عمليات البحث تتواصل عن مفقودي حفر الباطن لليوم السادس.. والمصير لا يزال غامضًا

استمرت 11 ساعة متواصلة بمشاركة غواصين و13 مركبة من فريق إنجاد التطوعي

واصلت الجهات الأمنية والتطوعية في محافظة حفر الباطن، مهمة البحث عن أربعة مواطنين فُقدوا في ظروف غامضة ومحيرة قبل ستة أيام، ولم يتم كشف مصيرهم حتى الوقت الحالي.

وشارك في عمليات البحث: مدير شرطة حفر الباطن العقيد فايز بن معجب الشهراني، وقائد مهمة البحث عن المفقودين الرائد ثامر العسكر، ومساعد مدير الدفاع المدني بحفر الباطن للعمليات العقيد محمد فرحان العنزي، بالإضافة إلى غواصين و13 مركبة من فريق إنجاد التطوعي.

وجرى مسح المنازل التي لا تزال تحت الإنشاء داخل الأحياء السكنية، كما تم مسح كامل المنطقة الشمالية من محافظة حفر الباطن وصولاً إلى الحدود الدولية، فيما بحث الغواصون في أماكن تجمع المياه.

واستغرقت عمليات البحث 11 ساعة متواصلة بدأت من الثامنة صباحاً وحتى السابعة مساء، وعادت الجهات الأمنية والتطوعية بعد مغيب شمس اليوم، دون أن تجد أحداً منهم.