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بمساحة 95 ألف متر مربع.. إزالة 4 مزارع وغرف شعبية مخالفة بمكة

"المالكي" أكد أنه لا تهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح على المعتدين

أزالت اليوم الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة ببلدية العمرة الفرعية، بالتعاون مع الجهات الأمنية، تعديات بجوار الدائري الرابع شمال ‫مكة المكرمة.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية، المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أن الفرق الرقابية تمكنت من إزالة مزارع بداخلها غرف شعبية، بمساحة إجمالية بلغت 95،000 متر مربع.

وأشار "المالكي" إلى أن الحملة تأتي ضمن جهود الأمانة في المحافظة على الأراضي من التعديات، مؤكدًا أنه لا تهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح على المعتدين، داعيًا المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تعدٍّ يُرصد في أي موقع، وذلك عبر مركز العمليات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.

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بمساحة 95 ألف متر مربع.. إزالة 4 مزارع وغرف شعبية مخالفة بمكة
سبق

أزالت اليوم الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة ببلدية العمرة الفرعية، بالتعاون مع الجهات الأمنية، تعديات بجوار الدائري الرابع شمال ‫مكة المكرمة.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية، المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أن الفرق الرقابية تمكنت من إزالة مزارع بداخلها غرف شعبية، بمساحة إجمالية بلغت 95،000 متر مربع.

وأشار "المالكي" إلى أن الحملة تأتي ضمن جهود الأمانة في المحافظة على الأراضي من التعديات، مؤكدًا أنه لا تهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح على المعتدين، داعيًا المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تعدٍّ يُرصد في أي موقع، وذلك عبر مركز العمليات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
11:27 PM

بمساحة 95 ألف متر مربع.. إزالة 4 مزارع وغرف شعبية مخالفة بمكة

"المالكي" أكد أنه لا تهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح على المعتدين

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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5,136

أزالت اليوم الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة ببلدية العمرة الفرعية، بالتعاون مع الجهات الأمنية، تعديات بجوار الدائري الرابع شمال ‫مكة المكرمة.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية، المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أن الفرق الرقابية تمكنت من إزالة مزارع بداخلها غرف شعبية، بمساحة إجمالية بلغت 95،000 متر مربع.

وأشار "المالكي" إلى أن الحملة تأتي ضمن جهود الأمانة في المحافظة على الأراضي من التعديات، مؤكدًا أنه لا تهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح على المعتدين، داعيًا المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تعدٍّ يُرصد في أي موقع، وذلك عبر مركز العمليات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.

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