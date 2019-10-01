بالصور.. القنفذة تشهد أمطارًا غزيرة تبشر بـ"شتاء مبكر"

بعض الأهالي أشاروا إلى أنهم لم يشاهدوا مثيلاً لها منذ 10 سنوات

شهدت محافظة القنفذة ومراكزها الشرقية والشمالية عصر اليوم أمطارًا غزيرة جدًّا، استمرت ثلاث ساعات؛ سال إثرها عدد من الأودية والشعاب، وارتوت المساحات المفتوحة، وتسببت في انقطاع الكهرباء، ودخول بعض المنازل بقرية الصرح وعمرات شمال القنفذة.

وقال بعض المتابعين للأمطار إن القنفذة لم تشهد مثل أمطار اليوم منذ عشر سنوات؛ ما يجعلها تبشر بدخول شتاء مبكر، وستسهم -بإذن الله- في اخضرار الأرض، وانخفاض درجات الحرارة.

وستشهد محافظة القنفذة بعد هذه الأمطار -بإذن الله- موسمًا رعويًّا مبكرًا، وخصوصًا أن المنطقة تمتاز بمساحات ومسطحات رعوية، سرعان ما يتسابق عليها مربو المواشي في الشتاء والربيع، وقد تكون هذا العام من أفضل المناطق بعد أن شهدت أمطارًا غزيزة خلال الأيام الثلاثة الماضية.