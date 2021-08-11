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مفتي عام المملكة يستقبل رئيس مجلس علماء باكستان

استقبل سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز آل لشيخ، بمكتبه بالإفتاء، اليوم الثلاثاء، الشيخ الدكتور محمد طاهر الأشرفي رئيس مجلس علماء باكستان.

جاء ذلك بحضور الشيخ الدكتور عبدالسلام عبدالله السليمان، عضو اللجنة الدائمة وعضو هيئة كبار العلماء،

وكذلك بحضور الشيخ الدكتور أحمد بن عبدالله الحسين المستشار بوزارة الحرس الوطني.

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مفتي عام المملكة يستقبل رئيس مجلس علماء باكستان
سبق

استقبل سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز آل لشيخ، بمكتبه بالإفتاء، اليوم الثلاثاء، الشيخ الدكتور محمد طاهر الأشرفي رئيس مجلس علماء باكستان.

جاء ذلك بحضور الشيخ الدكتور عبدالسلام عبدالله السليمان، عضو اللجنة الدائمة وعضو هيئة كبار العلماء،

وكذلك بحضور الشيخ الدكتور أحمد بن عبدالله الحسين المستشار بوزارة الحرس الوطني.

11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
09:07 PM

مفتي عام المملكة يستقبل رئيس مجلس علماء باكستان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,443

استقبل سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز آل لشيخ، بمكتبه بالإفتاء، اليوم الثلاثاء، الشيخ الدكتور محمد طاهر الأشرفي رئيس مجلس علماء باكستان.

جاء ذلك بحضور الشيخ الدكتور عبدالسلام عبدالله السليمان، عضو اللجنة الدائمة وعضو هيئة كبار العلماء،

وكذلك بحضور الشيخ الدكتور أحمد بن عبدالله الحسين المستشار بوزارة الحرس الوطني.

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