشاركين في البرامج والمسابقات.

وتأتي تلك الأنشطة في إطار تفعيل الشراكة مع إدارة التعليم التي تم توقيعها في شهر شعبان من العام الحالي، بحضور محافظ الطائف سعد الميموني، ومدير السجون بمنطقة مكة المكرمة اللواء ماجد بن بندر الدويش.

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