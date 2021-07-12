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"تعليم مكة": 10 ضوابط للقبول بالعمل في المدارس الليلية بنظام المكافأة

نهاية التسجيل ستكون في الثاني من شهر ذي الحجة المقبل

حددت الإدارة التعليمية بمنطقة مكة المكرمة 10 ضوابط لمن يرغب في التشكيلات الإدارية في العمل بالمدارس الليلية بنظام المكافأة.

وأصدر مدير التعليم بمكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، تعميماً لجميع المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية الحكومية بنين وبنات بمكة، جاء فيه أنه إشارة للقرار الصادر من وزير التعليم بشأن تفعيل الدليل التنظيمي لإدارة التعليم المستمر والمتضمن سد احتياج مدارس التعليم المستمر بنين وبنات "الليلية" بنظام المكافأة للعام الدراسي المقبل.

وطالب الدكتور "الزائدي" من يرغب من التشكيلات الإدارية بالمدرسة في العمل بالمدارس الليلية بنظام المكافأة الدخول على رابط التسجيل في إدارة التعليم بالمنطقة، وفق شروط تضمنت ألا تقل خبرة المرشح والمرشحة في التدريس عن ثلاث سنوات، ويشترط في المرشح والمرشحة مؤهل البكالوريوس فأعلى، وألا يقل تقويم الأداء الوظيفي في العامين السابقين عن جيد جداً مع إدراج صورة الأداء مصدقة في الموقع بعد اعتماد القائد والفائدة.

وأضاف "الزائدي": كما شملت الضوابط أنه يستبعد من الترشيح من لا يمارس التدريس فعلياً مثل قادة وقائدات المدارس، وكلاء، ووكيلات المدارس، والمرشدين والمرشدات، بحيث يمكن الاستفادة منهم في مجال عملهم الذي يمارسونه في الفترة الصباحية، كما يستبعد من التدريس رائد ورائدة النشاط وأمناء وأمينات مصادر التعلم، ومعلمي ومعلمات التربية البدنية والفنية ومعلمات رياض الأطفال.

وتابع: كذلك الالتزام من يتم اختياره بالعمل طيلة العام الدراسي ومن يعتذر أو ينسحب بدون عذر مقبول لا يرشح مرة أخرى، ويلتزم المرشح الالتحاق بالدورات التدريبية لمدارس التعليم المستمر بنين وبنات التي تنفذها إدارة التعليم المستمر، وألا تزيد مدة التكليف على عامين متتاليين إلا في حالة عدم وجود مرشحين أو مرشحات تنطبق عليهم الشروط، ويستثنى من ذلك المعلمون والمعلمات بالقرى النائية، كما يعفى من يخل بمسؤوليته من مواصلة العمل بمراكز ومدارس التعليم المستمر.

وأكدت الإدارة التعليمية بمنطقة مكة المكرمة أن نهاية التسجيل في الموقع المخصص يوم الخميس الموافق الثاني من شهر ذي الحجة المقبل من العام الجاري.

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"تعليم مكة": 10 ضوابط للقبول بالعمل في المدارس الليلية بنظام المكافأة
سبق

حددت الإدارة التعليمية بمنطقة مكة المكرمة 10 ضوابط لمن يرغب في التشكيلات الإدارية في العمل بالمدارس الليلية بنظام المكافأة.

وأصدر مدير التعليم بمكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، تعميماً لجميع المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية الحكومية بنين وبنات بمكة، جاء فيه أنه إشارة للقرار الصادر من وزير التعليم بشأن تفعيل الدليل التنظيمي لإدارة التعليم المستمر والمتضمن سد احتياج مدارس التعليم المستمر بنين وبنات "الليلية" بنظام المكافأة للعام الدراسي المقبل.

وطالب الدكتور "الزائدي" من يرغب من التشكيلات الإدارية بالمدرسة في العمل بالمدارس الليلية بنظام المكافأة الدخول على رابط التسجيل في إدارة التعليم بالمنطقة، وفق شروط تضمنت ألا تقل خبرة المرشح والمرشحة في التدريس عن ثلاث سنوات، ويشترط في المرشح والمرشحة مؤهل البكالوريوس فأعلى، وألا يقل تقويم الأداء الوظيفي في العامين السابقين عن جيد جداً مع إدراج صورة الأداء مصدقة في الموقع بعد اعتماد القائد والفائدة.

وأضاف "الزائدي": كما شملت الضوابط أنه يستبعد من الترشيح من لا يمارس التدريس فعلياً مثل قادة وقائدات المدارس، وكلاء، ووكيلات المدارس، والمرشدين والمرشدات، بحيث يمكن الاستفادة منهم في مجال عملهم الذي يمارسونه في الفترة الصباحية، كما يستبعد من التدريس رائد ورائدة النشاط وأمناء وأمينات مصادر التعلم، ومعلمي ومعلمات التربية البدنية والفنية ومعلمات رياض الأطفال.

وتابع: كذلك الالتزام من يتم اختياره بالعمل طيلة العام الدراسي ومن يعتذر أو ينسحب بدون عذر مقبول لا يرشح مرة أخرى، ويلتزم المرشح الالتحاق بالدورات التدريبية لمدارس التعليم المستمر بنين وبنات التي تنفذها إدارة التعليم المستمر، وألا تزيد مدة التكليف على عامين متتاليين إلا في حالة عدم وجود مرشحين أو مرشحات تنطبق عليهم الشروط، ويستثنى من ذلك المعلمون والمعلمات بالقرى النائية، كما يعفى من يخل بمسؤوليته من مواصلة العمل بمراكز ومدارس التعليم المستمر.

وأكدت الإدارة التعليمية بمنطقة مكة المكرمة أن نهاية التسجيل في الموقع المخصص يوم الخميس الموافق الثاني من شهر ذي الحجة المقبل من العام الجاري.

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
04:06 PM

"تعليم مكة": 10 ضوابط للقبول بالعمل في المدارس الليلية بنظام المكافأة

نهاية التسجيل ستكون في الثاني من شهر ذي الحجة المقبل

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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حددت الإدارة التعليمية بمنطقة مكة المكرمة 10 ضوابط لمن يرغب في التشكيلات الإدارية في العمل بالمدارس الليلية بنظام المكافأة.

وأصدر مدير التعليم بمكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، تعميماً لجميع المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية الحكومية بنين وبنات بمكة، جاء فيه أنه إشارة للقرار الصادر من وزير التعليم بشأن تفعيل الدليل التنظيمي لإدارة التعليم المستمر والمتضمن سد احتياج مدارس التعليم المستمر بنين وبنات "الليلية" بنظام المكافأة للعام الدراسي المقبل.

وطالب الدكتور "الزائدي" من يرغب من التشكيلات الإدارية بالمدرسة في العمل بالمدارس الليلية بنظام المكافأة الدخول على رابط التسجيل في إدارة التعليم بالمنطقة، وفق شروط تضمنت ألا تقل خبرة المرشح والمرشحة في التدريس عن ثلاث سنوات، ويشترط في المرشح والمرشحة مؤهل البكالوريوس فأعلى، وألا يقل تقويم الأداء الوظيفي في العامين السابقين عن جيد جداً مع إدراج صورة الأداء مصدقة في الموقع بعد اعتماد القائد والفائدة.

وأضاف "الزائدي": كما شملت الضوابط أنه يستبعد من الترشيح من لا يمارس التدريس فعلياً مثل قادة وقائدات المدارس، وكلاء، ووكيلات المدارس، والمرشدين والمرشدات، بحيث يمكن الاستفادة منهم في مجال عملهم الذي يمارسونه في الفترة الصباحية، كما يستبعد من التدريس رائد ورائدة النشاط وأمناء وأمينات مصادر التعلم، ومعلمي ومعلمات التربية البدنية والفنية ومعلمات رياض الأطفال.

وتابع: كذلك الالتزام من يتم اختياره بالعمل طيلة العام الدراسي ومن يعتذر أو ينسحب بدون عذر مقبول لا يرشح مرة أخرى، ويلتزم المرشح الالتحاق بالدورات التدريبية لمدارس التعليم المستمر بنين وبنات التي تنفذها إدارة التعليم المستمر، وألا تزيد مدة التكليف على عامين متتاليين إلا في حالة عدم وجود مرشحين أو مرشحات تنطبق عليهم الشروط، ويستثنى من ذلك المعلمون والمعلمات بالقرى النائية، كما يعفى من يخل بمسؤوليته من مواصلة العمل بمراكز ومدارس التعليم المستمر.

وأكدت الإدارة التعليمية بمنطقة مكة المكرمة أن نهاية التسجيل في الموقع المخصص يوم الخميس الموافق الثاني من شهر ذي الحجة المقبل من العام الجاري.

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