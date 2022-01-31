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"الجزائية المتخصصة" تعلن موعديْن بديلين لنظر الدعوييْن ضد "بحيري" و"الغديان"

المحكمة طالبت المدعى عليهما بالحضور في الموعد.. وإلا ستصدر حُكميْها غيابيًا

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم أنس عبداللطيف محمد بحيري أمريكي الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم (2017887973) عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 11/ 4/ 1443هـ وتاريخ 6/ 6/ 1443هـ، وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثّق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الاثنين الموافق 18/ 8/ 1443هـ الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

كما أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم خالد بن سليمان بن عبدالرزاق العبدالرحمن الغديان، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (1124702059)، عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 6/ 6/ 1443هـ، وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثّق لديها، فقد تم تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الخميس الموافق 16/ 7/ 1443هـ الساعة العاشرة والربع صباحًا.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

المحكمة الجزائية المتخصصة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجزائية المتخصصة" تعلن موعديْن بديلين لنظر الدعوييْن ضد "بحيري" و"الغديان"
سبق

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم أنس عبداللطيف محمد بحيري أمريكي الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم (2017887973) عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 11/ 4/ 1443هـ وتاريخ 6/ 6/ 1443هـ، وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثّق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الاثنين الموافق 18/ 8/ 1443هـ الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

كما أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم خالد بن سليمان بن عبدالرزاق العبدالرحمن الغديان، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (1124702059)، عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 6/ 6/ 1443هـ، وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثّق لديها، فقد تم تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الخميس الموافق 16/ 7/ 1443هـ الساعة العاشرة والربع صباحًا.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
04:51 PM
اخر تعديل
01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
06:54 AM

"الجزائية المتخصصة" تعلن موعديْن بديلين لنظر الدعوييْن ضد "بحيري" و"الغديان"

المحكمة طالبت المدعى عليهما بالحضور في الموعد.. وإلا ستصدر حُكميْها غيابيًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم أنس عبداللطيف محمد بحيري أمريكي الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم (2017887973) عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 11/ 4/ 1443هـ وتاريخ 6/ 6/ 1443هـ، وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثّق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الاثنين الموافق 18/ 8/ 1443هـ الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

كما أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم خالد بن سليمان بن عبدالرزاق العبدالرحمن الغديان، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (1124702059)، عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 6/ 6/ 1443هـ، وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثّق لديها، فقد تم تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الخميس الموافق 16/ 7/ 1443هـ الساعة العاشرة والربع صباحًا.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

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