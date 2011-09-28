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التأمينات الاجتماعية تُعرّف بحقوق المشترك في فرع المعاشات

في إطار تمكين عملائها من معرفة حقوقهم والمحافظة عليها

وجّهت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، العديد من الرسائل التوعوية لعملائها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بحقوق المشترك في فرع المعاشات.

وتضمّنت الرسائل توضيحاً للعديد من الحقوق والمنافع، كمعرفة نسبة الاشتراك في النظام حيث يستقطع نسبة 10% من الأجر الأساسي مع بدل السكن والعمولات والنسب المئوية من الأرباح والمبيعات، وتمثل 9% نسبة الاشتراك عن نظام المعاشات، ونسبة 1% عن نظام التعطل عن العمل، أما صاحب العمل فيتحمل إضافة إلى ذلك نسبة 2% عن نظام الأخطار المهنية ليصبح إجمالي ما يتحمله 12%.

وشملت الرسائل أيضاً توضيحاً للحالات التي يستحق فيها المشترك المعاش التقاعدي، عند بلوغ سن الستين وتوفر مدة اشتراك لا تقل عن 10 سنوات، أو عند توفر مدة اشتراك لا تقل عن 300 شهر دون اشتراط للسن مع ترك العمل، والمدة المطلوبة لاستحقاق المعاش لأفراد أسرة المشترك المتوفى، وكيفية توزيع المعاش بالتساوي على أفراد الأسرة المستحقين بعد وفاة صاحب المعاش، بالإضافة إلى التعريف باستحقاق منحة الزواج التي تصرف للمرأة المستفيدة من معاش المشترك المتوفى في حالة زواجها.

تأتي هذه الرسائل التعريفية في سياق الحملات المتكررة التي تقوم بها المؤسسة لنشر الوعي التأميني بين عملائها وتنمية الثقافة التأمينية التي تمكنهم من معرفة حقوقهم والمحافظة عليها.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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التأمينات الاجتماعية تُعرّف بحقوق المشترك في فرع المعاشات
سبق

وجّهت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، العديد من الرسائل التوعوية لعملائها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بحقوق المشترك في فرع المعاشات.

وتضمّنت الرسائل توضيحاً للعديد من الحقوق والمنافع، كمعرفة نسبة الاشتراك في النظام حيث يستقطع نسبة 10% من الأجر الأساسي مع بدل السكن والعمولات والنسب المئوية من الأرباح والمبيعات، وتمثل 9% نسبة الاشتراك عن نظام المعاشات، ونسبة 1% عن نظام التعطل عن العمل، أما صاحب العمل فيتحمل إضافة إلى ذلك نسبة 2% عن نظام الأخطار المهنية ليصبح إجمالي ما يتحمله 12%.

وشملت الرسائل أيضاً توضيحاً للحالات التي يستحق فيها المشترك المعاش التقاعدي، عند بلوغ سن الستين وتوفر مدة اشتراك لا تقل عن 10 سنوات، أو عند توفر مدة اشتراك لا تقل عن 300 شهر دون اشتراط للسن مع ترك العمل، والمدة المطلوبة لاستحقاق المعاش لأفراد أسرة المشترك المتوفى، وكيفية توزيع المعاش بالتساوي على أفراد الأسرة المستحقين بعد وفاة صاحب المعاش، بالإضافة إلى التعريف باستحقاق منحة الزواج التي تصرف للمرأة المستفيدة من معاش المشترك المتوفى في حالة زواجها.

تأتي هذه الرسائل التعريفية في سياق الحملات المتكررة التي تقوم بها المؤسسة لنشر الوعي التأميني بين عملائها وتنمية الثقافة التأمينية التي تمكنهم من معرفة حقوقهم والمحافظة عليها.

28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
03:24 PM

التأمينات الاجتماعية تُعرّف بحقوق المشترك في فرع المعاشات

في إطار تمكين عملائها من معرفة حقوقهم والمحافظة عليها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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1,627

وجّهت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، العديد من الرسائل التوعوية لعملائها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بحقوق المشترك في فرع المعاشات.

وتضمّنت الرسائل توضيحاً للعديد من الحقوق والمنافع، كمعرفة نسبة الاشتراك في النظام حيث يستقطع نسبة 10% من الأجر الأساسي مع بدل السكن والعمولات والنسب المئوية من الأرباح والمبيعات، وتمثل 9% نسبة الاشتراك عن نظام المعاشات، ونسبة 1% عن نظام التعطل عن العمل، أما صاحب العمل فيتحمل إضافة إلى ذلك نسبة 2% عن نظام الأخطار المهنية ليصبح إجمالي ما يتحمله 12%.

وشملت الرسائل أيضاً توضيحاً للحالات التي يستحق فيها المشترك المعاش التقاعدي، عند بلوغ سن الستين وتوفر مدة اشتراك لا تقل عن 10 سنوات، أو عند توفر مدة اشتراك لا تقل عن 300 شهر دون اشتراط للسن مع ترك العمل، والمدة المطلوبة لاستحقاق المعاش لأفراد أسرة المشترك المتوفى، وكيفية توزيع المعاش بالتساوي على أفراد الأسرة المستحقين بعد وفاة صاحب المعاش، بالإضافة إلى التعريف باستحقاق منحة الزواج التي تصرف للمرأة المستفيدة من معاش المشترك المتوفى في حالة زواجها.

تأتي هذه الرسائل التعريفية في سياق الحملات المتكررة التي تقوم بها المؤسسة لنشر الوعي التأميني بين عملائها وتنمية الثقافة التأمينية التي تمكنهم من معرفة حقوقهم والمحافظة عليها.

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