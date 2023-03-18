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شباب سعوديون يطلقون مبادرة لتثقيف 1860 عاملاً حول فيروس "كورونا"

تحت شعار "بالتوعية نقدر".. ولقيت قبولاً واسعاً

أطلق 22 شاباً وفتاةً من أبناء المملكة مبادرة "بالتوعية نقدر" التي تتضمن التعريف بمرض فيروس "كورونا" وطرق انتقال العدوى وكيفية الوقاية منه، والتأكيد على أهمية نشر الثقافة الصحيّة بين العمالة والأجانب في المنطقة الشرقية.

تأتي المبادرة في ظلّ الجهود المبذولة التي عملت عليها كل أجهزة الدولة؛ لحماية أفراد المجتمع من الإصابة بفيروس "كورونا" الذي اجتاح العالم، وأصاب نحو 171 شخصاً في المملكة، تعافى منهم 6 وغادروا العزل الصحي مؤخراً.

وقدّم المتطوعون خلال حملتهم العديد من الإرشادات للعمالة الوافدة، وحذروهم من الانسياق خلف الشائعات، وطالبوهم بأخذ المعلومات من المصادر الرسمية ممثلةً في وزارة الصحة السعودية.

وبحسب المتطوعين، فقد وصل عدد المستفيدين من هذه الحملة إلى 1860 عاملاً تم الشرح لهم عن هذا الوباء خلال ستة أيام، فيما لقيت الحملة قبولاً واسعاً من الشريحة المستهدفة.

وحول سبب إطلاق المبادرة أكد المتطوعون أن الفئة المستهدفة ربما لم تصلهم معلومات توعوية كافية؛ بسبب عدم إتقانهم للغة العربية، بالإضافة إلى عدم تمكّنهم من الدخول إلى وسائل التواصل الاجتماعي؛ لانشغالهم أو لمزاولتهم مهام عملهم الميدانية.

مبادرة بالتوعية نقدر فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شباب سعوديون يطلقون مبادرة لتثقيف 1860 عاملاً حول فيروس "كورونا"
سبق

أطلق 22 شاباً وفتاةً من أبناء المملكة مبادرة "بالتوعية نقدر" التي تتضمن التعريف بمرض فيروس "كورونا" وطرق انتقال العدوى وكيفية الوقاية منه، والتأكيد على أهمية نشر الثقافة الصحيّة بين العمالة والأجانب في المنطقة الشرقية.

تأتي المبادرة في ظلّ الجهود المبذولة التي عملت عليها كل أجهزة الدولة؛ لحماية أفراد المجتمع من الإصابة بفيروس "كورونا" الذي اجتاح العالم، وأصاب نحو 171 شخصاً في المملكة، تعافى منهم 6 وغادروا العزل الصحي مؤخراً.

وقدّم المتطوعون خلال حملتهم العديد من الإرشادات للعمالة الوافدة، وحذروهم من الانسياق خلف الشائعات، وطالبوهم بأخذ المعلومات من المصادر الرسمية ممثلةً في وزارة الصحة السعودية.

وبحسب المتطوعين، فقد وصل عدد المستفيدين من هذه الحملة إلى 1860 عاملاً تم الشرح لهم عن هذا الوباء خلال ستة أيام، فيما لقيت الحملة قبولاً واسعاً من الشريحة المستهدفة.

وحول سبب إطلاق المبادرة أكد المتطوعون أن الفئة المستهدفة ربما لم تصلهم معلومات توعوية كافية؛ بسبب عدم إتقانهم للغة العربية، بالإضافة إلى عدم تمكّنهم من الدخول إلى وسائل التواصل الاجتماعي؛ لانشغالهم أو لمزاولتهم مهام عملهم الميدانية.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
03:23 PM

شباب سعوديون يطلقون مبادرة لتثقيف 1860 عاملاً حول فيروس "كورونا"

تحت شعار "بالتوعية نقدر".. ولقيت قبولاً واسعاً

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محمد عبيد - الدمام
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أطلق 22 شاباً وفتاةً من أبناء المملكة مبادرة "بالتوعية نقدر" التي تتضمن التعريف بمرض فيروس "كورونا" وطرق انتقال العدوى وكيفية الوقاية منه، والتأكيد على أهمية نشر الثقافة الصحيّة بين العمالة والأجانب في المنطقة الشرقية.

تأتي المبادرة في ظلّ الجهود المبذولة التي عملت عليها كل أجهزة الدولة؛ لحماية أفراد المجتمع من الإصابة بفيروس "كورونا" الذي اجتاح العالم، وأصاب نحو 171 شخصاً في المملكة، تعافى منهم 6 وغادروا العزل الصحي مؤخراً.

وقدّم المتطوعون خلال حملتهم العديد من الإرشادات للعمالة الوافدة، وحذروهم من الانسياق خلف الشائعات، وطالبوهم بأخذ المعلومات من المصادر الرسمية ممثلةً في وزارة الصحة السعودية.

وبحسب المتطوعين، فقد وصل عدد المستفيدين من هذه الحملة إلى 1860 عاملاً تم الشرح لهم عن هذا الوباء خلال ستة أيام، فيما لقيت الحملة قبولاً واسعاً من الشريحة المستهدفة.

وحول سبب إطلاق المبادرة أكد المتطوعون أن الفئة المستهدفة ربما لم تصلهم معلومات توعوية كافية؛ بسبب عدم إتقانهم للغة العربية، بالإضافة إلى عدم تمكّنهم من الدخول إلى وسائل التواصل الاجتماعي؛ لانشغالهم أو لمزاولتهم مهام عملهم الميدانية.

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